Así será el 2025 de Movistar Plus+: dos proyectos de Los Javis, 'La caza. Irati' y más novedades

Por Alejandro Rodera |

A Movistar Plus+ todavía le quedan muchas historias que contar en 2024. En octubre, 'Querer' y la segunda temporada de 'Bellas Artes' recogerán el testigo del final de 'Rapa', y para cerrar el último trimestre del año también se lanzarán dos títulos tan potentes como el thriller tributario 'Celeste', protagonizado por Carmen Machi, y el drama 'Los años nuevos', que ha sido cocreado por Rodrigo Sorogoyen. De ahí en adelante, el grifo seguirá corriendo, ya que 2025 también estará plagado de producciones originales.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie en 'Los Tigres'

Para conocer mejor esas novedades, hemos tenido la oportunidad de asistir a un encuentro con Domingo Corral, director de Contenidos de Movistar Plus+, que ha puesto sobre la mesa. En primera instancia, se ha hecho hincapié en la incipiente estrategia de producción original cinematográfica, que ha tenido una primera toma de contacto recientemente con ' Soy Nevenka '. Más adelante,. Por su parte, el nuevo film de Sorogoyen ('El ser querido'), encabezado por Javier Bardem Victoria Luengo , arrancará su rodaje en enero, mientras que, ya que sigue en fase de escritura.

Dentro del apartado cinematográfico, se ha anunciado que Movistar Plus+ lanzará, entre otros títulos locales, la Concha de Oro, 'Tardes de soledad', y 'La habitación de al lado', la cinta de Pedro Almodóvar que se alzó con el León de Oro, cerca de la época primaveral. Y en este caso el estreno en streaming no se limitará a incluir la película al catálogo, sino que también se brindará un programa especial realizado por Los Javis y en el que se contará con el testimonio del propio cineasta manchego y de varios protagonistas de su filmografía. "Queremos contar el cine de otra manera, y en función de como vaya el especial de Pedro no descartamos que podamos hacer más. Es parte de una estrategia de arropar el cine", resalta Corral.

Eurovisión, espías y sin nombres

Saltando a las series, en 2025 aterrizarán las segundas temporadas de las comedias 'Poquita fe' y 'Muertos S.L.', así como la inédita 'La vida breve', que tiene detrás a los creadores de 'Reyes de la noche', como ya adelantamos en exclusiva en enero. Además, se lanzarán al menos cuatro novedades más, que han sido confirmadas o desveladas en este encuentro: 'La Canción', 'El Centro', 'Los sin nombre' y 'Yo siempre a veces'.

'La Canción' es una ficción de tres episodios que ha sido creada por los responsables de 'Hierro' y 'Rapa', Fran Araújo y Pepe Coira, y producida en colaboración con Buendía Estudios. En esta ocasión, aparcarán el thriller para plasmar la travesía de Massiel en Eurovisión, recordando las estrategias implantadas por el régimen franquista en los años sesenta para convertir una victoria en el festival en una demostración de aperturismo. La encargada de interpretar a la artista será Carolina Yuste, que estará acompañada en el elenco por Marcel Borràs, Patrick Criado y Àlex Brendemühl. Todos ellos ya están implicados en el rodaje, que tiene como director a Alejandro Marín ('Maricón perdido').

La hemos tarareado mil veces, un país entero no pudo sacársela de la cabeza.

'La Canción', una nueva serie original Movistar Plus+ que narra la increíble historia detrás de la victoria de Massiel en Eurovisión.

Con #PatrickCriado, #CarolinaYuste, #AlexBrendemühl y #MarcelBòrras pic.twitter.com/p9Y50iyktT — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) October 9, 2024

'El Centro' es la primera serie que se adentrará en el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia español, desde dentro. Así pues, su objetivo es convertir en ficción la realidad de los espías de nuestro país, desde las amenazas que tienen que afrontar y aplacar hasta la forma en la que tienen que conciliar esas labores con sus vidas privadas. En este caso, el reparto está formado por Juan Diego Botto, Clara Segura, Elisabet Casanovas, Elena Martín y Tristán Ulloa, mientras que David Ulloa y David Moreno, que ya colaboraron en 'El Inmortal', ejercen de director y creador, respectivamente, en la serie producida en colaboración con Fonte Films.

