'GH VIP' (13,3%) lidera en su recta final, Antena 3 mejora con el cine (10,2%) y 'Lazos de sangre' (8,7%) sube

'GH VIP' revalida su posición de líder obtenida la semana pasada. El reality show encara su recta final con un 13,3%, es decir, una mejoría de +0,4 puntos. En cuanto a Antena 3, el cine le da alguna alegría mayor que 'Joaquín, el novato', dado que "Poder absoluto" reúne a un 10,2%, lo que supone una subida de +0,8 puntos en tanto al programa de entrevistas del futbolista. Antes, 'El hormiguero' marca su máximo de temporada con Isabel Preysler, que le otorga un 20,6%.

'No sé de qué me hablas' no deja de encadenar bajada tras bajada. El programa del access de La 1 se apunta un 6,4% al perder -1,3 puntos en 7 días. 'Lazos de sangre' crece +0,7 puntos a un 8,7% con el especial dedicado a Rocío Jurado. 'Horizonte' vive un ascenso de +0,4 puntos y consigue un 6,6%, mientras que 'Deudas' se encuentra hundida en un 3,5% pese a subir ligeramente +0,2 puntos.

Isabel Preysler en 'El hormiguero'

Prime time

'GH VIP' lidera con un 13,3% y +0,4 puntos

'El hormiguero' (20,6%) triunfa con su mejor dato de temporada

'No sé de qué me hablas' sigue a la baja: 6,4% y -1,3 puntos

6,6% para 'Horizonte', que se alza +0,4 puntos

'Deudas', hundida con un 3,5% (+0,2)

La 1

No se de qué me hablas870.000 6,4% Lazos de sangre: Presentación Especial Rocío Jurado 683.000 8,7% Incluye: - Lazos de sangre Rocío Jurado, la más grande 873.000 8% - Lazos de sangre: El debate Especial Rocío Jurado 580.000 9,7%

La 2

El bosque protector Choperas: Plantaciones e industria 146.000 1,2% Mi casa flotante320.000 2,4% Cómo nos reímos El show de Flo 309.000 2,3% Cómo nos reímos Feliz humor, feliz navidad 365.000 3,5%

Antena 3

El hormiguero Isabel Preysler 2.758.000 20,6% Cine Poder absoluto 683.000 10,2%

Cuatro

First dates776.000 6,1% First dates1.040.000 7,7% Horizonte486.000 6,6%

Telecinco

GH VIP: Express1.085.000 8% GH VIP969.000 13,3%

laSexta

laSexta clave697.000 5,7% El intermedio1.130.000 8,3% Deudas 1945 383.000 3,5%

Late night

El cine también mejora a 'El novato' en el late night

La reposición de 'Lazos de sangre' se apunta un 6,5%, perdiendo -2,5 puntos

4,7% para 'El desmarque', que sube +0,7 puntos

'Deudas' iguala su dato con un 3,5%

La 1

Lazos de sangre: Presentación (Continuación) Especial Rocío Jurado 683.000 8,7% Incluye: - Lazos de sangre Rocío Jurado, la más grande 873.000 8% - Lazos de sangre: El debate Especial Rocío Jurado 580.000 9,7% Lazos de sangre Los del Río 169.000 6,2%

La 2

Cómo nos reímos' "Pequehumor"234.000 3,5% Conciertos Radio 3 Rojo 5 51.000 1,2% Documenta244.000 1,6% Incluye: - El maravilloso Tirol El reino del halcón peregrino 44.000 1,6%

Antena 3

Cine 2 Clover Bend: Un pueblo tranquilo 199.000 7,8%

Cuatro

Horizonte (Continuación)486.000 6,6% El desmarque: Madrugada111.000 4,7%

Telecinco

GH VIP (Continuación)969.000 13,3% Casino gran Madrid online show130.000 5,4%

laSexta

Deudas El segundo entierro de don Emilio 234.000 3,5% Cine Ismael 78.000 2,3%

Sobremesa y tarde

'El cazador' cae en sus dos entregas: 7,6% (-1) y 8,8% (-1,8)

El fútbol le otorga a Cuatro un 4,3%

'Pasapalabra' se ubica en el 20,2% tras mejorar +0,9 puntos

Doble dígito para 'Reacción en cadena': 10,6% y +1,1 puntos

+1,6 puntos para 'Más vale tarde' (7,7%)

La 1

La Moderna658.000 7,4% La promesa855.000 10,2% El cazador637.000 7,6% El cazador855.000 8,8% Aquí la Tierra1.254.000 11,2%

