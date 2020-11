Isa Pantoja indicó a Asraf Beno palabra por palabra qué tenía que decir en su disculpa a Isabel Pantoja

La experiencia de Chabelita Pantoja en la 'La casa fuerte 2' no está siendo un camino de rosas. La hija de Isabel Pantoja se enteró nada más entrar al reality de algunos comentarios que su hermano Kiko Rivera había dicho sobre su madre. Además, no para de discutir con su prometido, Asraf Beno, porque la situación de su familia fuera del concurso le está afectando y él no es capaz de comprenderla. Por si fuera poco, su novio no dudó en recordar algunos de los malos momentos que vivió con su suegra al empezar su relación con Isa, llegando a criticarla. Una actitud que a la cantante le molestó muchísimo y ordenó a su pareja que pidiera perdón en directo.

Asraf Beno se abrió como nunca el pasado martes 10 de noviembre en una actividad nueva de la segunda edición del reality: "El espejo del alma". El modelo aprovechó ese momento para sincerarse y decir lo que siente realmente por Isabel Pantoja: "Estoy lleno de rencor", explicaba el concursante. El 15 de noviembre, 'Socialité' emitió unas imágenes inéditas de lo que ocurrió justo después de la prueba, donde se ve cómo la hija de la tonadillera indica a su pareja durante una pausa publicitaria exactamente qué palabras tiene que decir para que pida disculpas a su suegra.

Asraf Beno y Chabelita Pantoja en 'La casa fuerte 2'

"Por favor, haz una cosa. Di: Por cierto, quiero pedir disculpas, porque lo dije por las riñas que había tenido con su hijo y que se habían hecho públicas. Entonces se me parece mucho a lo de Kiko e Isabel. Quiero pedir disculpas por si pudo sentirse ofendida, o cualquier cosa, que no fue mi intención y quiero aclarar que si hablé del tema fue porque me preguntaron", comenzaba la hija de la tonadillera.

Después fue dictándole a su prometido cómo seguir con su discurso frente a las cámaras para evitar que se armara más revuelo en el exterior: "Yo quiero ser sincero y si hay algo que me molesta, lo cuento, porque quiero que la gente me conozca y quiero que sepan que yo soy persona y lo siento", concluía la cantante sobre la disculpa. "Lo has hecho muy bien, has sido supersincero, pero quedan cositas para que no quede como que tú lo has sacado porque te dio la puta gana", decía, para rematar su consejo.

Las disculpas de Asraf Beno a Isabel Pantoja

Después de ver las imágenes emitidas por el programa de María Patiño, todo cobra mucho más sentido, teniendo en cuenta que el modelo, tras haber soltado las fuertes acusaciones hacia su suegra, se justificó y se disculpó con palabras similares a las que su pareja le había indicado anteriormente: "Mi relación estaba bien, pero nunca he llegado a hablar de esto con Isabel. El otro día expresé mis sentimientos porque quería hacerlo de corazón", comenzaba el concursante de 'La casa fuerte 2'. "Vengo a un programa a que sepan cómo soy. Me duele, estoy en una posición muy difícil. Si he hecho daño a Isabel fuera, pido disculpas", reaccionaba el modelo tras las palabras de su novia.