Audiencias Martes 21 de Julio de 2026
13,2%
12,8%
7,7%
6,8%
5,3%
4,6%
2,3%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
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1,1%
1,0%
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Prime time
Viaje al centro de la tele: clásicos 1.051.000 10,8%
Viaje al centro de la tele 1.277.000 12,6%
Dog House859.000 12,8%
Trivial Pursuit422.000 4,8%
Cifras y letras579.000 5,9%
Versión española 322.000 3,7%
El hormiguero 20 años juntos 1.010.000 10,2%
En tierra lejana753.000 11,4%
First Dates430.000 4,9%
Horizonte871.000 8,8%
Código 10521.000 9,6%
First Dates: summer893.000 9,0%
El camino de la verdad507.000 7,1%
La Sexta Clave417.000 5,1%
El intermedio: the very best403.000 4,1%
Saint-Barth 221.000 2,9%
Late night
Dog House280.000 11,2%
Cine 95.000 2,4%
Conciertos Radio 3 27.000 1,3%
Las rutas dAmbrosio 20.000 1,2%
En tierra lejana214.000 7,3%
Sportium Game Show92.000 5,4%
Sportium Game Show94.000 5,0%
First Dates214.000 5,7%
Gran Madrid Show79.000 3,5%
Love Shopping TV29.000 1,6%
Saint-Barth 151.000 3,3%
Saint-Barth 93.000 3,6%
La casa del juego de Pokerstars22.000 1,3%
Sobremesa y tarde
Directo al grano1.038.000 11,8%
Valle Salvaje750.000 10,1%
La promesa780.000 11,4%
Malas lenguas759.000 11,2%
Aquí la Tierra789.000 10,7%
Saber y ganar501.000 5,3%
Tour de Francia 719.000 8,3%
Malas lenguas580.000 8,2%
Carreteras extremas 234.000 3,5%
Jeopardy193.000 2,6%
Sueños de libertad1.239.000 13,6%
Yas verano723.000 9,8%
Pasapalabra1.334.000 18,1%
Todo es mentira: summer tem598.000 7,0%
Lo sabe no lo sabe421.000 6,2%
Amor...¡o lo que surja!474.000 5,2%
El verano se mueve571.000 7,0%
¡De lunes a viernes!515.000 7,5%
¡Allá tú!703.000 9,8%
Zapeando562.000 6,2%
Más vale tarde de verano450.000 6,2%
Mañana
La hora de La 1352.000 20,4%
Mañaneros 360572.000 18,3%
Mañaneros 3601.121.000 14,0%
Arqueomanía 10.000 1,1%
Australia indómita23.000 2,1%
Agrosfera31.000 2,1%
El señor de los bosques 41.000 2,2%
El señor de los bosques 53.000 2,6%
El señor de los bosques 44.000 2,0%
Rutas bizarras 79.000 3,3%
Las rutas dAmbrosio 111.000 4,0%
Curro Jiménez 136.000 3,7%
El cazador149.000 2,5%
El cazador217.000 2,5%
Espejo público verano287.000 11,4%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 737.000 14,9%
La ruleta de la suerte1.513.000 20,3%
¡Toma salami! 11.000 1,2%
Alerta cobra 11.000 1,0%
Alerta cobra 29.000 2,0%
Alerta cobra 39.000 2,0%
En boca de todos252.000 8,0%
La mirada crítica223.000 12,1%
Vamos a ver verano282.000 9,7%
El precio justo570.000 8,4%
Equipo de investigación 15.000 1,9%
Equipo de investigación 35.000 3,0%
Aruser@s fresh160.000 8,3%
Al rojo vivo253.000 6,8%
Informativos
La sobremesa del martes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un ligero retroceso de 0,8 puntos respecto al mismo día de la semana anterior, cuando rozó el 22,3%. Quien más crece en la franja es 'Telediario 1', que sube 1 punto hasta el 15,9%, consolidando la recuperación de La 1 en el mediodía. El otro movimiento destacado llega desde Telecinco: 'Informativos Telecinco 15:00' apenas varía (+0,1 puntos), mientras que 'laSexta noticias 14h' cede 0,4 puntos y se queda en el 6,6%.
En la noche, el dato más llamativo es el espectacular rebote de 'Informativos Telecinco 21:00', que pasa de un 1,6% hace siete días a un 8,2% esta semana, una subida de más de 6,5 puntos que apunta a una anomalía puntual en el dato anterior más que a una tendencia real. 'Antena 3 noticias 2' también registra un salto extraordinario, de un 3,4% al 18,3%, lo que la sitúa como líder de la noche con claridad. En el lado contrario, 'laSexta noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 7,1%, y 'Telediario 2' cierra la jornada con un 13,7%.
Telediario matinal218.000 24,3%
Informativo territorial 1932.000 14,8%
Telediario 11.474.000 15,9%
Informativo territorial 21.319.000 14,0%
Telediario 21.164.000 13,7%
Noticias de la mañana152.000 13,1%
Antena 3 noticias 12.016.000 21,5%
Antena 3 noticias 21.576.000 18,3%
Noticias Cuatro 1562.000 7,9%
El desmarque Cuatro 1407.000 4,5%
Noticias Cuatro 2411.000 5,8%
El matinal48.000 7,1%
El matinal90.000 9,5%
El matinal114.000 9,1%
Informativos Telecinco 15:00766.000 8,2%
Informativos Telecinco 21:00694.000 8,2%
laSexta noticias 14h545.000 6,6%
laSexta noticias: Jugones465.000 4,9%
laSexta noticias 20h505.000 7,1%
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