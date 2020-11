Los acampados de 'La casa fuerte 2', contra la "tiranía" de Asraf y Tom Brusse: "Que note la hostilidad"

La noche del martes 10 de noviembre, Telecinco y Cuatro emitieron la tercera entrega de 'La casa fuerte', con Sandra Barneda al frente, en la que se emitieron nuevas imágenes de la convivencia de los concursantes en el reality. Entre ellas, se emitieron imágenes de una disputa generalizada entre los concursantes, después de que los acampados decidieran dar un "toque" a Tom Brusse por el supuesto mal trato que estaba dando a sus compañeros como residente. Una iniciativa que llegó después de que Albert Álvarez preguntara al resto de acampados sobre qué personas consideraban que los habían tratado peor, encuesta que acabó con Brusse liderando la lista, seguido muy de cerca por Asraf Beno.

Albert le entrega a Tom un huevo con las palabras "clasista de mierda" en 'La casa fuerte 2'

"Están que parecen los príncipes de Bel Air", comentó Sonia Monroy durante la improvisada encuesta, tras la cual Albert aseguró que "hoy se come un huevo, como es tan toca huevos...". "Para que vaya notando la hostilidad", declaró el concursante, que presentó a Tom un huevo cocido en cuya cáscara había escrito "clasista de mierda". "En representación de los derechos y libertades de los acampados", señaló Álvarez. "Muchas gracias, pero me da igual. Te lo puedes meter donde quieras", replicó Tom, cuando su compañero señaló que todos los acampados habían coincidido a la hora de señalarlo como el concursante que peor los trataba. "Lo insultos están totalmente prohibidos", intervino entonces Asraf, ante lo que Mari Cielo Pajares recordó insultos que se habían lanzado anteriormente, "que iban con un poquito más de mala leche". "Clasista de mierda va porque te estabas comportando como un patrón abusivo y hemos hecho una broma", explicó la concursante, que acabó protagonizando una disputa con Beno.

"Te has salvado por mí, porque había dos huevos: uno para ti y otro para Tom", indicó entonces Pajares a Beno, quien aprovechó para lanzar un reproche a los acampados. "Ya que estamos, no gastéis tanta comida para hacer, que cogéis toda la nevera. No hay que derrochar comida", echó en cara el modelo, a quien Pajares respondió recriminando los distintos gustos o costumbres de sus compañeros, que obligaban a hacer distintos platos. "Derrochas mala leche", le reprochó la concursante. Unas imágenes que los concursantes pudieron ver en directo, ocasión en la que Albert señaló que Tom "no nos ha tratado como debería" y desveló que todos se habían quejado del empresario y de Asraf. "Pues entonces todos los acampados son unos falsos", lanzó Tom, dado el supuesto buen trato que habían tenido hacia él. "Cuando nosotros tenemos que encajar las bromas, lo tenemos que hacer con una sonrisa", intervino Pajares, quien echó en cara a Tom que "no encajas ni una broma", desencadenando una disputa entre los concursantes.

"No se sabe cuándo las bromas son en serio"

La tensión no se quedó ahí, sino que las bromas que Tom y Asraf habrían estado haciendo hacia el momento se convirtieron en el centro de las discusiones por toda la casa. Entre ellas, una protagonizada por Tom, Sandra Pica y Samira Jalil, en la que el primero criticaba a la tercera por burlarse de su acento cuando no sabía varios idiomas. "Ese comentario que acabas de hacer es de clasista, porque te crees mejor por hablar varios idiomas", señaló Jalil. Además, Asraf fue directo hacia los acampados, a quienes preguntó si "yo os he tratado mal en algún momento". "No, pero es que vuestras bromas son pesaditas, huevón", reconoció JD, quien matizó que, con ellos, "no se sabe cuándo las bromas son en serio y cuando no". "Si os ha sentado mal, me lo decís", instó el modelo, que acabó firmando la paz con una emocionada Mari Cielo.