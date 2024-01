'Así es la vida' ficha a una icónica colaboradora de 'Sálvame'

Por Redacción |

Durante la tarde del 16 de enero de 2024, 'Así es la vida' ha cebado la llegada de un nuevo colaborador o colaboradora al equipo del programa producido por Cuarzo Producciones. Tras señalar que esta persona se incorporaba con algunas cuentas pendientes con algún otro tertuliano del formato, Sandra Barneda y César Muñoz han dado la bienvenida al fichaje de una icónica presentadora y periodista que estuvo en 'Sálvame' durante sus dos últimos años de emisión.

Carmen Alcayde en 'Así es la vida'

De esta manera,, reforzando así su plantel de colaboradores con la exconcursante de la última edición de ' GH VIP '. Sin embargo, algunos de sus compañeros no la han recibido del todo con los brazos abiertos, mostrándose algo reacios al fichaje sorpresa.

Entre ellos, José Antonio Avilés se mostraba algo reacio a la incorporación de Carmen Alcayde, mientras que ella le dejaba algo muy claro: "Las sillas no se roban, las sillas se ganan o se pierden, y tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás, no me tengas miedo, que no vengo a robarte de ninguna silla", soltaba la excolaboradora de 'Sálvame'.

Ellas sí la acogen

Suso Álvarez tampoco se ha mostrado entusiasmado con el fichaje de Alcayde, insistiendo en que ella no es su amiga a pesar de que se escriben de vez en cuando. Por su parte, Makoke y Almudena del Pozo sí han acogido mejor a la mítica presentadora de 'Aquí hay tomate', que viene dispuesta a entretener, divertirse y dar buen rollo.