La 2

Saber y ganar700.000 7,3% Grandes documentales357.000 4,1% Incluye: - Animales al natural Felinos salvajes 379.000 4,2% - El Antártico salvaje336.000 4% - El Antártico salvaje308.000 3,7% Documenta2244.000 3% Incluye: - El maravilloso Tirol Montañas, milagros y medallas 241.000 2,9% Lo mejor de evasión campestre156.000 1,8% Los conciertos de La 2 Concierto extraordinario a beneficio de la campaña Un juguete, una ilusión"70.000 0,7%

Antena 3

Amar es para siempre982.000 10,6% Pecado original907.000 10,7% Y ahora, Sonsoles1.141.000 13,2% Pasapalabra2.205.000 20,2%

Cuatro

Todo es mentira XL557.000 6,2% Previo fútbol: Europa League Rennes-Villarreal 268.000 3,3% Fútbol: Europa League Rennes-Villarreal 405.000 4,3%

Telecinco

Así es la vida887.000 9,6% TardeAR932.000 11% Reacción en cadena1.134.000 10,6%

laSexta

Zapeando586.000 6,4% Más vale tarde657.000 7,7%

Mañana

La 1

La hora de La 1234.000 11,4% Incluye: - Entrevista Pilar Alegría 223.000 9,7% Mañaneros231.000 7,3% Ahora o nunca498.000 6,3%

La 2

That's English4.000 0,6% Inglés en TVE5.000 0,5% Zoom tendencias13.000 0,8% Hogares increíbles con Dermot Bannon24.000 1,2% Pueblo de Dios Horizonte comalcaco 27.000 1,4% Aquí hay trabajo30.000 1,4% La aventura del saber34.000 1,5% Documenta252.000 2,1% Incluye: - El camino de los hombres Indonesia: La ruta de las mil y una islas 52.000 2,1% El mar salvaje de Rusia Solo los más fuertes 92.000 3,4% Mañanas de cine Los piratas de Malasia 172.000 3,6% Viajar en tren Francia: Orleans-Nantes-Le Croisic 145.000 1,8% Las recetas de Julie París y sus jardines 297.000 3,1%

Antena 3

Espejo Público327.000 12,7% Incluye: - Entrevista Pilar Alegría 314.000 14,2% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Ensaladilla de pollo y manzana con bacon crujiente 829.000 17,3% La ruleta de la suerte1.544.000 21,3%

Cuatro

¡Toma salami! Dejaron huella 9.000 0,9% Mejor llama a Kiko3.000 0,2% Heldt El secuestro 7.000 0,4% Heldt Bajo la piel 24.000 1,2% Alerta Cobra Cobra, encargaos vosotros 99.000 4,3% Alerta Cobra Halloween 97.000 3,7% En boca de todos249.000 4,7%

Telecinco

Reacción en cadena17.000 2,6% La mirada crítica247.000 11,7% Vamos a ver450.000 15,8% Vamos a ver más817.000 12,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante8.000 1,1% Aruser@s el humorning226.000 14,4% Aruser@s447.000 20,6% Al rojo vivo490.000 12,4%

Informativos:

21,6% para 'Antena 3 noticias 1', que le otorga el liderazgo sin ningún problema. 'Telediario 1' reúne a un 11,6%, superando por poco a 'Informativos Telecinco 15:00', que registra un 11,3%. Las tornas cambian en la noche. 'Antena 3 noticias 2' sirve un 18,9%, pero es 'Informativos Telecinco 21:00' (11%) quien consigue la segunda plaza por delante de 'Telediario 2' (10%).

La 1

Informativo 24h136.000 18,3% Diario América 24h174.000 16,2% Informativo 24h218.000 14,8% Informativo territorial 1336.000 5,5% Telediario 11.147.000 11,6% Informativo territorial 2921.000 9,6% El tiempo 1721.000 7,6% Telediario 21.267.000 10%

Antena 3

Noticias de la mañana185.000 14,2% Antena 3 noticias 12.104.000 21,6% Antena 3 noticias 22.376.000 18,9%

Cuatro

El desmarque Cuatro 1207.000 2,2%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal61.000 6,6% Informativos Telecinco Matinal91.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal182.000 9,3% Informativos Telecinco 15:001.108.000 11,3% Informativos Telecinco 21:001.373.000 11%

laSexta

laSexta noticias 14h982.000 10,9% laSexta noticias: Jugones698.000 7% laSexta noticias 20h803.000 7,7%

Cadenas:

Antena 3 lidera una jornada más tras marcar un 14,9%. Telecinco mantiene la segunda plaza con un 10,8%, por lo que supera en más de dos puntos a La 1 (8,6%). laSexta anota un 7,5% y Cuatro, un 5,2%. Completan La 2 (2,8%), FDF (2,8%), Energy (2,8%), Nova (2,4%), Neox (2,3%) y Atreseries (2%).