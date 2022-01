A finales de 2019, nacía oficialmente la plataforma de streaming Apple TV+. Tras cumplir dos años de vida, el servicio creado por el gigante estadounidense de la tecnología continúa apostando por nuevas ficciones, al igual que prevé recuperar algunas ya más veteranas, a lo largo de este 2022. Una larga lista de más de cuarenta títulos -aunque algunos se podrían escapar a 2023-, que denota el gran esfuerzo de la compañía por elaborar producciones de gran calidad de la mano de grandes y conocidos profesionales del mundo audiovisual.

Dave Franco en 'The Afterparty'

Entre sus estrenos más inminentes, Apple TV+ recuperará 'Servant' con su tercera temporada el 21 de enero, mismo día en el que se estrenará la serie infantil 'Los Fraguel: La diversión continúa'. Justo una semana después, la aplicación lanzará 'The Afterparty', una comedia de misterio multigénero comandada por Chris Miller y Phil Lord, pareja responsable de películas como "Spider-Man: Un Nuevo Universo" o "Infiltrados en clase", mientras que ya el 4 de febrero, llegará Uma Thurman al frente del reparto de 'Sospechosos', historia de una empresaria que emprende la búsqueda de su hijo cuando este es secuestrado.

El 18 de febrero, es el turno de la serie dramática dirigida y producida por Ben Stiller, 'Separación', un thriller ambientado en una oficina cuyos empleados se someten a un procedimiento quirúrgico que separa sus recuerdos del ámbito laboral y de su vida personal. Cerrando la lista de estrenos confirmados, ya en el mes de marzo, el día 11, Apple TV+ estrenará 'Los últimos días de Ptolemy Grey', miniserie protagonizada y producida Samuel L. Jackson, que adapta la novela homónima de Walter Mosley y narra la historia de un anciano enfermo que ya no se preocupa por sí mismo y que, tras cambiar de cuidador, atraviesa un proceso de autodescubrimiento.

La literatura, principal fuente de inspiración

Samuel L. Jackson en 'Los últimos días de Ptolemy Grey'

Al igual que otras plataformas de streaming, Apple TV+ también ha encontrado en la literatura una enorme fuente de inspiración, contando así con hasta más de una docena de ficciones cuyo origen está en los libros. 'Five Days at Memorial' es un ejemplo de ello, al ser una miniserie basada en la novela de no ficción homónima, que tiene como comandantes a John Ridley y Carlton Cuse. 'Masters of the Air' es otro título que entra en este ámbito, producida por el mismísimo Steven Spielberg, junto Tom Hanks y Gary Goetzman, que nace del libro de Donald L. Miller con el mismo título. En él, se narra la historia de los Bomber Boys, y su adaptación apunta a ser la sucesora de 'Hermanos de Sangre' y 'The Pacific'.

En el campo del drama está 'Lessons in Chemistry', protagonizada por Brie Larson, cuya historia está basada en la primera novela de Bonnie Garmus. Por su parte, Garth Risk Hallberg ha sido la fuente de inspiración para crear 'City On Fire', lo nuevo de los responsables de 'Gossip Girl', que trata sobre el asesinato de una universitaria; mientras que 'Lady in the Lake', con Natalie Portman y Lupita Nyong'o liderando el reparto, nace de la novela de misterio homónima de Laura Lippman. 'Shining Girls' es otro de los títulos previstos para 2022, protagonizado por Elisabeth Moss, cuya inspiración llega de la novela de 2013 de Lauren Beukes, que entrelaza suspense con elementos sobrenaturales.

