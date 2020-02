Así han cambiado algunos concursantes de 'La Voz Kids', de María Parrado a Melani García

¿Cuántas veces hemos visto que de un programa que triunfa preparan nuevas versiones a su alrededor? El 6 de febrero de 2014, poco más de un año después del arranque de 'La Voz', se estrenó en Telecinco un formato con la misma mecánica pero destinado únicamente a los niños: 'La Voz Kids'. Hasta el momento ya lleva un total de cinco ediciones en antena y una sexta ya confirmada.

sin cambios significantes. Eso sí, Jesús Vázquez dejó de presentarlo y su puesto lo ocupó Eva González . Como novedades principales, además de mantener cuatro coaches en vez de tres -como tenía la cadena de Mediaset-, se incorporan como asesores por primera vez Aitana , Beret, Blas Cantó y Rozalén.

A lo largo de la historia del programa han formado parte del mismo más de doscientos cincuenta concursantes, todos ellos luchando por llegar a la final y así llevarse los diez mil euros del premio. Analizar el cambio y la trayectoria de cada uno de ellos sería una tarea interminable, pero en FormulaTV hemos recogido en una lista a los más reconocidos y os contamos qué ha sido de ellos después de salir del formato y cómo han crecido cada uno de ellos.

1 María Parrado

María Parrado en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

La primera ganadora de un programa nunca se olvida. Y menos cuando ha sido una de las que más ha triunfado de la historia del talent show. María Parrado, que lleva explotando su talento musical desde que tenía tres años, terminó en el primer puesto del ranking de la primera edición de 'La Voz Kids' en 2014, formando parte del equipo de Malú. Muy pocos días después, lanzó a la venta su primer disco bajo su propio nombre y apellido, y empezó a venderse como la espuma. Esto le llevó a hacer una gira de conciertos por casi toda España y a publicar, un año más tarde, el segundo: "Abil". Desde que salió del talent, Parrado ha hecho colaboraciones con artistas tan conocidos como Andrés Ceballos, cantante de Dvicio, Luis Cepeda o Antonio José.

Además de llevar ya cuatro álbumes en el mercado, hemos vuelto a verla en televisión en varias ocasiones. En 2016 dejó de estar delante de los micrófonos para ejercer la función de jurado en 'Fenómeno fan' y en 2019 participó en el programa 'La mejor canción jamás cantada' con una interpretación. Por si esto fuera poco, también puso voz a la banda sonora del largometraje "Annie", en el año 2015, que logró mucho éxito en cines, e hizo lo mismo con la versión española de la BSO de "Vaiana".

2 Roger Corbalán

Roger Corbalán en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

No consiguió tanta fama como María Parrado después de su salida de 'La Voz Kids' pero su cambio físico es uno de los que más han llamado la atención en estos últimos años. Roger Corbalán fue concursante de la segunda temporada del talent show y consiguió llegar hasta la final, aunque finalmente tuvo que conformarse con un sexto puesto. Perteneció al equipo de Bisbal y conquistó al almeriense gracias a su versión de "Uncover". Salió en 2015 del formato, que en aquel momento era de Telecinco, y un año más tarde volvió a ser noticia por su evolución física tan rápida. Hace relativamente poco quiso regresar a la televisión, y es que se presentó al casting de 'OT 2020' de Barcelona, pero no tuvo tanta suerte. Actualmente ya es mayor de edad, es muy activo en redes sociales y, aunque lleva tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla, sigue ligado al mundo de la música y sube sus covers a su cuenta oficial de Instagram.

3 Triana de Alba

Triana en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

En todas las ediciones de 'La Voz Kids' el flamenco está presente en forma de algunos concursantes. Y casi siempre suele colarse en la final. En la primera edición ocurrió justo eso. Triana de Alba llegó a las audiciones a ciegas y conquistó al jurado con "Caí", tanto que los tres se dieron la vuelta al poco de escucharla cantar. Pero, como no podía ser de otra manera, la niña decidió irse con Rosario por llevar el flamenco en sus venas. Gala tras gala fue avanzando y aterrizó en la gran final, donde quedó en segunda posición solo por debajo de María Parrado. Ahora ya tiene diecinueve años y ha sido trabajando en la música todo este tiempo, tanto que ya cuenta con un disco a la venta, que publicó en 2018: "Quiero ser".

