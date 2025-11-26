Por Alejandro Rodera |

La variante televisiva de 'Assassin's Creed' empieza a coger forma. Apenas cuatro meses después de anunciar que había aprobado su producción, Netflix ha puesto sobre la mesa el primer nombre en sumarse al elenco de la serie: Toby Wallace. De este modo, se inaugura una ronda de incorporaciones que demuestra que la preproducción avanza con buen pie, aunque por el momento la información con respecto a la trama sigue siendo escasa.

De hecho, la plataforma roja ni siquiera ha confirmado qué papel interpretará Wallace, más allá de asegurar que tendrá un rol principal en el proyecto. En cualquier caso, este fichaje supone otro paso al frente en la carrera del joven actor, que en 2026 estará presente en la tercera temporada de 'Euphoria'. Previamente, Wallace ya trabajó con Netflix en 'The Society', aunque su tol televisivo más destacado hasta el momento ha sido el de Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, en 'Pistol'. Además, ha participado en títulos cinematográficos tan destacados como 'Bikeriders: La ley del asfalto' o 'Edén'.

Toby Wallace se convierte en el primer fichaje de 'Assassin's Creed'

En la serie de acción real de 'Assassin's Creed' el intérprete inglés se sumergirá en un mundo cargado de acción en el que se desplegará "un thriller centrado en la guerra secreta entre dos facciones en las sombras", como detalla la sinopsis oficial. Una de esas organizaciones buscará manipular a la sociedad para determinar el destino de la humanidad, mientras que la otra hará todo lo posible para que el libre albedrío siga siendo una realidad.

'Assassin's Creed' avanza en el desarrollo de su live action

Cruce de caminos

Roberto Patino (' Westworld ') y David Wiener (' Halo ') son los encargados del salto de la franquicia de videojuegos de Ubisoft a la televisión, que. Desde su debut en 2007, la saga ha vendido más de 230 millones de copias con numerosas entregas ambientadas en, el París marcado por la revolución o el Londres victoriano.

El universo de 'Assassin's Creed' es tan amplio que no es inusual toparse con crossovers de diversa índole. El último de esos cruces se ha producido entre la última entrega de la saga, 'Assassin's Creed Shadows', lanzada este mismo año, y uno de los manganimes más aclamados de la historia, 'Ataque a los titanes'. Desde el 25 de noviembre hasta el 22 de diciembre, Naoe y Yasuke se adentrarán en el popular universo creado por Hajime Isayama con una misión repleta de misterio.