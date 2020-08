El duro ataque de Joel Joan a Berto Romero tras sus palabras sobre el independentismo

En más de una ocasión, Berto Romero ha hablado del impacto de las redes sociales y los medios de comunicación en la carrera de un actor en 'Mira lo que has hecho', la serie de Movistar+ que protagoniza. Pues bien, como si de un episodio de su serie se tratase, el cómico se ha visto envuelto en una polémica a raíz de unas declaraciones que realizó días atrás respecto al independentismo. Lo que dijo no ha sentado demasiado bien a algunos independentistas entre los que también se encuentra algún rostro conocido.

Berto Romero y Joel Joan

La entrevista en cuestión la concedió a El País Semanal, medio en el que se le preguntó respecto a su postura en cuanto al independentismo. El actor prefirió tiempos atrás no mojarse en cuanto al conflicto político en Cataluña y sobre los motivos de esta decisión ha hablado en el diario y ha reconocido que esto no ha gustado a muchos. "Mi postura, la equidistancia, no era muy apreciada. Estuve callado todo el rato, a ver si cesaban ya con el puto ruido", ha empezado contando el protagonista de la comedia estrella de Movistar+, reconociendo después que "me dan mucho miedo estos episodios de fiebre colectiva y me gustaría, como a tantos, no vivir un episodio histórico. Los momentos históricos cansan mucho".

Pues bien, no han sido pocos los que han criticado esta postura y entre ellos se encuentra el conocido actor catalán Joel Joan. El protagonista de ficciones como 'Poblenou', 'Plats Bruts', 'Porca Misèria' o 'El crac' en TV3 y de 'Periodistas' en Telecinco, se ha mostrado tajante contra Berto Romero en sus redes sociales oficiales. Lo ha hecho en un tuit en el que además ha compartido la entrevista de esta a El País Semanal. "A mí me das más miedo tú, cuando los verdugos se hacen las víctimas... ¡Mamá miedo!", ha escrito tajante el actor en su perfil oficial de Twitter.

También lo hizo con Santiago Segura

Una contundente crítica que no ha recibido respuesta por parte de Romero pero sí ha sido aplaudida por los seguidores independentistas del mismo y a la vez también criticada por los seguidores del cómico catalán. Una situación que Joel Joan no vive por primera vez y es que meses atrás, este ya criticó duramente un tuit del cómico y actor Santiago Segura: "Hostia Santiago, sólo te falta decir que la rojigualda es la más demócrata y tolerante de las banderas mundiales. Vuestro imperialismo no lo veis u os hacéis los idiotas. Y tú ves muy bien. Deja de hacer propaganda del país más corrupto y más facha de Europa".