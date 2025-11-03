Be Mad (2,6%) lidera y Trece domina el top 10 con su cine

Por Redacción |

Be Mad se alza con el liderazgo en el primer domingo del mes al reunir una media del 2,6%. La cadena coloca tres películas entre lo más visto, pero el dominio del top 10 es para Trece, pues hace pleno en el podio. La emisión líder del día es 'Cateto a babor', que cosecha un 3,7% y 334.000 espectadores.

Por otro lado, también destaca en la tarde de Neox 'El Señor de los anillos: El retorno del rey', que firma un 3,3%. DMAX consigue dos huecos con 'Control de carreteras', que se apunta un 2,7% y un 2,2%. Por último, los más pequeños se dejan ver en el ranking con 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda', que conquista a un 2,2% en la tarde de Boing.

'Sin motivo aparante' es la emisión más vista de Be Mad