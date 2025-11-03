'Supervivientes All Stars' cierra con un flojo 11,7% y 'Una nueva vida' (10,4%) y el cine de La 1 (10%) bajan

Audiencias Domingo 2 de Noviembre de 2025
Después de dos meses de inclemencias meteorológicas, los finalistas de 'Supervivientes All Stars' han pisado el plató de Mediaset España para celebrar el debate final con el que cierran esta segunda edición. Sin embargo, el programa se ha despedido líder de su franja, pero con un 11,7%, un dato -3,4 puntos por debajo del cosechado la semana pasada. No obstante, responde a los escuetos datos obtenidos en esta noche.
Por otro lado, 'Una nueva vida' cosechó un 10,4%, dato con el que cede -0,4 puntos al capítulo de hace 7 días. En cuanto a La 1, 'La película de la semana' también vio sus datos descendidos, y es que '2 Guns' atesoró un redondo 10%, es decir, una pérdida de -0,8 puntos.
Una de las sorpresas de la noche fue el cambio de programación de laSexta. La cadena levantó 'Salvados' para emitir un especial de 'El objetivo' por la posible dimisión de Mazón, que conquistó a un 7%. 'Cuarto milenio' se mantuvo en su línea al cosechar un 6,7%, una ligera subida de +0,1 puntos respecto a la semana pasada.
Ana Pastor presenta un especial de 'El objetivo' sobre Mazón
Prime time
- -0,8 puntos para el cine de La 1, que marca un 10% con '2 Guns'
- 'Al cielo con ella' repite el 3,1% de share de la semana pasada, pero mejora en espectadores
- 'Una nueva vida' cede ligeramente -0,4 puntos y se queda en un 10,4%
- El debate final de 'SV All Stars' pierde -3,4 puntos en comparación al 'Conexión Honduras' del domingo pasado
- Buen 7% para 'El objetivo' dedicado a la DANA
La película de la semana 1.111.000 10,0%
Cine 439.000 8,7%
Imprescindibles265.000 2,1%
Incluye:
- Cine 265.000 2,1%
Al cielo con ella333.000 3,1%
Cachitos de hierro y cromo 182.000 2,6%
Renacer: Presentación1.102.000 8,8%
Una nueva vida952.000 10,4%
Cuarto milenio: Arrancando la nave T21511.000 3,9%
Cuarto milenio664.000 6,6%
Supervivientes All Stars: Debate final858.000 11,7%
El objetivo: Especial aniversario de la Dana870.000 7,0%
Salvados 366.000 4,3%
Fotograma del episodio de 'Una nueva vida' emitido el 2 de noviembre
Late night
- El cine de La 1 en el late night baja -1,5 puntos y firma un 5,5%
- -0,4 puntos para la repetición de 'Una nueva vida' (4,6%)
- Las reposiciones de 'Salvados' promedian un 3,1%
Cine 2 116.000 5,5%
Cachitos de hierro y cromo 69.000 1,9%
Cachitos de hierro y cromo 64.000 3,2%
Una nueva vida136.000 4,6%
Cuarto milenio277.000 8,4%
Fútbol americano: NFL 67.000 4,0%
Gran Madrid show164.000 9,4%
Salvados 135.000 3,1%
Salvados 74.000 3,1%
Nuria Roca presenta 'La Roca'
Sobremesa y tarde
- La primera 'Sesión de tarde' crece +2,5 puntos con 'Ana y el rey' (11,3%)
- Las tres películas de 'Multicine' en Antena 3 promedian un 8,9%
- -1 punto entero para 'Agárrate al sillón', que baja a un 7,7%
Sesión de tarde 1.026.000 11,3%
Sesión de tarde 2 808.000 8,3%
Aquí la Tierra1.364.000 11,9%
Saber y ganar: Fin de semana357.000 3,9%
Grandes documentales171.000 1,9%
Incluye:
- Érase una vez en la pradera170.000 1,9%
- Normas de etiqueta de la naturaleza ¿Quién viste qué y por qué?170.000 1,9%
