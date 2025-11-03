FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 2 DE NOVIEMBRE

Be Mad (2,6%) lidera y Trece domina el top 10 con su cine

La programación infantil destaca en la tarde con 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda'.

Por RedacciónPublicado: Lunes 3 Noviembre 2025 09:25 (hace 9 horas)

Audiencias Domingo 2 de Noviembre de 2025

  • logola1

    10,4%

  • logoantena3

    9,9%

  • logotelecinco

    8,0%

  • logocuatro

    6,2%

  • logolasexta

    5,5%

  • logola2

    2,6%

  • logobemadtv

    2,6%

  • logo13tv

    2,5%

  • logoenergy

    2,5%

  • logofdf

    2,3%

  • logoneox

    2,2%

  • logodivinity

    2,0%

  • logoboing

    1,9%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,4%

  • logonova

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoparamount-network

    1,3%

  • logocanal24horas

    1,2%

  • logodkiss

    1,1%

  • logoclan

    0,9%

  • logoteledeporte

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoten

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

Be Mad se alza con el liderazgo en el primer domingo del mes al reunir una media del 2,6%. La cadena coloca tres películas entre lo más visto, pero el dominio del top 10 es para Trece, pues hace pleno en el podio. La emisión líder del día es 'Cateto a babor', que cosecha un 3,7% y 334.000 espectadores.

Por otro lado, también destaca en la tarde de Neox 'El Señor de los anillos: El retorno del rey', que firma un 3,3%. DMAX consigue dos huecos con 'Control de carreteras', que se apunta un 2,7% y un 2,2%. Por último, los más pequeños se dejan ver en el ranking con 'Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda', que conquista a un 2,2% en la tarde de Boing.

&#39;Sin motivo aparante&#39; es la emisión más vista de Be Mad
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Domingo, 2 de Noviembre de 2025

BEMADtv 2,6%

Energy 2,5%

TRECE 2,5%

FDF 2,3%

Neox 2,2%

Divinity 2,0%

Boing 1,9%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,4%

Nova 1,3%

Paramount Network 1,3%

Mega (España) 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

DKiss 1,1%

Clan TVE 0,9%

Teledeporte 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Ten 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv Cateto a babor
16:33
18:11
334.000
3,7%
TRECE
Tu cine El rifle y la biblia
20:34
22:22
325.000
2,6%
TRECE
Cine Y después le llamaron el magnífico
18:11
20:31
322.000
3,3%
Neox
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:20
20:08
318.000
3,4%
BEMADtv
Cine Sin motivo aparente (2002)
20:46
22:19
310.000
2,5%
DMAX
Control de carreteras
20:07
20:29
291.000
2,7%
DMAX
Control de carreteras
21:03
21:25
276.000
2,2%
BEMADtv
Cine Un golpe con estilo
17:39
19:09
265.000
2,9%
Boing
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
20:06
21:41
260.000
2,2%
BEMADtv
Cine El jefe. The man
19:09
20:46
259.000
2,5%

Ranking BEMADtv (2,6%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Sin motivo aparente (2002)
20:46
22:19
310.000
2,5%
BEMADtv
Cine Un golpe con estilo
17:39
19:09
265.000
2,9%
BEMADtv
Cine El jefe. The man
19:09
20:46
259.000
2,5%
BEMADtv
Cine Sound of freedom
15:26
17:39
252.000
2,8%
BEMADtv
Cine Cleaner
22:23
24:03
199.000
2,0%

Ranking Energy (2,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Maratón The Rookie Land
17:39
26:06
193.000
2,2%
Energy
Mentes criminales La noche del diablo
15:47
16:40
188.000
2,0%
Energy
Mentes criminales La buena tierra
16:40
17:39
169.000
1,9%
Energy
Mentes criminales Mi negocio es el placer
14:48
15:47
148.000
1,6%
Energy
C.S.I. Nueva York Soñadores americanos
02:58
03:37
137.000
11,7%

Ranking TRECE (2,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español. Tv Cateto a babor
16:33
18:11
334.000
3,7%
TRECE
Tu cine El rifle y la biblia
20:34
22:22
325.000
2,6%
TRECE
Cine Y después le llamaron el magnífico
18:11
20:31
322.000
3,3%
TRECE
Viva el cine español. TV Los ...
14:47
16:33
253.000
2,8%
TRECE
Cine MCQ
22:22
24:20
218.000
2,3%

Ranking FDF (2,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine El hombre invisible
22:20
24:36
245.000
2,7%
FDF
La que se avecina Un cromo de Iniesta, unos ...
20:20
22:18
242.000
2,0%
FDF
El pueblo
16:36
18:24
193.000
2,1%
FDF
La que se avecina Una luna de miel, un terreno ...
14:36
16:36
180.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una arqueta, un mercadillo y ...
18:24
20:20
170.000
1,7%

Ranking Neox (2,2%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine El señor de los anillos: El retorno del ...
15:20
20:08
318.000
3,4%
Neox
Los Simpson
14:54
15:19
217.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
210.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:02
14:28
178.000
2,7%
Neox
Cine Constantine
22:02
24:26
171.000
1,8%

