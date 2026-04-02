Por Redacción | |

Antena 3 aprovechó la Semana Santa para dar vacaciones a 'El hormiguero' y cambió 'El capitán en Japón' por la película "Los Japón". Temática similar que no terminó en "engañar" al público, ya que el filme pasó al tercer puesto frente al liderazgo de la despedida de la docuserie de Joaquín el miércoles pasado. Antes, el refrito de 'El hormiguero' cae, pero aún así casi gana a 'La revuelta', que sí emitió episodio de estreno, y que no pasó del 9,6% con Javier Gurruchaga.

Samantha Ballentines y Benita en 'Top Chef: Dulces y famosos'

Más tarde, y sin la presión de Antena 3, 'Top Chef. Dulces y famosos' consiguió dominar una ajustada noche, con 3 décimas menos con respecto al máximo de la semana pasada. A Telecinco, la estrategia de mantener lo mejor de 'First Dates' parece que le funcionó razonablemente bien. El programa principal baja dos décimas con respecto a la semana pasada.

Andy, uno de los invitados de 'Ex. La vida después

También se fue de vacaciones 'El intermedio', cuyo refrito perjudicó al cine de después, que anota 1,2 puntos menos que 'El objetivo' la semana pasada. 'Ex. la vida después' no termina de aprovecharlo en Cuatro, dejándose medio punto también en una semana pese a contar con Andy, del malogrado dúo Andy y Lucas, y la influencer Roro.

Prime time

'La revuelta' cae por debajo del 10% y pierde 2,8 puntos en una semana

'Top chef' cede 3 décimas en una noche igualada con 'First Dates'

"Los Japón" no es lo mismo que 'El capitán en Japón' en cuanto a audiencias

La 1

La revuelta Javier Gurruchaga-Russian Red 1.020.000 9,6% Top chef: dulces y famosos693.000 11,3%

La 2

Cifras y letras464.000 4,6% Cifras y letras579.000 5,4% Captcha, no soy un robot367.000 3,5% El comisario Montalbano Un tiovivo de intercambios 239.000 3,2%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Juan del Val 1.019.000 9,5% El peliculón Los Japón 608.000 8,1%

Cuatro

First Dates474.000 4,9% Horizonte731.000 6,9% Ex.la vida después De la polémica 487.000 5,8%

Telecinco

First Dates1.049.000 9,8% First dates: Gourmet749.000 10,6%

laSexta

La sexta clave441.000 4,8% El intermedio:the very best595.000 5,6% El taquillazo Metralla 392.000 4,8%

Late night

El 'Diario' de 'Supervivientes' sube y gana 1,9 puntos en una semana

Mal desempeño para el cine de laSexta

La 1

Diario america 24h150.000 6,9%

La 2

Radio 3 extra32.000 0,9% Conciertos radio 3 Fuet! 17.000 0,8%

Antena 3

Cine Pagafantas 214.000 6,8%

Cuatro

Mis raíces Carlos cuerpo 137.000 2,5% Mis raíces Iniesta y su viaje interminable 70.000 2,5%

Telecinco

Supervivientes:diario340.000 10,3% Gran madrid show105.000 4,6%

laSexta

Cine Apariencias engañosas 99.000 2,6% La casa del juego de pokerstars30.000 1,5%

'Todo es mentira', a punto de superar a 'El tiempo justo'

Sobremesa y tarde

'Pasapalabra' (17,8%) es lo mejor de la tarde, aunque baja con las fiestas

Malos datos para 'Sukha' y 'Trivial Pursuit', que no aprovechan la herencia de 'Malas lenguas' en La 2

La Semana Santa quita un punto a 'Y ahora Sonsoles' y a 'El tiempo justo'

'Todo es mentira' y 'Zapeando', cerca de superar a 'El tiempo justo'

La 1

Directo al grano862.000 10,7% Valle Salvaje700.000 10,3% La promesa802.000 11,8% Malas lenguas850.000 11,5% Aquí la Tierra1.009.000 12,2%

La 2

Saber y ganar476.000 5,4% Grandes documentales319.000 4,1% La corriente de Humboldt El final del camino 311.000 3,8% Jerte, vida salvaje en el valle de los cerezos337.000 4,6% Malas lenguas439.000 6,5% Sukha152.000 2,0% Trivial Pursuit159.000 1,8%

Antena 3

Sueños de libertad1.210.000 14,3% Y ahora Sonsoles669.000 9,5% Pasapalabra1.467.000 17,8%

Cuatro

Todo es mentira552.000 7,0% Lo sabe no lo sabe462.000 6,7%

Telecinco

El tiempo justo571.000 7,3% El diario de Jorge654.000 9,5% ¡Allá tú!788.000 9,7%

laSexta

Zapeando582.000 7,0% Más vale tarde427.000 6,2%

Mañana

'La hora de La 1', imbatible también en Semana Santa y sin Silvia Intxaurrondo

'Mañaneros 360' lidera una mañana a la baja con motivo de las vacaciones infantiles

Espacios como 'Aruser@s' (13,6%) o 'La ruleta de la suerte' (19,8%), los que mejor aguantan

La 1

La hora de La 1327.000 19,6% Mañaneros 360371.000 13,1% Mañaneros 360868.000 11,7%

La 2

Arqueomanía El comercio de roma 5.000 0,7% Flash moda14.000 1,3% Lugares indomitos.la gran barrera de coral Otoño 17.000 1,3% Pagina2 Emmanuel Carrere 8.000 0,5% Italiana tv magazine23.000 1,2% Escapadas extraordinarias33.000 1,5% Baserri gourmet Venta de Ultzama 38.000 1,7% El western de la 2 Los malvados de Firecreek 74.000 2,7% El cazador112.000 2,1% El cazador171.000 2,1%

Antena 3

Espejo publico257.000 10,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Bacalao en salsa de pimiento con patatas fritas 747.000 15,9% La ruleta de la suerte1.385.000 19,8%

Cuatro

Love shopping tv4.000 0,5% ¡Toma salami! ¡vaya cuadro! 8.000 0,8% Alerta cobra Carrillón 18.000 1,4% Alerta cobra Botín de guerra 48.000 3,1% Alerta cobra El bando equivocado 87.000 4,1% En boca de todos236.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica121.000 9,3% El programa de AR239.000 11,2% Vamos a ver296.000 9,5% El precio justo567.000 8,9%

laSexta

Aruser@s el humorning131.000 11,9% Aruser@s274.000 13,6% Al rojo vivo316.000 9,5%

Informativos

'Antena 3 Noticias' estrenó abril con la misma tendencia de marzo: liderando todas las ediciones informativas. Su mejor share es a la tarde, cuando 'Antena 3 noticias 1' es el único espacio informativo en superar el 20% de share. Por la noche, la victoria es igual de clara, aunque la distancia con el 'Telediario 2' se reduce a 3,4 puntos. Buenos registros para 'Noticias Cuatro 1'.

La 1

Informativo territorial 1700.000 12,1% Telediario 11.432.000 16,1% Informativo territorial 21.223.000 13,6% Telediario 21.275.000 13,5%

Antena 3

Noticias de la mañana166.000 13,0% Antena 3 noticias 11.885.000 21,1% Antena 3 noticias 21.621.000 16,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1523.000 8,0% El desmarque cuatro 1416.000 4,8% Noticias Cuatro 2404.000 5,2%

Telecinco

El matinal87.000 9,2% Informativos Telecinco 15:00854.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00832.000 8,8%

laSexta

laSexta noticias 14h705.000 9,3% laSexta noticias:jugones505.000 5,6% laSexta noticias 20h553.000 7,1%

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