Asimismo, 'Slow Horses' procede de la obra de Mick Herron y cuenta con Gary Oldman para plasmar la historia de un grupo de espías que se ven relegados en el departamento de inteligencia británico, mientras que 'The Last Thing He Told Me' procede de la novela de Laura Dave y cuenta con Jennifer Garner el frente del reparto, después de que Julia Roberts tuviera que renunciar al papel por problemas de agenda. Historias basadas en el mundo de la delincuencia son las que recogen 'In With the Devil' y 'Shantaram', nacidas a partir del trabajo de los escritores James Keene y Hillel Levin, y Gregory David Roberts, respectivamente, con actores como Taron Egerton y Ray Liotta en el caso de la primera, y Charlie Hunnam en el de la segunda.

Los relatos cortos también han servido para crear una serie como 'Roar', con el trabajo de Cecelia Ahern como fuente de inspiración, que ha fichado a Nicole Kidman como protagonista, además de que ejerce como productora ejecutiva. Cerrando la lista literaria-audivosual, encontramos varios títulos más, como son los casos de 'The Changeling', 'The Essex Serpent' y 'Wool'. La primera, protagonizada por LaKeith Stanfield, es un drama de fantasía urbana basada en el best-seller de Victor LaValle; la segunda nace de la novela homónima de Sarah Perry, con Claire Danes y Tom Hiddleston liderando el elenco; y la tercera, liderada por Rebecca Ferguson, es una adaptación de la serie de novelas de Hugh Howey sobre un futuro postapocalíptico en el que la humanidad habita bajo tierra.

Múltiples novedades con grandes profesionales

Jared Leto y Anne Hathaway en 'WeCrashed'

Entre los estrenos de Apple TV+ para este 2022 también podemos encontrar la que será la primera producción con tintes españoles, 'Now and Then'. La ficción, desarrollada por Bambú Producciones, ha sido creada por Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira y, de naturaleza bilingüe, cuenta con un variado elenco como parte de este thriller que enfrenta las aspiraciones adolescentes con la realidad adulta. También con un argumento próximo a la realidad, la plataforma lanzará 'Extrapolations', un antología sobre el cambio climático con Meryl Streep y Kit Harington como miembros principales del reparto.

Otra novedad es 'Bad Monkey', nueva serie de Bill Lawrence, cocreador de 'Ted Lasso', basada en la novela de Carl Hiaasen, que relata un drama sobre la corrupción en Florida protagonizado por Vince Vaughn. 'Hello Tomorrow!', por su parte, es una dramedia de género protagonizada por Billy Crudrup ('The Morning Show'); mientras que 'The Crowded Room' contará con Tom Holland al frente del reparto de una serie antológica sobre personas que han aprendido a vivir con sus enfermedades mentales. Una apuesta creada por Akiva Goldsma, ganador de un Oscar por "Una mente maravillosa". En el ámbito del drama también se encuadra 'WeCrashed', el título de ocho episodios sobre el auge y caída de la start-up WeWork, con Anne Hathaway y Jared Leto como protagonistas.

El thriller también es un potente atractivo para Apple TV+ a la hora de desarrollar sus series. 'Disclaimer' pertenece este grupo y está siendo creada por Alfonso Cuarón, un gran atractivo al que se une el hecho de que está protagonizada por Cate Blanchett y Kevin Kline. 'Echo 3' es otra de las próximas nuevas apuestas, creada por Mark Boal ("En tierra hostil"), sobre la búsqueda de una científica desaparecida entre Colombia y Venezuela. Dentro de la lista del suspense encontraremos también 'Surface', thriller psicológico de Veronica West con Gugu Mbatha-Raw liderando el reparto.

Ya lejos de las historias de suspense o drama, la comedia también estará presente en varias novedades de Apple TV+, entre las que destaca el que será el tercer trabajo de Lawrence para la plataforma, una comedia de diez episodios llamada 'Shrinking', con Jason Segel en el papel de un terapeuta que decide romper las normas y soltar a sus clientes lo que piensa en realidad, desatando cierto caos entre ellos. 'High Desert' y 'Platonic' son otros dos títulos de este ámbito: la primera está producida por Ben Stiller, a quien se suma Patricia Arquette, quien además ejerce de protagonista; mientras que la segunda cuenta con Rose Byrne y Seth Rogen al frente del reparto.