Lugares extraordinarios del mundo 200.000 2,2%
Esto es España 233.000 2,5%
Documentales de La 2226.000 2,3%
Incluye:
- Antiguas civilizaciones 226.000 2,3%
Beatus ille 183.000 1,7%
Ciberdelitos155.000 1,4%
Argentina desde el aire 228.000 1,8%
Multicine 1.022.000 11,2%
Multicine 2 815.000 8,9%
Multicine 3 727.000 6,8%
Home cinema 545.000 6,0%
Home cinema 2 512.000 5,4%
Fiesta742.000 8,0%
Agárrate al sillón851.000 7,7%
La Roca519.000 5,6%
Anne Igartiburu y Javier de Hoyos al frente de 'D Corazón'
Mañana
- 'D Corazón' recupera +0,4 puntos en una semana y llega al 10,2%
- 16,2% para la reposición de 'La ruleta de la suerte', que no suelta el liderazgo
- -0,8 puntos para '¡Vaya fama!', que no se levanta del 6%
Agrosfera71.000 11,2%
Viaje al centro de la tele 336.000 11,1%
Viaje al centro de la tele 335.000 10,4%
Viaje al centro de la tele 395.000 10,8%
D Corazón638.000 10,2%
Universo UNED15.000 2,9%
Antiguas civilizaciones 13.000 1,7%
Los conciertos de La 2 14.000 1,0%
Medina27.000 1,4%
Buenas noticias tv38.000 1,7%
Shalom43.000 1,6%
Últimas preguntas65.000 2,3%
El día del señor219.000 6,8%
Incluye:
- Santa misa229.000 7,0%
Pueblo de Dios 141.000 4,5%
Saber vivir94.000 2,8%
Zoom tendencias105.000 2,8%
Flash moda109.000 2,5%
El escarabajo verde 81.000 1,5%
¡Qué animal! 65.000 1,0%
¡Qué animal! 102.000 1,4%
Saber y ganar: Fin de semana148.000 1,7%
Pelopicopata41.000 6,7%
Los más...60.000 3,7%
Centímetros cúbicos88.000 3,2%
Los más...108.000 3,3%
Incluye:
- Vídeos, vídeos108.000 3,3%
Juego de pelotas189.000 5,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 321.000 7,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 581.000 11,3%
La ruleta de la suerte1.168.000 16,2%
¡Toma salami! 8.000 1,3%
¡Toma salami! 27.000 3,6%
¡Toma salami! 52.000 4,6%
Volando voy 171.000 8,4%
Volando voy 289.000 9,1%
Viajeros Cuatro 351.000 10,5%
Viajeros Cuatro 414.000 9,1%
Minutos musicales2.000 0,3%
Miramimúsica5.000 0,7%
Enphorma19.000 2,5%
Love shopping tv20.000 2,0%
Got Talent España: Momentazos83.000 4,6%
Got Talent España187.000 5,7%
¡Vaya fama!381.000 6,0%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler3.000 0,6%
Equipo de investigación 25.000 3,3%
Aruser@s weekend166.000 8,1%
Equipo de investigación 151.000 4,7%
Equipo de investigación 189.000 5,6%
Equipo de investigación 267.000 5,9%
Informativos
Antena 3 sostiene el liderazgo en el ámbito informativo en la franja del mediodía, consiguiendo un 20,8% con 1,8 millones de espectadores. Ya en el prime time, La 1 destaca con un 13,1% y 1.659.000 espectadores, mientras que Antena 3 registra un 12,9% con 1.624.000 espectadores. Por su parte, Telecinco apenas llega al millón de espectadores en la noche con un 8,1%.
Fin de semana 24h60.000 11,4%
Fin de semana 24h211.000 13,5%
Telediario Fin de Semana 11.169.000 12,9%
Telediario Fin de Semana 21.659.000 13,1%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana1.881.000 20,8%
Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.624.000 12,9%
Noticias Cuatro 1576.000 8,1%
El Desmarque Cuatro 1433.000 4,8%
Noticias Cuatro 2614.000 5,7%
Informativos Telecinco 15:00650.000 7,2%
Informativos Telecinco 21:001.007.000 8,1%
laSexta Noticias 14h563.000 8,1%
laSexta Deportes 1400.000 4,5%
laSexta Noticias 20h847.000 7,8%
laSexta Deportes 2426.000 3,3%