Por Roberto Ponce López |

Ares Teixidó visitó el podcast '', y quiso comentar algo que llevaba. La exconcursante de ' GH VIP ' denunció el supuesto tongo que sufrió en su duelo con Belén Esteban

La reportera de 'La familia de la tele' fue una de las famosas que en 2015 se iban a la casa de Guadalix de la Sierra a convivir, pero su salida no le convenció y quiso tratarlo por primera vez. "Yo esto nunca lo he contado pero ha llegado el momento", comenzó diciendo Teixidó. "A mí me expulsaron con un 51% frente a Belén Esteban, la ganadora de la edición, y a día de hoy a nadie le cuadra eso", seguía diciendo.

Ares Teixidó habló sobre su expulsión de 'GH VIP' contra Belén Esteban

Tras ello, quiso dar sus argumentos y sus pruebas, y es que la catalana explicó que ella había visto muchos pantallazos de gente que estaba intentado votar por su salvación en el programa, pero que no podían. "Les decía que el mensaje no ha llegado o no ha sido contabilizado, algo así. Tengo aún los pantallazos y los mensajes", explicó sobre el tema.

Ares Teixidó no tiene nada claro que su expulsión fuese real y cree que el programa quiso ayudar a Belén Esteban para que siguiese concursando. Además, comentó que si esto le hubiera pasado ahora, lo habría denunciado.

Ares Teixidó también comentó las supuestas tensiones dentro de 'La familia de la tele'

Pero lo más grave estaba aún por llegar, ya que la catalana comentó que ella había visto al notario que estaba a cargo de las votaciones en una página web de actores. De esta manera, dejaba caer que el programa habría, supuestamente, contratado a un intérprete para ese papel, pudiendo así falsear los resultados. Ante ello, los presentadores del podcast quedaron impactados.

El ambiente que se vive en 'La familia de la tele'

La situación del magacín de La 1 es muy delicado casi desde el inicio de sus emisiones y los cambios y recortes han sido el pan de cada día en el programa. Ares Teixidó lo ha podido vivir todo desde dentro, y también quiso pronunciarse sobre el tema. En un primer momento al ser preguntada por el supuesto mal rollo dentro de 'La familia de la tele', la reportera dijo que eran habladurías y que no era así. Sin embargo, la conversación continuó y Teixidó cambió su discurso. "A ver, ha habido algunos momentos de tensión", explicó.

Tras ello, le preguntaron por los tuits que decían que María Patiño no estaba a gusto, a lo que ella dijo: "Yo no sé lo que ellos viven en plató porque yo soy la reportera que no está en Madrid. Lo que te puedo decir es que ha habido momentos de tensión entre los reporteros, por ejemplo".