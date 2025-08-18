Aragón TV, más que una televisión autonómica: El éxito y el reflejo de la identidad aragonesa

Por Almudena M. Lizana |

Aragón TV es mucho más que una televisión autonómica., el canal se ha convertido en un reflejo de la ciudadanía aragonesa. Con su creación no solo se consiguió una ventana de expresión regional, sino también, siempre marcada con sello aragonés.

Casi 20 años después de su lanzamiento, la cadena autonómica se ha consolidado como un referente en la difusión de contenidos de interés para los aragoneses, proporcionando información de calidad y entretenimiento adaptado a los gustos y necesidades de la comunidad autónoma, sin dejar nunca de lado la cercanía, identidad y pluralidad en su programación.

PMiki Nadal, presentador de 'Sopa de letras'

A través de su parrilla, compuesta por programas de actualidad, entretenimiento, divulgativos, retransmisiones deportivas, e informativos, la cadena ha sabido transmitir el sentir aragonés. Además, lo ha hecho siempre mimando la identidad de un pueblo que va más allá del cachirulo, el 'co', la Virgen del Pilar o el río Ebro y reflejando en pantalla su historia y su cultura, convirtiéndose en una zona de confort para todos los aragoneses.

"Nuestra cadena ha logrado establecer en estos 19 años de historia un vínculo emocional con los aragoneses a través de una programación centrada en la información más cercana, sin renunciar a contar con mirada aragonesa lo que ocurre fuera; contenidos de entretenimiento con sello aragonés, apuesta por los deportistas y equipos de nuestra comunidad", nos cuenta Ana Jimeno, directora de Medios de la CARTV.

La información, un pilar importante

Estos hitos de identidad van ligados también a unos buenos resultados en audiencias, destacando el seguimiento de los informativos que evidencian la confianza que depositan los aragoneses en su televisión pública a la hora de estar pendientes de la actualidad. Hecho que se vio reconocido en 2024 por los Premios Iris de la Academia de la TV, optando a ser el Mejor Informativo.

Sergio Melendo, Noemí Núñez, Javier Gastón y Eva Berlanga presentan 'Aragón Noticias 1'

Sin embargo, la programación de Aragón TV va mucho más allá de los informativos. Según nos cuenta Alberto del Pozo, director de Contenidos y Programas de la CARTV, Aragón TV apuesta por "una combinación equilibrada entre la tradición y la modernidad", buscando formatos que reflejen la identidad aragonesa, sin dejar pasar las "tendencias audiovisuales innovadoras para atraer a diferentes segmentos de público".

Entre los títulos de la parrilla más destacados de Aragón TV encontramos el concurso 'Atrápame si puedes', conducido por Iñaki Urrutia, que ha sido distinguido en 2024 con el Premio Iris de la Academia de la TV como mejor programa autonómico. Pasando a los talents shows, Aragón TV vuelve a apostar por el sello aragonés con 'Jotalent. Mucho más que Jota'. "Ha logrado atraer en torno a este formato con una clara vocación transmedia a una amplia audiencia con una gran presencia de los targets más jóvenes", señala también Alberto del Pozo.

Adriana Abenia, presentadora de 'Pasados por agua'

Talento aragonés

La televisión autonómica también apuesta por el talento aragonés con rostros como Miki Nadal, que presenta cada día el concurso 'Sopa de letras', o Adriana Abenia, que condujo las últimas galas navideñas y el concurso 'Pasados por agua'. Otro formato que despunta en Aragón TV es el ya mítico 'Oregón TV', que es, además, el más consumido fuera de las fronteras de la comunidad en los canales digitales de la cadena. No podemos olvidarnos de 'El campo es nuestro', que muestra el día a día de jóvenes agricultores y ganaderos aragoneses, rompiendo tópicos y estereotipos; o 'Encuentra al norte', que ha enseñado el potencial de las estaciones de esquí aragonesas enseñando a esquiar a diferentes rostros televisivos populares en España.

En cuanto al futuro de Aragón TV, Raquel Fuertes, directora general de CARTV, destaca la importancia del desarrollo de narrativas transmedia: "No se trata solo de modernizar la tecnología, sino también de adaptar nuestra organización, nuestra forma de trabajar y reimaginar cómo nos relacionamos con nuestra audiencia. Queremos ser una televisión que esté presente en la vida de los aragoneses no solo a través de la pantalla, sino en el ecosistema digital, con contenidos accesibles y personalizados", comprometiéndose a hacerlo siempre con acento aragonés. Un acento que caracteriza a la cadena autonómica y que la hace diferente, única y muy maja.

