Terelu Campos destapa cómo era realmente trabajar en 'Sálvame': "Hacía el programa medicada"

Terelu Campos abandonaba 'Sálvame' el pasado mes de abril. La colaboradora decía adiós al que había sido su programa durante años, en el que incluso llegó a la categoría de presentadora conduciendo su versión en prime time de los sábados. Sin embargo, las situaciones por las que tenía que pasar hicieron que su vaso de la paciencia rebosara y, ahora, más de medio año después, parece que tiene las cosas muy claras: no quiere volver a 'Sálvame'.

Terelu Campos, en 'Sálvame'

Así lo ha confirmado en una entrevista en exclusiva para la revista en Lecturas, en la que ha destapado algunos aspectos desconocidos de su paso por el programa. Por ejemplo, los problemas que le trajo de salud: "En 'Sálvame', sufría ansiedad y estrés, había días que hacía el programa medicada. Necesitaba pensar en mi salud física y mental", desvela la televisiva.

Ahora, mirándolo todo con distancia, sus problemas de salud han remitido, pero queda el sabor amargo de la decepción. "Después de diez años, cuento con los dedos de las manos -y me sobran- las personas de ese programa que se han preocupado por mí", confiesa Terelu Campos. Y es que, por ejemplo, de su amistad con Mila Ximénez ya no queda nada, después de que la periodista cargara contra su hija, Alejandra Rubio. No obstante, detalla que sí hay personas que siguen mostrándole el mismo cariño de siempre, como Chelo García-Cortés, Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez.

La dura guerra contra María Patiño

Si con Mila está dolida más lo está con María Patiño. La presentadora de 'Socialité' tiene abierta una dura batalla contra su hermana, Carmen Borrego, con quien lleva semanas de ataques cruzados, la una desde su programa y la otra desde 'Viva la vida', espacio en el que colabora. Terelu no ha podido permanecer neutral y ha roto su silencio en favor de su hermana, algo que coloca también a la que fuera su amiga en el pasado en el cajón de las decepciones.