El reparto de 'El Centro'

'Los sin nombre' es un thriller psicológico creado por Pol Cortecans y Pau Freixas, quien regresa a la plataforma tras las dos temporadas de 'Todos mienten'. Como delata su título, la serie producida por Filmax está basada en la novela homónima de Ramsey Campbell que ya fue adaptada por Jaume Balagueró en 1999. Esta nueva versión estará protagonizada por Miren Ibarguren, que liderará un reparto en el que también destacarán Milena Smit y Rodrigo de la Serna.

Por último, 'Yo siempre a veces' es una comedia dramática sobre una chica que ronda los treinta años y que trata de salir adelante, pese a la precariedad laboral y demás desafíos que trata de superar cada día, en Barcelona. En medio de esa espiral de supervivencia, se queda embarazada sin buscarlo y decide tener el bebé, por lo que a lo largo de diez episodios tendrá que encarar una nueva realidad. La productora tras el proyecto es Suma Content, por lo que tiene a Los Javis como padrinos, aunque de las cuatro novedades recogidas aquí esta es la menos avanzada, ya que aún no se ha comunicado su elenco. Aun así, el plan es que se estrene a finales de 2025. Sus creadoras son Marta Bassols y Marta Loza, mientras que Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza se encargan de la dirección.

El equipo de 'Los sin nombre'

'La caza' salta de TVE a Movistar

Otro anuncio especialmente relevante ha sido el de la adquisición de 'La caza'. A comienzos de octubre, Megan Montaner anunció que el thriller regresaría con una cuarta temporada, que llevaría como subtítulo 'Irati'. Sin embargo, en aquel momento no se asoció ese retorno a RTVE, su hogar original, y la razón es que finalmente ha sido Movistar la plataforma que ha llegado a un acuerdo con la productora DLO para sacar adelante esta nueva entrega. "Es casi una refundación de la saga", apunta Corral.

Además, se han apuntado algunos detalles sobre la trama, que no contará con el personaje de Montaner en el eje de la investigación como agente, sino como psicóloga. El resultado de ese giro, desplegado en la Selva de Irati, se podrá ver en 2025 y también contará entre sus filas con Silvia Alonso, Roger Casamajor y Félix Gómez. Sus directores serán Rafa Montesinos y Javier Pulido, que trabajarán a partir de los guiones de Agustín Martínez, Luis Moya e Isa Sánchez.

Los protagonistas de 'La caza. Irati'

La franquicia 'Outlander' se expandirá

Más allá de las producciones locales, ya sean propias o de terceros, en los próximos meses también se podrán ver títulos internacionales de renombre. Uno de los más inminentes es 'Familias como la nuestra', la ambiciosa serie desarrollada por Thomas Vinterberg ('Otra ronda'), que verá la luz en noviembre. Y un poco más lejos en el horizonte está la precuela de 'Outlander', 'Sangre de mi sangre', que estará disponible en Movistar Plus+ antes del estreno del final de la ficción matriz.

Las Berrocal y la otra cara de Leiva

El último apartado abordado por Corral ha sido el de los documentales, que no se descuidará (a diferencia del de programas de entretenimiento, que han pasado a ser un "complemento) y, de hecho, explorará diferentes vertientes. En primer lugar, se ha anunciado un docu-reality sobre la familia Berrocal, con Vicky Martín Berrocal a la cabeza de los cuatro episodios y producido por The Pool. Al catálogo de originales también se sumará una película sobre Leiva que ha contado con un acceso ilimitado al cantante. Y, para rematar esta sección, se ha destacado una adquisición, 'The Americas', una superproducción que plasmará la naturaleza americana con la narración de Tom Hanks y un presupuesto de cinco millones de dólares por episodio.