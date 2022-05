Con Eurovisión 2022 a tan solo veinticuatro horas de arrancar oficialmente con la primera semifinal, 'Sálvame' abordó la tarde del lunes 9 de mayo el éxito que la representante española, Chanel Terrero, había logrado cosechar a lo largo del fin de semana, primero con sus ensayos y, posteriormente, con el despliegue de su elegancia y encanto sobre la alfombra turquesa de la ceremonia de apertura. Una ocasión en la que el programa dio a conocer que, a partir del martes 10 de mayo, un equipo del formato se encargaría de cubrir el festival eurovisivo a lo que, además, se sumó la petición de Jorge Javier Vázquez de que le permitieran viajar a Turín el día de la final.

Jorge Javier se deshace en elogios hacia Chanel en 'Sálvame'

En la recta final de 'Sálvame naranja', el programa elogió por todo lo alto tanto a Chanel como a su equipo. "Me encanta Chanel", confesaba el presentador, mientras que Adela González aseguraba de la artista que "está dándolo todo, está arrasando en los ensayos, en la alfombra turquesa... una diosa. Hay posibilidades, vamos a cruzar los dedos". "Es brutal", añadía el catalán, antes de que el formato emitiera los grandes progresos de Chanel a lo largo del fin de semana, conquistando Europa mientras se mantiene en el quinto puesto en las apuestas del certamen.

"Más de medio siglo después, Chanel podría obrar el milagro eurovisivo", declaraban desde el programa, donde Lydia Lozano tachó a la artista de "estrella" y la comparó con Jennifer Lopez, al igual que destacó el hecho de que "lleva un equipazo". Por su parte, Vázquez subrayó de la representante "la ilusión que ha contagiado a todo el mundo, porque vamos a estar pendiente de Chanel", al igual que "recordemos el jaleo que se montó cuando fue elegida, que se empañó bastante su victoria e incluso se minimizó". Unas palabras a las que Pipi Estrada sumó el hecho de que "en un festival tan globalizado lo que prima aparte de cantar, es el carisma. Y esta chica lo tiene".

"Me pago yo el billete"

"Desde mañana, un equipo de este programa está en Turín para informar de todo lo que pasé allí con Chanel", comunicó entonces González, que confirmó que, como parte de dicho equipo, estaría Omar Suárez. "Creo sinceramente que 'Sábado deluxe' debería enviarme como corresponsal y meterme en el sitio de prensa del festival", soltó entonces Vázquez. El presentador no se quedó solo ahí: "por favor, nunca lo he pedido. Me pago yo el billete. Habitación no, porque debe estar todo hasta los topes, pero por favor, enviadme. Os hago las horas que sean y lo intento todo, intento hablar con Chanel". Una propuesta para la que el catalán se ofreció para "irme el sábado por la mañana o el viernes", a lo que Lozano sumó la iniciativa de que, la noche del 14 de mayo, "cuando actúe Chanel, nos vamos a negro", dado que la final coincidía en la misma franja que 'Sábado deluxe'.