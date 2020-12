Asraf Beno confiesa entre lágrimas la enfermedad que padece: "Me dieron un año de vida"

La nueva temporada de 'Volverte a ver' se ha estrenado con la visita de Asraf Beno e Isa Pantoja. En su visita al programa presentado por Carlos Sobera, el ceutí ha confesado entre lágrimas que padece una enfermedad que le detectaron en las pruebas médicas de 'Supervivientes' y que le impidió participar en el concurso. Asraf ha explicado que se trata de una anomalía en los pulmones, que le hace tenerlos más grande que la media, y que no le había contado a nadie este problema.

El ceutí le ha explicado a Sobera que tanto su familia como Isa P. se iban a enterar en ese momento, porque se lo había ocultado a todos ellos para no preocuparlos. Ha contado que a su hermano le mintió diciéndole que no podía participar en 'Supervivientes' porque no habían llegado a un acuerdo económico, pero que lo hizo en todo momento para que no se alarmase y evitarle sufrimiento.

Asraf Beno le cuenta a Isa Pantoja que le diagnosticaron una enfermedad que podía haber sido mortal

Asraf ha podido explicarle en el plató a Isa P. por qué había "estado depre" y "distante" en los últimos meses y le ha explicado que, aunque al principio, le dieron "un año de vida", ahora le han dicho que no es tan grave y que ya está más tranquilo. El ceutí le ha pedido perdón a su prometida entre lágrimas "por sus mentirijillas" y le ha rogado que le comprenda por habérselo ocultado.

La hija de la tonadillera ha explicado que ella se ponía nerviosa al ver que Asraf estaba nervioso o estresado sin saber por qué. "Yo notaba que estaba muy raro, que hacía muchas llamadas, pero Asraf es muy reservado para sus problemas", ha dicho la concursante de 'La casa fuerte 2'. "Quiero que confíe en mí y que me cuente todo, porque yo estoy ahí y soy capaz de cualquier cosa", ha sentenciado Isa Pantoja.

Le pide matrimonio a Isa P.

Asraf ya había pedido matrimonio a su novia, pero quiso repetir la propuesta delante de Carlos Sobera y de todo el público, para dejar claro ante toda España que quiere casarse con la hija de Isabel Pantoja. El ceutí le ha dicho a la cantante que es muy feliz junto a ella y junto al hijo que tiene con Alberto Isla, motivo por el cual quiere pasar toda su vida a su lado.