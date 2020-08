El reestreno de 'Lo que escondían sus ojos' (11,7%) no logra arrebatarle el liderazgo a 'Mujer' (13,3%)

Tras la mala acogida de las reposiciones de 'Tú sí que vales', Telecinco reestrenó el lunes 17 la miniserie 'Lo que escondían sus ojos'. Pese a mejorar los datos en +5 puntos al firmar un 11,7%, no consiguió liderar la noche, pues 'Mujer (Kadin)', en Antena 3, sigue en lo más alto (13,3%) y crece medio punto respecto a la semana anterior. Por su parte, 'Typical Spanish' se mantiene en un 8,6% (-0,2) y el cine de laSexta se queda en un 6%, un dato que no alcanza 'Tutankamón' en Cuatro.

'El intermedio: the very best': 329.000 y 2,7%

'El taquillazo' "El destino de Júpiter": 635.000 y 6%