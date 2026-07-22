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Audiencias 'Dog House' lidera la noche y 'Código 10' en Cuatro supera a 'El camino de la verdad' en Telecinco

AUDIENCIAS MARTES 21 DE JULIO

'Dog House' lidera la noche y 'Código 10' en Cuatro supera a 'El camino de la verdad' en Telecinco

Con un 12,8% el espacio presentado por Chenoa se convierte en lo más visto del prime time. La 1 lidera el día con un 13,2%.

'Dog House' lidera la noche y 'Código 10' en Cuatro supera a 'El camino de la verdad' en Telecinco
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 22 Julio 2026 09:07 (hace 24 minutos)

Audiencias Martes 21 de Julio de 2026

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    12,8%

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Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos 1.051.000 10,8%

Viaje al centro de la tele 1.277.000 12,6%

Dog House859.000 12,8%

La 2

Trivial Pursuit422.000 4,8%

Cifras y letras579.000 5,9%

Versión española 322.000 3,7%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 1.010.000 10,2%

En tierra lejana753.000 11,4%

Cuatro

First Dates430.000 4,9%

Horizonte871.000 8,8%

Código 10521.000 9,6%

Telecinco

First Dates: summer893.000 9,0%

El camino de la verdad507.000 7,1%

laSexta

La Sexta Clave417.000 5,1%

El intermedio: the very best403.000 4,1%

Saint-Barth 221.000 2,9%

Late night

La 1

Dog House280.000 11,2%

La 2

Cine 95.000 2,4%

Conciertos Radio 3 27.000 1,3%

Las rutas dAmbrosio 20.000 1,2%

Antena 3

En tierra lejana214.000 7,3%

Sportium Game Show92.000 5,4%

Cuatro

Sportium Game Show94.000 5,0%

Telecinco

First Dates214.000 5,7%

Gran Madrid Show79.000 3,5%

Love Shopping TV29.000 1,6%

laSexta

Saint-Barth 151.000 3,3%

Saint-Barth 93.000 3,6%

La casa del juego de Pokerstars22.000 1,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.038.000 11,8%

Valle Salvaje750.000 10,1%

La promesa780.000 11,4%

Malas lenguas759.000 11,2%

Aquí la Tierra789.000 10,7%

La 2

Saber y ganar501.000 5,3%

Tour de Francia 719.000 8,3%

Malas lenguas580.000 8,2%

Carreteras extremas 234.000 3,5%

Jeopardy193.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.239.000 13,6%

Yas verano723.000 9,8%

Pasapalabra1.334.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem598.000 7,0%

Lo sabe no lo sabe421.000 6,2%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!474.000 5,2%

El verano se mueve571.000 7,0%

¡De lunes a viernes!515.000 7,5%

¡Allá tú!703.000 9,8%

laSexta

Zapeando562.000 6,2%

Más vale tarde de verano450.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1352.000 20,4%

Mañaneros 360572.000 18,3%

Mañaneros 3601.121.000 14,0%

La 2

Arqueomanía 10.000 1,1%

Australia indómita23.000 2,1%

Agrosfera31.000 2,1%

El señor de los bosques 41.000 2,2%

El señor de los bosques 53.000 2,6%

El señor de los bosques 44.000 2,0%

Rutas bizarras 79.000 3,3%

Las rutas dAmbrosio 111.000 4,0%

Curro Jiménez 136.000 3,7%

El cazador149.000 2,5%

El cazador217.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano287.000 11,4%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 737.000 14,9%

La ruleta de la suerte1.513.000 20,3%

Cuatro

¡Toma salami! 11.000 1,2%

Alerta cobra 11.000 1,0%

Alerta cobra 29.000 2,0%

Alerta cobra 39.000 2,0%

En boca de todos252.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica223.000 12,1%

Vamos a ver verano282.000 9,7%

El precio justo570.000 8,4%

laSexta

Equipo de investigación 15.000 1,9%

Equipo de investigación 35.000 3,0%

Aruser@s fresh160.000 8,3%

Al rojo vivo253.000 6,8%

Informativos

La sobremesa del martes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un ligero retroceso de 0,8 puntos respecto al mismo día de la semana anterior, cuando rozó el 22,3%. Quien más crece en la franja es 'Telediario 1', que sube 1 punto hasta el 15,9%, consolidando la recuperación de La 1 en el mediodía. El otro movimiento destacado llega desde Telecinco: 'Informativos Telecinco 15:00' apenas varía (+0,1 puntos), mientras que 'laSexta noticias 14h' cede 0,4 puntos y se queda en el 6,6%.

En la noche, el dato más llamativo es el espectacular rebote de 'Informativos Telecinco 21:00', que pasa de un 1,6% hace siete días a un 8,2% esta semana, una subida de más de 6,5 puntos que apunta a una anomalía puntual en el dato anterior más que a una tendencia real. 'Antena 3 noticias 2' también registra un salto extraordinario, de un 3,4% al 18,3%, lo que la sitúa como líder de la noche con claridad. En el lado contrario, 'laSexta noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 7,1%, y 'Telediario 2' cierra la jornada con un 13,7%.

La 1

Telediario matinal218.000 24,3%

Informativo territorial 1932.000 14,8%

Telediario 11.474.000 15,9%

Informativo territorial 21.319.000 14,0%

Telediario 21.164.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana152.000 13,1%

Antena 3 noticias 12.016.000 21,5%

Antena 3 noticias 21.576.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1562.000 7,9%

El desmarque Cuatro 1407.000 4,5%

Noticias Cuatro 2411.000 5,8%

Telecinco

El matinal48.000 7,1%

El matinal90.000 9,5%

El matinal114.000 9,1%

Informativos Telecinco 15:00766.000 8,2%

Informativos Telecinco 21:00694.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h545.000 6,6%

laSexta noticias: Jugones465.000 4,9%

laSexta noticias 20h505.000 7,1%

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