Las series que vuelven

Rob McElhenney en 'Mythic Quest'

Dada su corta trayectoria, Apple TV+ aún no cuenta con producciones de extenso recorrido. Aun así, la plataforma cuenta con varios títulos que regresan con sus nuevas temporadas tras sus relativamente recientes debuts, como ocurre con la serie sobre la trilogía de Asimov 'Fundación'; la producción de ciencia ficción 'Invasión'; 'La costa de los mosquitos', el drama protagonizado por Justin Theroux; 'Little America' inspirada en los relatos reales recopilados por Epic Magazine; y la comedia de humor negro creada por Annie Weisman, 'Physical'.

En el caso de aquellas producciones que contarán este 2022 con una tercera tanda de episodios, podremos disfrutar, entre otras, de la serie de animación 'Central Park', cocreada por Loren Bouchard, responsable de la más veterana 'Bob's Burgers'. Las apuestas de la ciencia ficción 'Para toda la humanidad' y 'See' también planean su retorno, al igual que las comedias 'Mythic Quest' y 'Ted Lasso'. 'Truth Be Told' renovó por una tercera temporada a finales de 2021, por lo que todo apunta a que la ficción de Octavia Spencer probablemente no llegaría hasta finales de 2022, mientras que la tercera entrega de 'The Morning Show' previsiblemente se hará de rogar hasta 2023. 'Trying' cierra la lista de series que volverán este año, en este caso con una tercera temporada, pero que de momento carecen de una fecha de estreno.

Estrenos de Apple TV+

- 'Los Fraguel: la diversión continúa' (21 de enero)

- 'Servant' (T3, 21 de enero)

- 'The Afterparty' (28 de enero)

- 'Sospechosos' (4 de febrero)

- 'Separación' (18 de febrero)

- 'Los últimos días de Ptolemy Grey' (11 de marzo)

- 'WeCrashed' (Primavera)

- 'Bad Monkey' (Sin fecha)

- 'Central Park' (T3, sin fecha)

- 'City on Fire' (Sin fecha)

- 'Disclaimer' (Sin fecha)

- 'Echo 3' (Sin fecha)

- 'Extrapolations' (Sin fecha)

- 'Five Days at Memorial' (Sin fecha)

- 'Fundación' (T2, sin fecha)

- 'Hello Tomorrow!' (Sin fecha)

- 'High Desert' (Sin fecha)

- 'In With the Devil' (Sin fecha)

- 'Invasión' (T2, sin fecha)

- 'Jane' (Sin fecha)

- 'La costa de los mosquitos' (T2, sin fecha)

- 'Lady in the Lake' (Sin fecha)

- 'Lessons in Chemistry' (Sin fecha)

- 'Little America' (T2, sin fecha)

- 'Masters of the Air' (Sin fecha)

- 'Mythic Quest' (T3, sin fecha)

- 'Now and Then' (Sin fecha)

- 'Pachinko' (Sin fecha)

- 'Para toda la humanidad' (T3, sin fecha)

- 'Physical' (T2, sin fecha)

- 'Platonic' (Sin fecha)

- 'Roar' (Sin fecha)

- 'See' (T3, sin fecha)

- 'Shantaram' (Sin fecha)

- 'Shining Girls' (Sin fecha)

- 'Shrinking' (Sin fecha)

- 'Slow Horses' (Sin fecha)

- 'Surface' (Sin fecha)

- 'Ted Lasso' (T3, sin fecha)

- 'The Changeling' (Sin fecha)

- 'The Crowded Room' (Sin fecha)

- 'The Essex Serpent' (Sin fecha)

- 'The Last Thing He Told Me' (Sin fecha)

- 'Truth Be Told' (T3, sin fecha)

- 'Trying' (T3, sin fecha)

- 'Wool' (Sin fecha)