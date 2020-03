Ana Rosa Quintana carga contra el Gobierno por los tests defectuosos: "Se deben asumir responsabilidades"

La pandemia del coronavirus COVID-19 sigue azotando a nuestro país. Con cerca de 60.000 casos de contagios y superando ya las 4.300 personas fallecidas, el seguimiento de la crisis se ha convertido sin duda en el contenido principal de todos los espacios informativos y magacines de nuestra pequeña pantalla. Un claro ejemplo es 'El programa de Ana Rosa', que cada día aborda la crisis sanitaria con expertos en plató y entrevistando a infinidad de personas implicadas y/o afectadas en la misma. Precisamente, este viernes 27 de marzo, se contó con la presencia de Emiliano García Paje, Presidente de Castilla -La Mancha.

El responsable de dicha comunidad quiso hacer balance de la crisis, analizar el aumento de casos en las últimas horas en su lugar de residencia y además se mojó en lo que respecto¡a a la partida de tests de 50.000 tests que el Gobierno de España ha tenido que devolver por no cumplir los estándares necesarios. Preguntado por Ana Rosa Quintana, García Paje ha explicado que "a nosotros no nos habían llegado los tests todavía (...) estábamos a la espera, pero se paralizó porque en la partida que se iba a distribuir aquí empezaron a notar que más que defectuosos no eran concluyentes (...) por eso se devolvió toda la partida al completo. Posteriormente, el político quiso explicar que su comunidad "ha hecho una compra de un tipo de test distinto, que se hace con pinchazo en sangre".

La gran crítica de Ana Rosa

El responsable de Castilla La Mancha ha querido intentar justificar el problema de la partida de tests fallidos afirmando que "esto le puede pasar a cualquiera", una afirmación que Quintana rápidamente ha rebatido. "Esto no nos puede pasar a cualquiera, y mucho menos al Gobierno de España. En ese momento ha pasado y alguien tendrá que asumir la responsabilidad, discúlpeme", ha afirmado muy tajante la presentadora, que en los últimos días además se ha mostrado especialmente indignada con la gestión que se está haciendo de todos los pedidos de tests y material sanitario. Diariamente la periodista exige públicamente que ese material llegue y que se hagan las gestiones de forma certera.

El político ha querido explicarse y ha afirmado que "lo que quería decir es que nadie se imagina el punto en el que se encuentra el mercado internacional (...) se ha convertido en una auténtica guerra campal. Entre unos proveedores y otros y entre unos mercados y otros. Esto es un estrés infinito". Por último, la presentadora ha querido recordar que un día atrás habló del tema con María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, sobre este asunto, y ella no quiso mojarse ante la compra de estos tests. "Le pregunté si se le habían dado competencias a ella para hacer las compras a ahora y no quiso confirmarlo, supongo que para evitar decir lo incompetente que era su colega", afirmó tajante, añadiendo que lo que estamos viviendo "clama al cielo".