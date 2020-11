Asraf, muy crítico con Isabel Pantoja en 'La casa fuerte': "He visto madres que no apoyan a sus hijos"

La noche del martes 11 de noviembre, Cuatro emitió la tercera gala de 'La casa fuerte', en la que el reality sometió a Asraf Beno a una nueva mecánica, denominada por "el espejo del alma". En ella, el concursante debía sincerarse ante un espejo, momento en el que Beno se mostró especialmente emotivo y acabó sincerándose con respecto a la familia de su actual pareja, Chabelita Pantoja, después de pedir que se retirasen todos y cada uno de sus compañeros, incluida ella, para poder hablar a solas con Lara Álvarez.

Asraf, emocionado durante "el espejo del alma" en 'La casa fuerte 2'

"De carácter creo que sigo siendo el mismo. Siempre he sido natural, normal. Unas veces ha gustado mal, otras menos", valoró Beno, al hablar de aquello que le gustaba menos de él, entre otras cosas, "me defrauda más el físico". "No estoy en el mejor momento de mi vida", matizó el concursante, tras lo cual Lara le ofreció la oportunidad de seguir hablando frente a sus compañeros o únicamente ante ella. Una decisión en la que Asraf optó por quedarse a solas "para poder expresarme como quiero". "No sabría valorarme a mí mismo. Se ve una persona bastante insegura, a lo mejor. No estoy seguro de muchas cosas en mi vida", reconoció el concursante, cuando el programa le planteó hablar de "inseguridad", algo que achacó al "trato diferente" que había sentido por ser marroquí.

"En mi relación estoy muy bien y de familia también, pero personalmente no me siento bien. Profesionalmente, en estudios. Me falta algo para ser aceptado en esta sociedad", se sinceró Beno, quien señaló tras eso que "no tengo culpa de nada". "A lo mejor un poco al llevarme mal con la madre de Isa, en algún momento que ha afectado más a Isa que a mí, pero en mi vida no llevo ninguna culpa", matizó el concursante, quien abordó entonces los comienzos de su relación con la familia de su pareja. "Salí con Isa de 'GH VIP' con un rival muy fuerte: Omar. Todo el mundo le quería mucho. Sentía que yo no valía una mierda", recordó Asraf, quien achacó una sensación de "como que yo era el malo". "En mi corazón, que es lo que ha visto Isa, no soy mala persona", valoró Beno, tras lo cual reconoció que "lo he pasado muy mal en esos momentos. Sentía poco apoyo hacia mi parte".

"Nunca la defendió en televisión"

Asraf se enfrenta a "el espejo del alma" acompañado por Lara Álvarez en 'La casa fuerte 2'

La sensación fue muy distinta al hablar de su familia, de la cual defendió que "siempre me han apoyado". "Me ha tocado una familia buena, que me respeta, que respeta mi relación con Isa", alabó Asraf, quien añadió que "mi madre es todo. Me ha comprendido desde siempre, siempre ha estado conmigo". "He visto muchas madres en televisión que no apoyan a sus hijos", lanzó el concursante, a modo de indirecta, antes de que Sandra Barnedal e instara a concretar. Beno apuntó entonces a las actitudes de Maite Galdeano y "la madre de Isa", Isabel Pantoja. "Para mí esos no son valores de una madre. Una madre tiene que estar contigo siempre", opinó el modelo, quien confesó sobre Pantoja que "he visto cosas que no me han gustado, nunca se lo he comentado a Isa", entre las que figuraba que "en vez de ayudarla, le eche la bronca".

"Nunca ha defendido a Isa en televisión", reprochó Asraf a Isabel Pantoja, de quien matizó que "he visto un cambio luego", con el tiempo. El concursante también recordó su paso por Cantora, que relacionó, entre las buenas experiencias, a "pasar por un mal trago". "Traer a un ex a la fiesta cuando está Isa y estoy yo, me parece una falta de respeto, no es comprensible", declaró Beno, al recordar la presencia de Omar en una fiesta familiar en la finca. "Isabel Pantoja ni me va ni me viene. Estoy con Isa. Es quien me importa", añadió el concursante, que adelantó que, si alguien se entrometía en su relación, "ya tomaré yo mis medidas". "Quien me importa que esté bien es Isa. Me duele por ella", prosiguió Asraf, tras lo cual se posicionó con Kiko Rivera en el actual conflicto con su madre. "He hablado con él muchas veces y ha estado muy molesto por cosas que han pasado", desveló Beno, quien alabó de su cuñado que "se ha portado chapeau" con él. "Por eso quería que se fuera Isa, porque con ella delante no podría expresarme así. Sé que le duele y no voy a hacerle pasar por un mal trago", reconoció Asraf, quien concluyó confesando que "sí tengo rencor", aunque no a Kiko.