Por Redacción |

Prime time

La 1

Viaje al centro de la tele: clásicos Historia de una canción 1.051.000 10,8% Viaje al centro de la tele 70 dúos increíbles primera parte 1.277.000 12,6% Dog House859.000 12,8%

La 2

Trivial Pursuit422.000 4,8% Cifras y letras579.000 5,9% Versión española Ma ma 322.000 3,7%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Carolina Marín 1.010.000 10,2% En tierra lejana753.000 11,4%

Cuatro

First Dates430.000 4,9% Horizonte871.000 8,8% Código 10521.000 9,6%

Telecinco

First Dates: summer893.000 9,0% El camino de la verdad507.000 7,1%

laSexta

La Sexta Clave417.000 5,1% El intermedio: the very best403.000 4,1% Saint-Barth El misterio del cocotero verde 221.000 2,9%

Late night

La 1

Dog House280.000 11,2%

La 2

Cine La mula 95.000 2,4% Conciertos Radio 3 Versiones verano 27.000 1,3% Las rutas dAmbrosio La Siberia extremeña 20.000 1,2%

Antena 3

En tierra lejana214.000 7,3% Sportium Game Show92.000 5,4%

Cuatro

Sportium Game Show94.000 5,0%

Telecinco

First Dates214.000 5,7% Gran Madrid Show79.000 3,5% Love Shopping TV29.000 1,6%

laSexta

Saint-Barth El misterio del gorila naranja 151.000 3,3% Saint-Barth El misterio de la jaula oxidada 93.000 3,6% La casa del juego de Pokerstars22.000 1,3%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano1.038.000 11,8% Valle Salvaje750.000 10,1% La promesa780.000 11,4% Malas lenguas759.000 11,2% Aquí la Tierra789.000 10,7%

La 2

Saber y ganar501.000 5,3% Tour de Francia Evian les Bains-Thonon les Bains 719.000 8,3% Malas lenguas580.000 8,2% Carreteras extremas Recordando el viaje a Cabo Norte 234.000 3,5% Jeopardy193.000 2,6%

Antena 3

Sueños de libertad1.239.000 13,6% Yas verano723.000 9,8% Pasapalabra1.334.000 18,1%

Cuatro

Todo es mentira: summer tem598.000 7,0% Lo sabe no lo sabe421.000 6,2%

Telecinco

Amor...¡o lo que surja!474.000 5,2% El verano se mueve571.000 7,0% ¡De lunes a viernes!515.000 7,5% ¡Allá tú!703.000 9,8%

laSexta

Zapeando562.000 6,2% Más vale tarde de verano450.000 6,2%

Mañana

La 1

La hora de La 1352.000 20,4% Mañaneros 360572.000 18,3% Mañaneros 3601.121.000 14,0%

La 2

Arqueomanía Décimo aniversario (reapertura): Museo Arqueológico Nacional 10.000 1,1% Australia indómita23.000 2,1% Agrosfera31.000 2,1% El señor de los bosques Sierra de Albarracín 41.000 2,2% El señor de los bosques Bosque de Leurtza, Navarra 53.000 2,6% El señor de los bosques Ubiñas, Asturias 44.000 2,0% Rutas bizarras Un pueblo maldito y el parque temático de la piedra 79.000 3,3% Las rutas dAmbrosio Costa da Morte 111.000 4,0% Curro Jiménez El servidor de la justicia 136.000 3,7% El cazador149.000 2,5% El cazador217.000 2,5%

Antena 3

Espejo público verano287.000 11,4% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Aguacates rellenos de arroz y maíz 737.000 14,9% La ruleta de la suerte1.513.000 20,3%

Cuatro

¡Toma salami! El fútbol es así 11.000 1,2% Alerta cobra Viaje por carretera 11.000 1,0% Alerta cobra Sobrevivir 29.000 2,0% Alerta cobra Bollywood 39.000 2,0% En boca de todos252.000 8,0%

Telecinco

La mirada crítica223.000 12,1% Vamos a ver verano282.000 9,7% El precio justo570.000 8,4%

laSexta

Equipo de investigación Tráfico de estrellas 15.000 1,9% Equipo de investigación Bares (de siempre) en extinción 35.000 3,0% Aruser@s fresh160.000 8,3% Al rojo vivo253.000 6,8%

Informativos

La sobremesa del martes confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un ligero retroceso de 0,8 puntos respecto al mismo día de la semana anterior, cuando rozó el 22,3%. Quien más crece en la franja es 'Telediario 1', que sube 1 punto hasta el 15,9%, consolidando la recuperación de La 1 en el mediodía. El otro movimiento destacado llega desde Telecinco: 'Informativos Telecinco 15:00' apenas varía (+0,1 puntos), mientras que 'laSexta noticias 14h' cede 0,4 puntos y se queda en el 6,6%.

En la noche, el dato más llamativo es el espectacular rebote de 'Informativos Telecinco 21:00', que pasa de un 1,6% hace siete días a un 8,2% esta semana, una subida de más de 6,5 puntos que apunta a una anomalía puntual en el dato anterior más que a una tendencia real. 'Antena 3 noticias 2' también registra un salto extraordinario, de un 3,4% al 18,3%, lo que la sitúa como líder de la noche con claridad. En el lado contrario, 'laSexta noticias 20h' retrocede 0,8 puntos hasta el 7,1%, y 'Telediario 2' cierra la jornada con un 13,7%.

La 1

Telediario matinal218.000 24,3% Informativo territorial 1932.000 14,8% Telediario 11.474.000 15,9% Informativo territorial 21.319.000 14,0% Telediario 21.164.000 13,7%

Antena 3

Noticias de la mañana152.000 13,1% Antena 3 noticias 12.016.000 21,5% Antena 3 noticias 21.576.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1562.000 7,9% El desmarque Cuatro 1407.000 4,5% Noticias Cuatro 2411.000 5,8%

Telecinco

El matinal48.000 7,1% El matinal90.000 9,5% El matinal114.000 9,1% Informativos Telecinco 15:00766.000 8,2% Informativos Telecinco 21:00694.000 8,2%

laSexta

laSexta noticias 14h545.000 6,6% laSexta noticias: Jugones465.000 4,9% laSexta noticias 20h505.000 7,1%

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