Atresplayer pone fecha al estreno de 'A la deriva', la nueva serie con Paula Echevarría

Por Fidel Conejero |

La espera para ver 'A la deriva' ya tiene fecha de final. atresplayer estrenará el próximo 20 de septiembre la nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, una de las grandes apuestas de ficción de Atresmedia para la próxima temporada. La plataforma ofrecerá un nuevo episodio cada domingo en exclusiva antes de su futura emisión en el prime time de Antena 3.

Ambientada en la España de los años 70, la ficción arranca con un inesperado acontecimiento que cambia por completo la vida de un pequeño pueblo pesquero. Dos años después de que un barco desapareciera en el mar y todos sus tripulantes fueran dados por muertos, cinco de aquellos hombres regresan con vida, alterando el presente de unas familias que ya habían aprendido a convivir con la pérdida.

Paula Echevarría da vida a Lucía, una de las mujeres que intenta reconstruir su vida tras la desaparición de su marido Héctor (Daniel Grao) en el naufragio. Cuando por fin ha encontrado de nuevo el amor junto a Tristán (Michel Noher), la inesperada reaparición de su marido cambiará por completo su presente y la obligará a tomar una decisión que nunca imaginó tener que afrontar.

Daniel Grao es Héctor en 'A la deriva'

Un regreso que cambiará para siempre la vida del pueblo

La serie sitúa la acción en Bastuel, un humilde pueblo pesquero profundamente marcado por el naufragio del barco que patroneaba Héctor Parrado. La tragedia dejó a decenas de familias sumidas en el dolor y, especialmente, a varias mujeres atrapadas en un limbo legal, incapaces de ser reconocidas como viudas al no haberse recuperado los cuerpos de sus maridos.

Lucía, Maca, Rosa, Berta y Paloma lograron apoyarse mutuamente para salir adelante y construir una nueva vida. Sin embargo, la inesperada aparición de cinco de los pescadores desaparecidos desatará una mezcla de alegría, desconcierto, lo que traerá bastantes conflictos. Lo que en un primer momento parece un milagro pronto sacará a la luz secretos ocultos durante años y obligará a todos los habitantes del pueblo a replantearse su pasado.

Compuesta por diez episodios de unos 50 minutos, 'A la deriva' está producida por Boomerang TV junto a Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. Además del trío protagonista, el reparto reúne a intérpretes como Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Albert Baró, Mariam Hernández o David Castillo, entre otros. Rodada entre Canarias y Madrid, la ficción llegará primero a Atresplayer antes de dar el salto, próximamente, al prime time de Antena 3.