Paco Cabezas dirigirá la serie 'La novia gitana': "El primero en el que pensamos fue en él"

Diagonal TV, la productora de ficción del grupo Banijay, junto a ViacomCBS International Studios (VIS) se han unido para coproducir juntas la adaptación televisiva de "La novia gitana", basada en la novela homónima de Carmen Mola. Ambas compañías han decidido apostar por el proyecto después del éxito en librerías que ha tenido la historia con cerca de 150.000 ejemplares en vendidos en diez países desde su lanzamiento en el año 2018 y contando además otras dos novelas "La red púrpura" y "La nena" que completan esta exitosa trilogía literaria que ahora da el salto a la pequeña pantalla.

Jordi Frades y Paco Cabezas

"Quería contar con directores a los que admiro"

Al frente del proyecto se encuentra el reconocido cinesta Paco Cabezas ('Penny Dreadful: City of Angels', 'The Alienist: Angel of Darkness', "Aparecidos", 'The Strain', 'Fear The Walking Dead' y 'American Gods'), que liderará el desarrollo creativo de la adaptación televisiva de dicha novela. En declaraciones a FormulaTV, Jordi Frades, director de Diagonal TV, explica que Cabezas fue la primera opción para el proyecto desde el primer momento. "En esta nueva etapa como director de Diagonal TV quería contar con directores a los que yo admiraba mucho para proyectos y por ello, para 'La novia gitana' el primer nombre que solté fue ese", explica este, calificando a Cabezas como "un director excelente".

"No nos gusta imponer el reparto a los creadores"

Que el director aceptase no fue complicado, y es que tras y como cuenta Frades, "le conté la historia, se leyó la novela, le entusiasmó y se apuntó al carro". Evidentemente, la agenda de Cabezas está de todo menos vacía, por fue algo que tampoco costó encajar y es que tal y como Frades explica, "desde el primer momento se mostró muy ilusionado porque era algo que buscaba, le apetecía rodar en Madrid y estar un tiempo aquí". De esta forma, Cabezas se embarcó en un proyecto que por ahora no tiene fecha de inicio de rodaje confirmada oficialmente, ni cadena o plataforma seleccionada. En cuanto a este último, Frades explica que Viacom se está encargando de ello, "buscando dónde más conviene y entendiendo el tipo de proyecto que es y el tipo de productor que tiene detrás". En cuanto al reparto, por ahora tampoco hay nada planteado y es que el responsable de Diagonal TV cuenta que "queremos también que sea Paco el que diga que reparto quiere. Siempre trabajamos con libertad, no nos gusta imponer a los creadores y directores, y creemos que hay que escucharle".

Paco Cabezas

Una nueva etapa para Diagonal TV

En cuanto a la adaptación de la producción, Frades explica que "nos llegó la novela antes de publicarse, nos la leímos, nos parecía apasionante y decidimos comprar los derechos". Para realizar la adaptación televisiva se ha contado con ViacomCBS International Studios (VIS), algo que en ningún caso fue casual. "Creíamos que valía la pena hacer una producción importante y enseguida hablamos con Viacom. A partir de ahí, nos pusimos en marcha conjuntamente", cuenta el creativo. Un proyecto que forma parte de la nueva etapa que Diagonal TV inicia ahora en la que, "sin perder el sello que nos ha dado trabajo como las series históricas y dramas (...) queremos abrirnos a otros proyectos con otros directores y guionistas que aporten una visión distinta (...) apostando además por otros géneros". Por ello la productora ha abierto un nuevo departamento de desarrollo de la mano de Daniel Corpas y Borja Glez Santaolalla.

Así es 'La novia gitana'

La inspectora Elena Blanco es la protagonista de esta ficción. Ella trabaja en la BAC (Brigada de Análisis de Casos), vive atormentada por un oscuro suceso de su pasado y trabaja en encontrar al culpable del asesinato de Susana Macaya, una joven gitana desaparecida tras su despedida de soltera y con la que alguien ha realizado un macabro ritual que reproduce la muerte de su hermana siete años atrás. En ese momento se abre una gran incógnita: ¿Hay alguien que ha imitado al asesino de su hermano o la persona que está en prisión es realmente inocente y el verdadero asesino sigue suelto y ha vuelto a matar de nuevo?