El 24h corona el día con el lanzamiento del Artemis II a la luna (5,9%)

La jornada de este miércoles rompió la habitual monotonía de las temáticas TDT gracias al liderazgo de la emisión en directo del lanzamiento de Artemis II dentro de 'La noche en 24h', un hito al tratarse del primer viaje tripulado a la Luna en 57 años. El especial firmó un 5,9% de cuota y 377.000 espectadores, mientras que su contenedor alcanzó un 4,3% y 339.000 televidentes.
El resto del top 5 lo completan las telenovelas de Nova: 'El amor invencible' (2,8%), 'Leyla' (2,6%), 'Emanet' (3,1%) y 'Cuando seas mía' (3,5%). No obstante, los maratones de 'La que se avecina' siguen impulsando a FDF, que lidera el día con un 2,3%, por delante de Nova (2,2%) y Energy (2%).
Ranking cadenas TDT Miércoles, 1 de Abril de 2026
Ranking programas TDT Miércoles, 1 de Abril de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h Artemis II: Misión a la ...
23:08
25:02
328.000
4,3%
El amor invencible
21:24
21:49
281.000
2,8%
Leyla
21:49
23:04
273.000
2,6%
Emanet
14:55
16:35
271.000
3,1%
Cuando seas mía
16:35
18:35
260.000
3,5%
Master crimes La camara roja
22:59
23:58
249.000
2,7%
Master crimes Animal romance
22:02
22:59
228.000
2,1%
Fbi most wanted Conducta toxica
22:01
22:54
226.000
2,1%
Tu cine Estrella de fuego
20:16
22:01
226.000
2,5%
The Big Bang Theory
16:42
17:03
220.000
2,7%
Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
La que se avecina Una maldicion gitana,un salami ...
20:58
22:55
204.000
2,0%
Cine Terminator:destino oscuro
22:55
25:09
192.000
2,5%
La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ...
15:42
17:46
167.000
2,0%
La que se avecina Un sablazo,un ultimatum y unos ...
25:09
26:30
138.000
4,6%
La que se avecina Unas fiestas patronales,un ...
17:46
19:15
136.000
2,0%
Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
El amor invencible
21:24
21:49
281.000
2,8%
Leyla
21:49
23:04
273.000
2,6%
Emanet
14:55
16:35
271.000
3,1%
Cuando seas mía
16:35
18:35
260.000
3,5%
Marina
18:35
20:00
196.000
2,9%
Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Fbi most wanted Conducta toxica
22:01
22:54
226.000
2,1%
Fbi most wanted Derribo
22:54
23:44
220.000
2,3%
Fbi most wanted Huye,escondete,lucha
23:44
24:39
195.000
2,7%
Fbi most wanted Deporte de reyes
21:06
22:01
177.000
1,8%
CSI: Miami La porra de la muerte
17:40
18:34
159.000
2,3%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Tu cine Estrella de fuego
20:16
22:01
226.000
2,5%
Cine western Lanza rota
18:34
20:16
213.000
3,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
203.000
2,5%
Sesion doble Corriendo libre
17:03
18:31
178.000
2,5%
Cine El caliz de plata
22:01
24:22
167.000
1,8%
Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Master crimes La camara roja
22:59
23:58
249.000
2,7%
Master crimes Animal romance
22:02
22:59
228.000
2,1%
Hudson & Rex
16:40
17:23
188.000
2,4%
Hudson & Rex
17:23
18:08
184.000
2,6%
Hudson & Rex
15:53
16:40
173.000
2,0%
Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
The Big Bang Theory
16:42
17:03
220.000
2,7%
The Big Bang Theory
17:47
18:09
210.000
3,0%
The Big Bang Theory
19:53
20:11
205.000
2,8%
The Big Bang Theory
16:22
16:42
201.000
2,4%
Chicago P.D. Testigo presencial
22:50
23:34
197.000
2,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
La noche en 24h Artemis II: Misión a la ...
23:08
25:02
328.000
4,3%
La noche en 24h:portada Estefania molina-juan ...
22:01
23:08
210.000
2,0%
Informativo 24h
21:43
22:01
156.000
1,5%
Informativo 24h
25:06
25:35
155.000
3,9%
Deportes 2
21:36
21:43
123.000
1,2%
Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Evidencias de lo inexplicable
23:27
24:15
153.000
1,9%
Evidencias de lo inexplicable
22:31
23:21
140.000
1,3%
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
137.000
1,3%
Alienígenas El ojo de la cerradura ...
24:21
25:10
119.000
2,1%
La fiebre del oro
16:30
18:13
114.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
22:13
22:59
167.000
1,6%
Forjado a fuego Ida
21:26
22:13
160.000
1,5%
Vida bajo cero Temporada de caza
15:36
16:33
133.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
132.000
2,9%
Forjado a fuego El katzbalger
22:59
23:45
131.000
1,4%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Cine Navajeros
22:44
24:36
171.000
2,0%
Cine ¡vaya vacaciones!(2023)
15:35
17:27
140.000
1,7%
Cine Mari(dos)
20:52
22:44
121.000
1,2%
Cine Ola de crimenes
19:18
20:52
103.000
1,4%
Cine Deprisa,deprisa
24:36
26:17
99.000
2,5%
Ranking Divinity (1,1%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Tu casa a juicio
21:35
22:23
109.000
1,0%
Tu casa a juicio
20:37
21:35
99.000
1,1%
Tu casa a juicio:vancouver
17:03
17:58
93.000
1,3%
Tu casa a juicio
22:23
23:11
86.000
0,8%
Harry wild
23:11
24:08
84.000
1,0%
Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Caso cerrado
15:29
16:29
113.000
1,3%
Caso cerrado
18:21
19:12
109.000
1,7%
Caso cerrado
16:29
17:25
108.000
1,4%
Caso cerrado
14:27
15:29
99.000
1,2%
Caso cerrado
19:12
20:03
94.000
1,3%
Ranking DKiss (1,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Asesinos de america
18:57
19:45
74.000
1,1%
Asesinos de america
18:03
18:57
71.000
1,1%
Viviendo con un asesino
16:18
17:07
66.000
0,8%
Viviendo con un asesino
17:07
18:03
62.000
0,9%
Naked attraction
24:03
24:59
60.000
0,9%
Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Cine El seductor(1971)
22:04
23:46
142.000
1,4%
Cine Valle prohibido
17:47
19:07
119.000
1,8%
Cine Ases y ochos(la mano del hombre ...
23:46
25:08
98.000
1,5%
Cine El gran duelo
19:07
20:37
83.000
1,1%
Cine Hyde park
20:37
22:04
70.000
0,7%
Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:50
95.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
21:20
21:31
93.000
0,9%
Doraemon,el gato cosmico
14:50
14:59
89.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:33
87.000
1,3%
El asombroso mundo de Gumball
13:27
13:38
83.000
2,0%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Bluey
16:51
16:58
124.000
1,5%
Bluey
16:58
17:04
121.000
1,5%
Bluey
16:44
16:51
120.000
1,5%
Bluey
15:52
15:58
101.000
1,1%
Bluey
16:36
16:43
96.000
1,1%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026
Camino al mundial
22:38
22:54
99.000
0,9%
Baloncesto:basketball champions league ...
20:36
22:25
95.000
1,0%
Camino al mundial
22:56
23:24
82.000
0,8%
Baloncesto:basketball champions league Aek ...
18:32
20:35
82.000
1,2%
Deportes
22:30
22:37
73.000
0,7%