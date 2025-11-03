'Supervivientes All Stars' cierra con un flojo 11,7% y 'Una nueva vida' (10,4%) y el cine de La 1 (10%) bajan

Por Redacción | |

Después de dos meses de inclemencias meteorológicas, los finalistas de 'Supervivientes All Stars' han pisado el plató de Mediaset España para celebrar el debate final con el que cierran esta segunda edición. Sin embargo, el programa se ha despedido líder de su franja, pero con un 11,7%, un dato -3,4 puntos por debajo del cosechado la semana pasada. No obstante, responde a los escuetos datos obtenidos en esta noche.

Por otro lado, 'Una nueva vida' cosechó un 10,4%, dato con el que cede -0,4 puntos al capítulo de hace 7 días. En cuanto a La 1, 'La película de la semana' también vio sus datos descendidos, y es que '2 Guns' atesoró un redondo 10%, es decir, una pérdida de -0,8 puntos.

Una de las sorpresas de la noche fue el cambio de programación de laSexta. La cadena levantó 'Salvados' para emitir un especial de 'El objetivo' por la posible dimisión de Mazón, que conquistó a un 7%. 'Cuarto milenio' se mantuvo en su línea al cosechar un 6,7%, una ligera subida de +0,1 puntos respecto a la semana pasada.

Prime time

-0,8 puntos para el cine de La 1, que marca un 10% con '2 Guns'

La 1

La película de la semana 2 Guns 1.111.000 10,0% Cine En honor a la verdad (1996) 439.000 8,7%

La 2

Imprescindibles265.000 2,1% Incluye: - Cine Quinografía 265.000 2,1% Al cielo con ella333.000 3,1% Cachitos de hierro y cromo Fiesta mayor 182.000 2,6%

Antena 3

Renacer: Presentación1.102.000 8,8% Una nueva vida952.000 10,4%

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21511.000 3,9% Cuarto milenio664.000 6,6%

Telecinco

Supervivientes All Stars: Debate final858.000 11,7%

laSexta

El objetivo: Especial aniversario de la Dana870.000 7,0% Salvados Sin perdón 366.000 4,3%

Late night

La 1

Cine 2 El crucero de los sueños: Walbis Bay 116.000 5,5%

La 2

Cachitos de hierro y cromo Bares, qué lugares 69.000 1,9% Cachitos de hierro y cromo Karaoke 64.000 3,2%

Antena 3

Una nueva vida136.000 4,6%

Cuatro

Cuarto milenio277.000 8,4% Fútbol americano: NFL Washington Commanders - Seattle Seahawks 67.000 4,0%

Telecinco

Gran Madrid show164.000 9,4%

laSexta

Salvados Greta 135.000 3,1% Salvados Hijos de nadie 74.000 3,1%

Sobremesa y tarde

La 1

Sesión de tarde Ana y el rey 1.026.000 11,3% Sesión de tarde 2 Un horizonte muy lejano 808.000 8,3% Aquí la Tierra1.364.000 11,9%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana357.000 3,9% Grandes documentales171.000 1,9% Incluye: - Érase una vez en la pradera170.000 1,9% - Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y por qué?170.000 1,9% Lugares extraordinarios del mundo La selva negra de Alemania 200.000 2,2% Esto es España Galicia 233.000 2,5% Documentales de La 2226.000 2,3% Incluye: - Antiguas civilizaciones Final del juego 226.000 2,3% Beatus ille Letur 183.000 1,7% Ciberdelitos155.000 1,4% Argentina desde el aire La Patagonia 228.000 1,8%

Antena 3

Multicine Romance criminal 1.022.000 11,2% Multicine 2 Un embarazo peligroso 815.000 8,9% Multicine 3 Amor al atardecer 727.000 6,8%

Cuatro

Home cinema Pompeya (2014) 545.000 6,0% Home cinema 2 300: El origen de un imperio 512.000 5,4%

Telecinco

Fiesta742.000 8,0% Agárrate al sillón851.000 7,7%

laSexta

La Roca519.000 5,6%

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos al frente de 'D Corazón'

Mañana

La 1

Agrosfera71.000 11,2% Viaje al centro de la tele Euroestrellas 336.000 11,1% Viaje al centro de la tele Top baladas 335.000 10,4% Viaje al centro de la tele De todo corazón, corazón 395.000 10,8% D Corazón638.000 10,2%

La 2

Universo UNED15.000 2,9% Antiguas civilizaciones Ley y orden 13.000 1,7% Los conciertos de La 2 La march 14.000 1,0% Medina27.000 1,4% Buenas noticias tv38.000 1,7% Shalom43.000 1,6% Últimas preguntas65.000 2,3% El día del señor219.000 6,8% Incluye: - Santa misa229.000 7,0% Pueblo de Dios Bienaventurados en las rehoyas 141.000 4,5% Saber vivir94.000 2,8% Zoom tendencias105.000 2,8% Flash moda109.000 2,5% El escarabajo verde Primer elemento 81.000 1,5% ¡Qué animal! Gregarios 65.000 1,0% ¡Qué animal! Sangre 102.000 1,4% Saber y ganar: Fin de semana148.000 1,7%

Antena 3

Pelopicopata41.000 6,7% Los más...60.000 3,7% Centímetros cúbicos88.000 3,2% Los más...108.000 3,3% Incluye: - Vídeos, vídeos108.000 3,3% Juego de pelotas189.000 5,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Arroz cremoso con gambas 321.000 7,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Fideos con verduras y huevo escalfado 581.000 11,3% La ruleta de la suerte1.168.000 16,2%

Cuatro

¡Toma salami! Géneros tv 8.000 1,3% ¡Toma salami! Madriz 27.000 3,6% ¡Toma salami! Espejito, espejito 52.000 4,6% Volando voy Sierra de Gredos 171.000 8,4% Volando voy Valle de Laciana (León) 289.000 9,1% Viajeros Cuatro León 351.000 10,5% Viajeros Cuatro Segovia 414.000 9,1%

Telecinco

Minutos musicales2.000 0,3% Miramimúsica5.000 0,7% Enphorma19.000 2,5% Love shopping tv20.000 2,0% Got Talent España: Momentazos83.000 4,6% Got Talent España187.000 5,7% ¡Vaya fama!381.000 6,0%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler3.000 0,6% Equipo de investigación La Cienciología 25.000 3,3% Aruser@s weekend166.000 8,1% Equipo de investigación El milagro de El Escorial 151.000 4,7% Equipo de investigación Anatomía de una secta 189.000 5,6% Equipo de investigación Testigos de Jehová 267.000 5,9%

Informativos

Antena 3 sostiene el liderazgo en el ámbito informativo en la franja del mediodía, consiguiendo un 20,8% con 1,8 millones de espectadores. Ya en el prime time, La 1 destaca con un 13,1% y 1.659.000 espectadores, mientras que Antena 3 registra un 12,9% con 1.624.000 espectadores. Por su parte, Telecinco apenas llega al millón de espectadores en la noche con un 8,1%.

La 1

Fin de semana 24h60.000 11,4% Fin de semana 24h211.000 13,5% Telediario Fin de Semana 11.169.000 12,9% Telediario Fin de Semana 21.659.000 13,1%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.881.000 20,8% Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.624.000 12,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1576.000 8,1% El Desmarque Cuatro 1433.000 4,8% Noticias Cuatro 2614.000 5,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00650.000 7,2% Informativos Telecinco 21:001.007.000 8,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h563.000 8,1% laSexta Deportes 1400.000 4,5% laSexta Noticias 20h847.000 7,8% laSexta Deportes 2426.000 3,3%

