Asraf, emocionado al recordar en 'La casa fuerte' su paso por 'Volverte a ver': "Creo que me entenderán mejor"

La noche del jueves 10 de diciembre, Telecinco emitió la décimo sexta gala de 'La casa fuerte', en la que el programa recibió la visita de Carlos Sobera. El presentador acudió al reality para promocionar 'Volverte a ver', programa que se estrenaba al día siguiente con una entrega protagonizada por dos de los concursantes: Asraf Beno y Chabelita Pantoja.

Asraf, acompañado por Isa Pantoja, se derrumba en 'La casa fuerte' al hablar con Carlos Sobera

Ambos concursantes se mostraron muy felices al ver a Sobera, quien señaló a la pareja que "os había dejado muy bien, pero os habéis revuelto y de qué manera", dadas las casi continuas discusiones que habían protagonizado en el reality. "Isa, Asraf, está aquí Carlos con nosotros porque mañana se estrena la nueva temporada y veremos un encuentro que tuvisteis", intervino entonces Jorge Javier Vázquez, desatando de inmediato las lágrimas de Beno. "Fue un día muy especial, entiendo que te emociones. Fue muy especial lo que pasó", declaró Sobera, comprensivo. "Creo que todos los que han seguido 'La casa fuerte' deberían ver el programa para comprenderte y entenderte mejor, y también a Isa", opinó entonces el presentador de 'Volverte a ver'.

Isa intervino entonces parar recordar el encuentro, que calificó de "superemotivo, superduro, porque no me esperaba lo que iba a decir". Pantoja hacía referencia así al secreto que su pareja habría compartido entonces con ella y que, por el momento, se desconoce a nivel público. De hecho, hasta el hermano de Asraf, Anuar, reconoció no haber estado al tanto de la situación del modelo hasta que grabaron ese encuentro en Telecinco. "Me gustaría compartirlo con todas las personas que puedan verlo, para que entiendan lo que ha pasado", confesó la concursante. "¿Crees que a partir de mañana habrá gente que te entenderá más?", planteó entonces Jorge Javier a un emocionado Asraf. "No sé... creo que sí", acabó reconociendo el concursante, quien animó a "que todo el mundo lo vea si quiere conocer otra parte de nosotros y más cosas".

"Lo que cuenta no es moco de pavo"

"Sé lo que pasó y por eso estoy así", trató de bromear Beno, emocionado. "Isa, ¿os ha unido como pareja?", preguntó Vázquez. "Pasó cuando llevábamos poquito juntos. Me unió mucho a él. Estaba la incertidumbre de lo que pasaba en el momento, eso nos hizo apoyarnos el uno al otro", explicó la aludida. "Estamos más fuertes. Todo esto queda en una anécdota y lo importante siempre es la salud y está por encima de todo", concluyó Pantoja, antes de que la conexión llegara a su fin. "Lo habrá recordado todo de golpe. Fue extremadamente emotivo", opinó Sobera, quien apostó porque, en su programa, se veía a un "Asraf totalmente distinto, más emotivo". "Lo que cuenta no es moco de pavo", recalcó el presentador, quien lamentó no poder contarlo para mantener la intriga sobre la emisión.