FormulaTV
Conectar

AUDIENCIAS TDT 1 DE ABRIL

El 24h corona el día con el lanzamiento del Artemis II a la luna (5,9%)

La primera misión espacial tripulada a la luna en los últimos 50 años logra la atención del público. Las novelas de Nova esta vez se quedan del segundo al quinto puesto de lo más visto de las temáticas TDT.

El 24h corona el día con el lanzamiento del Artemis II a la luna (5,9%)
Por RedacciónPublicado: Jueves 2 Abril 2026 09:55 | Última actualización: Jueves 2 Abril 2026 10:28

Audiencias Miércoles 1 de Abril de 2026

  • logoantena3

    11,9%

  • logola1

    11,9%

  • logotelecinco

    9,0%

  • logolasexta

    6,4%

  • logocuatro

    5,9%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,0%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoatreseries

    1,9%

  • logocanal24horas

    1,7%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logomega-espana

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logodivinity

    1,1%

  • logoten

    1,1%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

La jornada de este miércoles rompió la habitual monotonía de las temáticas TDT gracias al liderazgo de la emisión en directo del lanzamiento de Artemis II dentro de 'La noche en 24h', un hito al tratarse del primer viaje tripulado a la Luna en 57 años. El especial firmó un 5,9% de cuota y 377.000 espectadores, mientras que su contenedor alcanzó un 4,3% y 339.000 televidentes.

El resto del top 5 lo completan las telenovelas de Nova: 'El amor invencible' (2,8%), 'Leyla' (2,6%), 'Emanet' (3,1%) y 'Cuando seas mía' (3,5%). No obstante, los maratones de 'La que se avecina' siguen impulsando a FDF, que lidera el día con un 2,3%, por delante de Nova (2,2%) y Energy (2%).

Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Miércoles, 1 de Abril de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,2%

Energy 2,0%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,9%

Neox 1,7%

Canal 24 Horas 1,7%

DMAX 1,6%

Mega (España) 1,4%

BEMADtv 1,4%

Divinity 1,1%

Ten 1,1%

DKiss 1,0%

Squirrel 1,0%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Artemis II: Misión a la ...
23:08
25:02
328.000
4,3%
Nova
El amor invencible
21:24
21:49
281.000
2,8%
Nova
Leyla
21:49
23:04
273.000
2,6%
Nova
Emanet
14:55
16:35
271.000
3,1%
Nova
Cuando seas mía
16:35
18:35
260.000
3,5%
Atreseries
Master crimes La camara roja
22:59
23:58
249.000
2,7%
Atreseries
Master crimes Animal romance
22:02
22:59
228.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Conducta toxica
22:01
22:54
226.000
2,1%
TRECE
Tu cine Estrella de fuego
20:16
22:01
226.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
16:42
17:03
220.000
2,7%

Ranking FDF (2,3%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una maldicion gitana,un salami ...
20:58
22:55
204.000
2,0%
FDF
Cine Terminator:destino oscuro
22:55
25:09
192.000
2,5%
FDF
La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ...
15:42
17:46
167.000
2,0%
FDF
La que se avecina Un sablazo,un ultimatum y unos ...
25:09
26:30
138.000
4,6%
FDF
La que se avecina Unas fiestas patronales,un ...
17:46
19:15
136.000
2,0%

Ranking Nova (2,2%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
El amor invencible
21:24
21:49
281.000
2,8%
Nova
Leyla
21:49
23:04
273.000
2,6%
Nova
Emanet
14:55
16:35
271.000
3,1%
Nova
Cuando seas mía
16:35
18:35
260.000
3,5%
Nova
Marina
18:35
20:00
196.000
2,9%

Ranking Energy (2,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Fbi most wanted Conducta toxica
22:01
22:54
226.000
2,1%
Energy
Fbi most wanted Derribo
22:54
23:44
220.000
2,3%
Energy
Fbi most wanted Huye,escondete,lucha
23:44
24:39
195.000
2,7%
Energy
Fbi most wanted Deporte de reyes
21:06
22:01
177.000
1,8%
Energy
CSI: Miami La porra de la muerte
17:40
18:34
159.000
2,3%

Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine Estrella de fuego
20:16
22:01
226.000
2,5%
TRECE
Cine western Lanza rota
18:34
20:16
213.000
3,1%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:41
203.000
2,5%
TRECE
Sesion doble Corriendo libre
17:03
18:31
178.000
2,5%
TRECE
Cine El caliz de plata
22:01
24:22
167.000
1,8%

