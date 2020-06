El "hombre desnudo" reaparece en 'La Resistencia' y sorprende a Berto Romero: "No lo he visto venir"

Berto Romero visitó el plató de 'La resistencia' para promocionar la tercera y última temporada de 'Mira lo que has hecho'. Sin embargo, como suele ocurrir en el programa de David Broncano, la conversación acabó discurriendo por los cauces más surrealistas e insospechados.

Berto Romero, invitado en 'La resistencia'

Para empezar, el actor desveló su anécdota más incómoda del confinamiento. Berto pasó varios días a solas con sus hijos y, justo cuando permitieron salir a pasear, un hombre lo abordó a la puerta de su casa. "Tuve una movida con un pavo de esos del 5G, cuando no lo había dicho Miguel Bosé todavía", explicó sobre la polémica del cantante, que se hizo viral tras alertar del posible perjuicio de esta tecnología para la salud de las personas.

"Me dijo 'tú lo que tienes que decir en la tele', mientras se iba acercando y yo le decía que se apartase. Él llevaba otra movida pero mi movida sí que era el virus", recordaba el catalán antes de desvelar el mensaje: "Me dijo que aprovechando que nos habían encerrado nos habían puesto unas antenas, pero los chiquillos querían caminar. Al final me engorilé un poco y le dije que a mí no me tenia que parar por la calle a decirme lo que tenía que decir, que si tan claro lo tenía que llamase él a la tele y se preocupase él". La respuesta no se la esperaba: "Yo preocupado no estoy, que ya llevo una gorra antiradiación", le espetó el individuo.

"Me enfadé, y él también, se marchó gritando: "¡Yo solo quería ponerte sobre aviso!'. Y yo: '¡A mí no me tienes que poner sobre aviso tú de nada!' Y claro, los niños asustados pensando que nos íbamos a pegar", reconocía ante las risas del presentador. "Claro, llevaría la gorra forrada de papel de aluminio", apuntó Broncano.

El viajero temporal

Para terminar la entrevista, Jorge Ponce cogió su bajo para entonar la sintonía del "viajero temporal". Lo que Berto no sospechaba que el "hombre desnudo" estaba a punto de pasar a su lado sobre el sofá. "Esos huevos que te has comido son del siglo XXIII", bromeó Ponce tras el paseo nudista del "viajero".

Berto Romero y el hombre desnudo, en 'La resistencia'

"No me esperaba tener una polla a palmo y medio hoy, esto sí que ha sido distancia de seguridad. La nueva normalidad. No lo he visto venir", reconocía Romero con humor, mientras Broncano recordaba la anécdota de unos minutos antes: "De pronto te han instalado una antena de 5G al lado de la cara, eh".