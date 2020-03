Ana Rosa Quintana pide explicaciones a María Jesús Montero por las marchas del 8M: "Deberían reflexionar"

El coronavirus COVID-19 sigue sumando nuevos contagiados en todo el mundo. En el caso de España, son casi 50.000 las personas contagiadas, 3.647 fallecidas y 5.367 pacientes recuperados. Esta crisis sanitaria ha abierto un gran debate político en nuestro país sobre quién debe asumir responsabilidades ante este gran número de personas afectadas en España y es que muchos creen que si el Gobierno estaba prevenido de lo que podía pasar en nuestro país viendo la crisis sanitaria en China desde finales de diciembre, nunca debió autorizar realizar actos multitudinarios a principios del mes de marzo.

María Jesús Montero y Ana Rosa Quintana

No son pocos los periodistas que han defendido en los últimos días en medios digitales y tertulias en televisión que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez nunca debió autorizar la manifestación del 8 de marzo e incluso un juzgado de Madrid ha abierto ya una investigación penal contra el delegado del Gobierno en la comunidad para corroborar si se cometió o no un delito al autorizar las marchas feminista de ese 8 de marzo tras recibir una denuncia de un particular contra el propio Sánchez y los delegados del gobierno de España. ¿Hubo delito? Por ahora, el Gobierno siempre ha defendido que en ese momento no disponían de la información suficiente como para prevenir la crisis que se avecinaba mientras que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó este miércoles 25 de marzo que uno de los contagios más importantes en Madrid se registraron a finales del mes de febrero, precisamente antes de dicha marcha.

La queja de Ana Rosa Quintana

Pues bien, de ello ha querido hablar este jueves 27 de marzo Ana Rosa Quintana con María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno. La presentadora ha reflexionado en 'El programa de Ana Rosa' con el hecho que posiblemente esa convocatoria nunca se debió aceptar y no ha dudado en decirle a la ministra que aunque ahora no es momento de debates, en algún momento "deberían reconocer y reflexionar sobre ello" que no estuvo bien. Montero por su parte ha querido dejar claro que "uno de los desafíos más importantes en esta pandemia es que no es un virus conocido (...) su grado de contagiosidad, de letalidad (...) con qué tipo de fármacos se les puede hacer frente, de qué manera se comporta (...) es algo que la comunidad científica está conociendo a día de hoy".

La ministra se ha defendido afirmando que "en ese momento los sanitarios no conocían nada de ese virus que se estaba desarrollando solo en China y sería injusto responsabilizar, ni a los científicos, ni a los sanitarios (...) ni al Gobierno. Es un germen que no conocíamos previamente (...) y ahora sí lo estamos conociendo más (...) quiero dejar claro que el Gobierno no ha dejado de actuar en ningún momento. Con la información disponible, en cada momento se ha actuado de forma correspondiente, no creo que cabe ningún tipo de duda". Por su parte, Quintana ha preferido no entrar en ningún tipo de debate aunque sí ha advertido que "se va a hablar mucho de esto" y una vez finalizada la conexión y ya en el debate con sus tertulianos sí ha reincidido en el tema y ha afirmado que "uno de los graves problemas es que se alentó a la gente a ir a la manifestación".