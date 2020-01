Julián, Dani, Nerea y Casandra, solteros eliminados en 'La isla de las tentaciones': "Ha sido más difícil"

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los dos grupos de participantes tuvieron que despedirse de dos solteros cada uno, al enfrentar la recta final del programa. Un momento de debate entre los miembros de las distintas parejas, que incuso llegó a enfrentar a las chicas, y que concluyó con Julián, Dani, Nerea y Casandra como nuevos eliminados del relity.

Julián, Dani, Nerea y Casandra, solteros eliminados en 'La isla de las tentaciones'

Las chicas fueron las primeras en tener que despedirse de dos de los solteros de su villa, para lo que cada una escogió a uno al que salvar de la expulsión, tras lo cual solo quedaron Dayanel, Julián, Dani y Antonio. "Que nos hagan la estancia amena, es imprescindible", declaró Susana, antes de anunciar la salvación del primero, quien declaró sentirse "muy bien, muy afortunado". "No hemos llegado a tener afinidad con él y no hemos podido conocer realmente cómo es", declaró Fani, a la hora de eliminar a Dani, quien reconoció que "no ha habido feeling" con ninguna de las participantes. Sin embargo, lo difícil llegó a la hora de descartar a Julián o Antonio, dado que a las chicas les costó mucho ponerse de acuerdo e incluso acabaron discutiendo.

Dicho momento de evidente tensión llegó a su fin cuando Mónica Naranjo decidió establecer la expulsión por votación, lo que dejó a Julián fuera gracias a los votos de Fani, Fiama y Andrea, frente a Susana y Adelina, que se decantaban por eliminar a Antonio. "No esperaba conectar con Adelina y Susana. Sois mujeres de los pies a la cabeza y espero que fuera mantengamos contacto y vivamos momentos mejores", declaró Julián en su despedida, después de que alguna de las participantes que votaron en su contra señalaran que "me trae mal rollo". "Gracias. Al principio pensé que no me iba a llevar con él pero cuando lo conocemos, es increíble", alabó Molina, tan emocionada como su compañera Adelina, quien elogió que "me ha hecho la estancia más llevadera".

Un punto complicado

"Ha estado difícil", reconoció Gonzalo en el turno de los chicos que dejaron cuatro candidatas "descartadas" después de que cada uno salvara a su predilecta. "Hemos decidido salvar a Andreína", anunció el participante, ante una entusiasmada soltera que aseguró estar pasándolo "súper bien". "Se trata de establecer vínculos y la persona que no los cumple sería Nerea", anunció José, a continuación. "Me parecéis increíbles y de aquí me llevo todo bueno", declaró la eliminada, emocionada, tras lo cual Álex señaló que se encontraban en un "punto complicado" y comunicó la decisión de expulsar a Casandra, lo que dejaba a una sorprendida Mimi en la villa, aunque rozando su eliminación. "Es 'La isla de las tentaciones', no la isla de la amistad", señaló la soltera, comprensiva, quien afirmó llevarse "más amor a mí misma, que es muy importante.