4 El Balilla

El Balilla en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

Si continuamos con la primera temporada de 'La Voz Kids' llegamos a Raúl Vidal. Más conocido como El Balilla, viajó desde Cartagena, Murcia, hasta el plató del programa cuando era solo un niño de nueve años. Malú, Rosario y David Bisbal se sintieron atraídos por su voz y no dudaron en darse la vuelta al escucharle cantar "Como el agua", pero el concursante decidió irse al equipo de este último. En la gala final se enfrentó a María Parrado y a Triana Sánchez y terminó ocupando el tercer puesto de la edición. Desde que salió del programa ha publicado un total de cuatro discos y ha actuado en algunos formatos televisivos como 'La tarde, aquí y ahora' o 'Gente maravillosa'. En 2018, cuando Jesús Vázquez promocionaba la nueva edición del talent show, Raúl volvió a ser protagonista por su impresionante cambio físico que nos muestra semana tras semana en Instagram.

5 Gemeliers

Gemeliers en 'La Voz Kids' (izq.) y en 'Tu cara me suena' (der.)

Está claro que no necesitas ganar para tocar el cielo. Y si no que se lo digan a Jesús y Daniel Oviedo. Los gemelos se presentaron a la primera temporada de 'La Voz Kids' y entraron a formar parte del equipo de David Bisbal después de ganarse su corazón con su increíble versión de "No me doy por vencido". La gracia que desprendían al cantar cada uno de los temas y el compás y la coordinación que llevaban les hizo avanzar pero no llegar a la meta. Y es que fueron expulsados en las batallas, al enfrentarse a El Balilla, que resultó ganador. Pero no tenemos ninguna duda de que han sido los concursantes más exitosos de todo el formato. En cuanto salieron y comenzaron a trabajar en su música, consiguieron a un ejército de fans adolescentes que les acompañaban a cada concierto y llenaban estadios enormes con ellos.

En 2014 sacaron su primer disco, bajo el nombre de "Lo mejor está por venir", y se subieron a un escenario a cantar delante de miles de personas junto a David Bisbal. Ese mismo año colaboraron con Xuso Jones o Jaime Terrón y se lanzaron a la escritura publicando su primer libro, una autobiografía. En 2015 lanzaron su segundo álbum y siguieron triunfando, tanto que cruzaron el charco para promocionar su música en Latinoamérica. Desde ese momento ya han publicado otro libro y otro disco y ahora forman parte del casting de concursantes de la octava edición de 'Tu cara me suena'. Su cambio físico es más que obvio: de niños inocentes a adultos jóvenes con looks siempre llamativos.

6 Javier Erro

Javier Erro en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

Continuando con la segunda edición, en febrero de 2015 entró a 'La Voz Kids' Javier Erro, un niño de quince años que se lanzó a la piscina con "Story of my life" de One Direction. Con su actuación logró que tanto Manuel Carrasco, Rosario Flores y David Bisbal presionaran el botón y giraran sus sillones para poder verle y disfrutar de su voz y su presencia. El participante escogió a Bisbal para desarrollar su trayectoria en el programa y llegó hasta la final, quedando en un estupendo tercer lugar. Nacido en Pamplona, el cantante comenzó en el mundo de la música a sus seis años y participó en diferentes obras de teatro y musicales cuando era solo un niño. Cuando salió del talent show continuó trabajando en su carrera dentro del mundo de la música, puso voz al corto Jóvenes Sin Libertad y dio sus primeros pasos en la radio de la mano de Javier Cárdenas colaborando en "Levántate y Cárdenas".

Fue en 2018 cuando nos regaló su primer trabajo: "Acoustic Piano Versions", un conjunto de canciones en las que, acompañado de su piano, homenajeaba grandes éxitos de la historia. Unos meses después, Erro regresó a televisión, concretamente al programa que le vio nacer pero en su versión de adultos, formando parte del equipo de Pablo López en 'La Voz', donde se quedó a las puertas de la final. En diciembre de 2019 publicó su primer single, "Sin querer", que ya cuenta con más de veinte mil reproducciones en Spotify.

