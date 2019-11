El aplaudido alegato de Sandra Sabatés contra VOX: "Quien niega la violencia machista, la está perpetuando"

Sandra Sabatés en 'El intermedio'

se ha acercado al pico de la mesa de ' El intermedio ' para denunciar la postura de quienes niegan la existencia de la violencia machista. Un dardo directo a VOX y sus representantes, con especial hincapié en el vergonzoso discurso de Ortega Smith y la respuesta de Nadia Otmani, que hace 20 años recibió tres disparos de su cuñado por intentar defender a su hermana.

"Nadia Otmani se ha atrevido a hacer lo que cualquier representante político debería hacer: responder a la cara y de manera tajante a esas voces que con mentiras y datos falsos tratan de negar la existencia de la violencia machista", ha destacado Sabatés, criticando que VOX haya entrado en las instituciones "para reventar el consenso que existía sobre un asunto tan sensible". Y es que ni la Asamblea de Madrid ni el Ayuntamiento han hecho una declaración por el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debido al bloqueo de Vox, rompiendo así un consenso unánime que se mantenía desde 2005.

El portavoz del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, ha exigido la derogación de la Ley de Violencia de Género. Sandra Sabatés ha defendido una "ley vanguardista" aprobada por unanimidad hace 15 años que, aunque puede tener mucho por mejorar, como "la protección a las víctimas, dotación presupuestaria, la preparación específica a los jueces, retirar en todos los casos la patria potestad a los asesinos y falta cambiar la ley para que se reconozca como víctimas de violencia de género a quienes son agredidas por un hombre por el hecho de ser mujer, sea o no su pareja", ha señalado.

"No todas las violencias son iguales"

Con todo lo "mejorable", la presentadora entiende que nunca se debe aceptar "que se cuestione la necesidad de que esa ley exista", remarcando que "la violencia de género es una lacra en nuestra sociedad y quien la niega, no la reconoce o intenta diluirla en otros tipos de violencia, la está perpetuando".

"No, no todas las violencias son iguales. Las 1.028 víctimas oficiales de la violencia de género fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por las que no están, por las que sufren violencia en estos momentos, por las que fueron valientes y denunciaron, por las que han conseguido escapar del maltrato, por las que tristemente lo seguirán sufriendo... por todas, hoy, más que nunca, no podemos tolerar ni un paso atrás", ha concluido la periodista.