Ranking Divinity (2,0%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Jim y Gaby
21:26
22:23
251.000
2,0%
Divinity
Chicago Fire
22:23
23:07
248.000
2,2%
Divinity
Chicago Fire
23:07
23:59
232.000
2,6%
Divinity
La casa de mis sueños Julie y Adam
20:27
21:26
211.000
1,8%
Divinity
La casa de mis sueños Kristen y ben
19:46
20:27
160.000
1,5%

Ranking Boing (1,9%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
20:06
21:41
260.000
2,2%
Boing
Cine Gru 2: Mi villano favorito
14:33
16:32
214.000
2,4%
Boing
Cine Gru 3. Mi villano favorito
16:40
18:14
205.000
2,3%
Boing
Cine Shrek: Felices para siempre
18:24
19:57
190.000
2,0%
Boing
Cine Gru, mi villano favorito
12:31
14:26
146.000
2,9%

Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de carreteras
20:07
20:29
291.000
2,7%
DMAX
Control de carreteras
21:03
21:25
276.000
2,2%
DMAX
Control de carreteras
20:34
21:03
247.000
2,1%
DMAX
Seprona en acción
21:30
21:53
203.000
1,6%
DMAX
Control de carreteras
19:45
20:07
197.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,4%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Canal Cocotte
21:57
22:47
174.000
1,4%
Atreseries
Crimen en el trópico Coeur Bouliki
22:59
24:01
158.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el paraíso Más allá del brillante ...
17:45
21:57
138.000
1,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Figuier Maudit
24:01
25:05
93.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso Más allá del brillante ...
16:36
17:45
81.000
0,9%

Ranking Nova (1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
20:11
21:05
200.000
1,8%
Nova
Pasión de gavilanes
21:05
22:00
199.000
1,6%
Nova
Pasión de gavilanes
19:24
20:11
157.000
1,5%
Nova
Vera Voces silenciosas
16:08
18:00
144.000
1,6%
Nova
Pasión de gavilanes
18:28
19:24
132.000
1,4%

Ranking Paramount Network (1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Cine La sombra del faraón
18:39
20:09
184.000
1,9%
Paramount Network
Cine De repente en la oscuridad
14:45
16:37
157.000
1,7%
Paramount Network
Cine Madre oscura
20:09
22:05
142.000
1,2%
Paramount Network
Cine Jeepers Creepers 2
16:37
18:39
120.000
1,3%
Paramount Network
Top cine Vampiros de John Carpenter
22:06
24:27
92.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
20:53
22:15
203.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:15
23:45
184.000
1,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:31
20:51
165.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
140.000
3,9%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
18:09
19:31
107.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
134.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
133.000
1,1%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:30
23:00
115.000
1,0%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
09:54
14:57
100.000
2,3%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:00
09:54
88.000
5,6%

Ranking DKiss (1,1%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
23:11
24:07
115.000
1,3%
DKiss
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
22:16
23:11
102.000
0,9%
DKiss
La doctora Lee: Los mejores momentos
16:09
16:59
98.000
1,1%
DKiss
La doctora Lee: Los mejores momentos
16:59
17:49
87.000
1,0%
DKiss
Mi casa soñada
14:06
14:32
85.000
1,2%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La tarde clan
16:24
21:58
109.000
1,1%
Clan TVE
MasterChef Celebrity
21:59
24:59
50.000
0,6%
Clan TVE
La sobremesa clan
14:32
16:23
41.000
0,5%
Clan TVE
Cine Late night
24:59
26:29
41.000
1,6%
Clan TVE
Ana y los 7 El primer round
02:30
03:10
28.000
1,7%

Ranking Teledeporte (0,8%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
19:29
19:52
106.000
1,1%
Teledeporte
Atletismo: Maratón de Nueva York
14:27
17:29
103.000
1,2%
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:01
23:57
95.000
1,0%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
20:00
22:03
78.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17(d) ...
17:32
19:14
74.000
0,8%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Amenazados
21:35
23:11
90.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:18
21:31
45.000
0,4%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
09:45
15:30
44.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine La cruz de hierro
23:11
25:36
38.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine La fuga de Maze
15:36
17:11
36.000
0,4%

Ranking Ten (0,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
20:58
22:00
95.000
0,8%
Ten
Caso cerrado
19:58
20:58
81.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
19:03
19:58
68.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
15:09
15:55
61.000
0,7%
Ten
Directo Gol
22:56
24:01
43.000
0,5%

Ranking Squirrel (0,0%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Hickok, el pistolero
22:00
23:28
157.000
1,4%
Squirrel
Cine Air rage
20:21
22:00
128.000
1,1%
Squirrel
Cine Quicksand juego sucio
18:48
20:20
96.000
1,0%
Squirrel
Cine Cartas a Julieta
15:17
17:00
71.000
0,8%
Squirrel
Cine La verdad oculta (The whistleblower)
17:00
18:48
68.000
0,7%
