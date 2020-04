La aplaudida queja de Joaquín Prat a los políticos que siguen cobrando dietas en pleno confinamiento

Uno de los alegatos que Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', hizo en el formato que conduce cada tarde en Cuatro ha logrado hacerse viral y es que la indignación que transmitió el presentador ha sido compartida por muchos tuiteros que piensan exactamente lo mismo que este. El conductor se quejó que los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado no hayan renunciado a las dietas que reciben por desplazamiento ni al alojamiento en Madrid para poder ejecutar su trabajo en las cámaras. El periodista no entiende que en plena crisis del coronavirus y con un confinamiento impuesto que les impide asistir, estos sigan cobrándolo.

Joaquín Prat y Mónica Sanz ('Cuatro al día')

"No ha habido tiempo a cobrar las dietas pero sí a cobrar las cuotas de los autónomos", empezaba diciendo Prat, mientras Antonio Miguel Carmona, colaborador del programa, le acusa de aplicar demagogia en su discurso. "Es totalmente demagógico pero es la puñetera verdad. ¿Cómo puedes cobrar dietas de manutención y desplazamiento si ni Dios sale de su casa? Si está el país parado. ¿Pero adónde te desplazas entonces? ¿Dónde comes que no sea en tu casa?", se seguía preguntando el periodista, visiblemente enfadado e indignado con esta situación.

"Lo digo con todo el cariño, ¿Cómo es posible que no se les caiga la cara de vergüenza de cobrar dietas de manutención o desplazamiento?", seguía el conductor de 'Cuatro al día'. Por su parte, Antonio Miguel Carmona acabó reconociendo que los parlamentarios "estuvieron poco avispados" al cobrar estas dietas ya que, según él, "es algo ridículo y estúpido" mientras que Mónica Sanz quiso dar la oportunidad a los miembros de ambas cámaras de renunciar a sus dietas, algo que Joaquín Prat también puso en duda, alegando que "llevamos confinados desde mediados de marzo" y dejando claro, eso sí, que no critica el sueldo que cobran, que incluso "creo que está mal pagado", sino que no entiende que se cobre un desplazamiento o dieta de manutención si no hay actividad parlamentaria durante este confinamiento".

La reacción de los políticos

Las reacciones no se han hecho esperar y es que Odón Elorza, ex alcalde de San Sebastián y parlamentario socialista por Guipuzcoa, ha sido el primer diputado que públicamente ha anunciado que renuncia a las dietas que le correspondan durante el confinamiento. Este ha solicitado oficialmente a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, que en abril no se le abonen los 1.900 euros que corresponden a este concepto. Paralelamente, el PSOE ha anunciado que sus grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado donarán lo que cobran en concepto de dietas y desplazamientos a la lucha contra el COVID-19, el Parlamento Andaluz ha suprimido las dietas y el catalán lo ha dejado en voluntad de cada uno de sus diputados.