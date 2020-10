Arturo Pérez-Reverte desmiente a 'laSexta noche': "Van a defraudar al personal"

Arturo Pérez-Reverte fue uno de los invitados en el programa de 'laSexta noche' el 17 de octubre para promocionar su nueva novela, "Línea de fuego", y opinar sobre algunos asuntos que están afectando en la sociedad actualmente . Una vez más, el académico no tuvo pelos en la lengua y opinó sin ningún problema a las cuestiones que le propuso Iñaki López. Sin embargo, minutos antes de su entrevista Pérez-Reverte tuvo que corregir un tweet promocional del programa sobre su entrevista que era incorrecto.

Iñaki López y Arturo Pérez-Reverte en 'laSexta noche'

'laSexta noche' publicó un comentario donde exponía que el escritor iba a hablar sobre la gestión política de la pandemia del Covid-19, algo que no se mencionó en ningún momento de la charla. "¿Ya habéis preparado la cena? Porque dad por hecho que hoy en 'laSexta Noche' no vais a tener tiempo mientras escucháis qué opina Pérez-Reverte de Pedro Sánchez y su gestión de la pandemia", subió el equipo del programa en Twitter para incrementar las expectativas de la visita del escritor. Teniendo en cuenta que Reverte es muy activo en las redes sociales, se percató del error antes de que se emitiese su entrevista en laSexta, no pudo evitar desmentir el tweet promocional del espacio: "Pues van a defraudar ustedes al personal, porque precisamente de la pandemia y su gestión no digo ni una sola palabra", advirtió Pérez Reverte minutos antes del programa.

Efectivamente, don Arturo. En ningún momento de la entrevista se habla de la gestión de la pandemia. Lamentamos el error en en tuit que ya hemos borrado. — laSextaNoche (@SextaNocheTV) October 17, 2020

Este comentario hizo que la cadena borrase inmediatamente el cebo promocional de la entrevista y le pidiera disculpas al exreportero públicamente utilizando el mismo medio: "Efectivamente, don Arturo. En ningún momento de la entrevista se habla de la gestión de la pandemia. Lamentamos el error en el tuit que ya hemos borrado", respondió inmediatamente el equipo de 'laSexta noche'. No sólo las palabras de Pérez-Reverte desmintieron ese cebo, sino que en la propia entrevista se pudo comprobar como el escritor se negó a valorar la gestión de la pandemia explicando que prefiere mantenerse al margen desde que comenzó la crisis sanitaria: "Lo siento, Iñaki. Cuando comenzó la pandemia prometí que no hablaría de esto, ni en Twitter ni en artículos, he cumplido mi palabra y no quiero romperla ahora", afirmó el periodista.

Ironiza sobre una Tercera República Española

Arturo Pérez-Reverte no tuvo problema en dar su opinión sobre la figura del rey Felipe VI. Se definió como "republicano" pero adviertió que "hay mucha gente que ignora que hay republicanos de izquierdas y de derechas". También quiso mostrar que ocurriría si se llegará a demoler al estado, se dinamitaran instituciones y se acabase con la monarquía: "¿Quién me va a reconstruir ese imperfecto estado? ¿Rufián? ¿Echenique? ¿Espinosa de los Monteros? ¿Ortega Smith? ¿Esos son los que me van a construir el futuro? ¿Los que van a hacer una España futura estable y convivible? ¿Esos son los que van a hacer una constitución? ¡Váyase usted al carajo!", expresaba el escritor.

Este considera que actualmente nos encontramos en un "tinglado" definió como "putiferio político en el que estamos inmersos de una manera cada vez más disparatada": "El rey Felipe VI a mi me parece una buena persona y nadie que lo haya tratado dirá que no es una buena persona. Ama a España, hace lo que puede, me parece un buen referente", confesó. Afirmó que el monarca no es "su figura ideal" pero le parece un buen hombre y esta fuera de "toda esa basura": "Lo necesito en defensa propia. ¿Te imaginas un país rehecho por la gente que vemos en el parlamento? Por el amor de dios", concluyó el periodista.