7 Calum Heaslip

Calum Heaslip en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

Otro concursante que ha demostrado que no hace falta llegar lejos en un talent show para triunfar fuera de él ha sido Calum Heaslip. De ascendencia irlandesa por parte de padre, nació en Granada y sintió la pasión por la música de muy pequeño. En 2014, con doce años, decidió presentarse a 'La Voz Kids' y terminó dentro del equipo de David Bisbal gracias al tema "It will rain" que cantó en las audiciones a ciegas. Fue en el último programa de batallas, antes del asalto final, cuando fue expulsado del formato. Nada más salir del programa publicó "Turn it up", su primer sencillo, y en 2015 lanzó su primer disco: "Hey babe".

También hemos podido escucharle en Disney, y es que ha doblado al español "If only", la BSO de "Los descendientes". Además, ha publicado un libro y ha recibido un premio al Artista WTF 2015 en los Neox Fan Awards y ha recorrido España con conciertos. Pero esto no es todo. Cuando publicó su álbum, cruzó el charco y saltó al escenario del Teen's Music Festival de México. El cantante, que ya tiene diecinueve años, sube a sus redes sociales sus avances en la música y ha anunciado que pronto vienen temas nuevos.

8 Charlotte Summers

Charlotte Summers en 'La Voz Kids' (izq.) y en 'America's Got Talent' (der.)

Charlotte Summers también participó en la segunda temporada de 'La Voz Kids'. En 2015, cuando entró al programa, tenía nueve años y se incorporó al equipo de Rosario. Fue eliminada en el último asalto y se quedó a las puertas de la final. Cuando salió del formato, empezó a centrarse en la música y decidió recibir clases de canto para mejorar sus técnicas. En octubre de 2016 regresó a la televisión y lo hizo gracias a la segunda edición de 'Fenómeno fan', en el que quedó en segunda posición. Ese mismo año participó en "Big talent" de Málaga y ganó el formato. Y en 2017 fue primera en el Festival Eurokids International Song de Italia, donde presentó "Unicorn", su primer single. Pero esto no es todo. Junio de 2019 fue su mes, y es que actuó en 'Menuda noche' y, días más tarde, viajó hasta Estados Unidos para participar en 'America's Got Talent'. Además, tiene una cuenta de YouTube donde cuelga sus covers y sus videoclips.

9 Rocío Aguilar

Rocío Aguilar en 'La Voz Kids' (izq.) y en la actualidad (der.)

La tercera edición de 'La Voz Kids' se celebró en Telecinco en 2017. Rocío Aguilar ya se había presentado a las dos anteriores, sin ningún éxito, pero a la tercera va la vencida, dicen. Y para ella fue así. En las audiciones a ciegas, con catorce años, cantó "Sola" y consiguió que los tres coaches se giraran para pedir que estuviera en sus equipos. Finalmente decidió irse con Antonio Orozco. Poco a poco fue venciendo a sus oponentes y, en la gran final, resultó ganadora. En mayo de 2018 volvió al programa, esta vez en la gala final de la cuarta temporada, junto a los ganadores de las dos anteriores, para hacer una actuación impresionante como invitada especial. Ahí ya presentaba un aspecto muy cambiado respecto a su paso por el programa, y es que a pesar de que solo hubiera pasado un año, se notaba su salto a adolescente. Actualmente, a sus diecisiete años hace testigos a sus fans a través de sus redes sociales de sus covers y de su progreso tanto personal como profesional.

10 Melani García

Melani García en 'La Voz Kids' (izq.) y en Eurovisión Junior 2019 (der.)

Si viajamos hasta la penúltima edición de 'La Voz Kids' hasta el momento llegamos a 2018. La cuarta temporada fue muy intensa y los concursantes que llegaron hasta la final dieron la talla de una manera impresionante. Finalmente, Melani García, con diez años cuando entró, se antepuso a Jeremi y a Flori y se hizo con el primer puesto. Pero esto no fue todo. Además de llevarse el premio, ganó otro extra: fue elegida para representar a España en Eurovisión Junior 2019. Después de trece años, el país volvía al festival y lo hacía por todo lo alto, con "Marte". Aunque no corrió la misma suerte que en el talent show, quedó en un buenísimo tercer puesto.