Aramís Fuster sufre un coma diabético: "No sé cuánto tiempo estuve inconsciente"

Aramís Fuster ha confesado en 'Socialité' que se encuentra delicada de su salud porque está recuperándose en casa tras haber sufrido un coma diabético que le ha dejado muy preocupada por su vida. La vidente ha explicado que se desmayó y se cayó al suelo en su hogar, donde vive sola: "No sé cuanto tiempo estuve inconsciente". Fue un amigo el que, intuyendo que le podía haber pasado algo, acudió a su domicilio y le "salvó la vida".

"Es una sensación difícil de explicar, porque si te quedas en coma dejas de sentir... Tuve como un dejà vû", ha contado la exconcursante de 'GH VIP 6' sobre lo que experimentó su cuerpo justo antes de quedarse inconsciente. Actualmente, Aramís se encuentra ya en casa, recuperándose del coma diabético y descansado mucho, porque las secuelas pueden ser muy graves. "No me encuentro muy bien, estoy confusa, te queda un dolor de cabeza muy fuerte", ha explicado.

"Mi vida está llegando a su fin. Mi destino está marcado y cuando sea yo no me voy a oponer", ha dicho la vidente, que también ha expresado entre lágrimas que el "último aliento de su vida" será para pensar en sus hijos, con los que lleva años sin hablarse. Aramís ha confesado que cuando sufrió el coma diabético pensó en ellos y que ahora solo desea mandarles un "último abrazo de amor". Mientras estaba inconsciente, la vidente ha explicado que en su mente también la visitó su madre, que había fallecido en 2011, pero que no le dijo nada y que solo la miraba porque ya no tenía "nada" que contarle.

Lanza un mensaje

Tras esta dura experiencia, Aramís ha querido compartir un mensaje con los espectadores de 'Socialité' en forma de consejo. "Que sean felices, que se respeten, porque la vida es muy corta y cuando te das cuenta ha pasado y sientes que te han quedado tantas cosas por hacer", ha dicho la vidente muy emocionada. María Patiño ha escuchado muy atentamente la historia y se ha alegrado de que Aramís estuviera fuera de peligro: "Lo importante es que está bien".