Ranking Atreseries (1,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Master crimes La camara roja
22:59
23:58
249.000
2,7%
Atreseries
Master crimes Animal romance
22:02
22:59
228.000
2,1%
Atreseries
Hudson & Rex
16:40
17:23
188.000
2,4%
Atreseries
Hudson & Rex
17:23
18:08
184.000
2,6%
Atreseries
Hudson & Rex
15:53
16:40
173.000
2,0%

Ranking Neox (1,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
16:42
17:03
220.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
17:47
18:09
210.000
3,0%
Neox
The Big Bang Theory
19:53
20:11
205.000
2,8%
Neox
The Big Bang Theory
16:22
16:42
201.000
2,4%
Neox
Chicago P.D. Testigo presencial
22:50
23:34
197.000
2,0%

Ranking Canal 24 Horas (1,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h Artemis II: Misión a la ...
23:08
25:02
328.000
4,3%
Canal 24 Horas
La noche en 24h:portada Estefania molina-juan ...
22:01
23:08
210.000
2,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:01
156.000
1,5%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
25:06
25:35
155.000
3,9%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:36
21:43
123.000
1,2%

Ranking DMAX (1,6%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
23:27
24:15
153.000
1,9%
DMAX
Evidencias de lo inexplicable
22:31
23:21
140.000
1,3%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:02
22:25
137.000
1,3%
DMAX
Alienígenas El ojo de la cerradura ...
24:21
25:10
119.000
2,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:30
18:13
114.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,4%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Forjado a fuego Cuchillos de luna ...
22:13
22:59
167.000
1,6%
Mega (España)
Forjado a fuego Ida
21:26
22:13
160.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Temporada de caza
15:36
16:33
133.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
132.000
2,9%
Mega (España)
Forjado a fuego El katzbalger
22:59
23:45
131.000
1,4%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Navajeros
22:44
24:36
171.000
2,0%
BEMADtv
Cine ¡vaya vacaciones!(2023)
15:35
17:27
140.000
1,7%
BEMADtv
Cine Mari(dos)
20:52
22:44
121.000
1,2%
BEMADtv
Cine Ola de crimenes
19:18
20:52
103.000
1,4%
BEMADtv
Cine Deprisa,deprisa
24:36
26:17
99.000
2,5%

Ranking Divinity (1,1%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
21:35
22:23
109.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio
20:37
21:35
99.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio:vancouver
17:03
17:58
93.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
22:23
23:11
86.000
0,8%
Divinity
Harry wild
23:11
24:08
84.000
1,0%

Ranking Ten (1,1%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:29
16:29
113.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
18:21
19:12
109.000
1,7%
Ten
Caso cerrado
16:29
17:25
108.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
14:27
15:29
99.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
19:12
20:03
94.000
1,3%

Ranking DKiss (1,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de america
18:57
19:45
74.000
1,1%
DKiss
Asesinos de america
18:03
18:57
71.000
1,1%
DKiss
Viviendo con un asesino
16:18
17:07
66.000
0,8%
DKiss
Viviendo con un asesino
17:07
18:03
62.000
0,9%
DKiss
Naked attraction
24:03
24:59
60.000
0,9%

Ranking Squirrel (1,0%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine El seductor(1971)
22:04
23:46
142.000
1,4%
Squirrel
Cine Valle prohibido
17:47
19:07
119.000
1,8%
Squirrel
Cine Ases y ochos(la mano del hombre ...
23:46
25:08
98.000
1,5%
Squirrel
Cine El gran duelo
19:07
20:37
83.000
1,1%
Squirrel
Cine Hyde park
20:37
22:04
70.000
0,7%

Ranking Boing (0,9%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:40
14:50
95.000
1,2%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:20
21:31
93.000
0,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:50
14:59
89.000
1,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:23
14:33
87.000
1,3%
Boing
El asombroso mundo de Gumball
13:27
13:38
83.000
2,0%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:51
16:58
124.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
16:58
17:04
121.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
16:44
16:51
120.000
1,5%
Clan TVE
Bluey
15:52
15:58
101.000
1,1%
Clan TVE
Bluey
16:36
16:43
96.000
1,1%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 1 de Abril de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Camino al mundial
22:38
22:54
99.000
0,9%
Teledeporte
Baloncesto:basketball champions league ...
20:36
22:25
95.000
1,0%
Teledeporte
Camino al mundial
22:56
23:24
82.000
0,8%
Teledeporte
Baloncesto:basketball champions league Aek ...
18:32
20:35
82.000
1,2%
Teledeporte
Deportes
22:30
22:37
73.000
0,7%
Ver todos los comentarios (1)

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas