Be Mad (2,6%) lidera y Trece domina el top 10 con su cine

Be Mad se alza con el liderazgo en el primer domingo del mes al reunir una media del 2,6%. La cadena coloca tres películas entre lo más visto, pero el dominio del top 10 es para Trece, pues hace pleno en el podio. La emisión líder del día es 'Cateto a babor', que cosecha un 3,7% y 334.000 espectadores.
Por otro lado, también destaca en la tarde de Neox
El Señor de los anillos: El retorno del rey', que firma un 3,3%. DMAX consigue dos huecos con 'Control de carreteras', que se apunta un 2,7% y un 2,2%. Por último, los más pequeños se dejan ver en el ranking con ' Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda', que conquista a un 2,2% en la tarde de Boing.
'Sin motivo aparante' es la emisión más vista de Be Mad
Ranking cadenas TDT Domingo, 2 de Noviembre de 2025
2,6%
2,5%
2,5%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5% Ranking programas TDT Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv
Cateto a babor
16:33
18:11
334.000
3,7%
Tu cine
El rifle y la biblia
20:34
22:22
325.000
2,6%
Cine
Y después le llamaron el magnífico
18:11
20:31
322.000
3,3%
Cine
El señor de los anillos: El retorno del ...
15:20
20:08
318.000
3,4%
Cine
Sin motivo aparente (2002)
20:46
22:19
310.000
2,5%
Control de carreteras
20:07
20:29
291.000
2,7%
Control de carreteras
21:03
21:25
276.000
2,2%
Cine
Un golpe con estilo
17:39
19:09
265.000
2,9%
Cine
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
20:06
21:41
260.000
2,2%
Cine
El jefe. The man
19:09
20:46
259.000
2,5%
Ranking BEMADtv (
2,6%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Sin motivo aparente (2002)
20:46
22:19
310.000
2,5%
Cine
Un golpe con estilo
17:39
19:09
265.000
2,9%
Cine
El jefe. The man
19:09
20:46
259.000
2,5%
Cine
Sound of freedom
15:26
17:39
252.000
2,8%
Cine
Cleaner
22:23
24:03
199.000
2,0%
Ranking Energy (
2,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Maratón The Rookie Land
17:39
26:06
193.000
2,2%
Mentes criminales
La noche del diablo
15:47
16:40
188.000
2,0%
Mentes criminales
La buena tierra
16:40
17:39
169.000
1,9%
Mentes criminales
Mi negocio es el placer
14:48
15:47
148.000
1,6%
C.S.I. Nueva York
Soñadores americanos
02:58
03:37
137.000
11,7%
Ranking TRECE (
2,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Viva el cine español. Tv
Cateto a babor
16:33
18:11
334.000
3,7%
Tu cine
El rifle y la biblia
20:34
22:22
325.000
2,6%
Cine
Y después le llamaron el magnífico
18:11
20:31
322.000
3,3%
Viva el cine español. TV
Los ...
14:47
16:33
253.000
2,8%
Cine
MCQ
22:22
24:20
218.000
2,3%
Ranking FDF (
2,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El hombre invisible
22:20
24:36
245.000
2,7%
La que se avecina
Un cromo de Iniesta, unos ...
20:20
22:18
242.000
2,0%
El pueblo
16:36
18:24
193.000
2,1%
La que se avecina
Una luna de miel, un terreno ...
14:36
16:36
180.000
2,0%
La que se avecina
Una arqueta, un mercadillo y ...
18:24
20:20
170.000
1,7%
Ranking Neox (
2,2%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El señor de los anillos: El retorno del ...
15:20
20:08
318.000
3,4%
Los Simpson
14:54
15:19
217.000
2,5%
Los Simpson
14:28
14:54
210.000
2,7%
Los Simpson
14:02
14:28
178.000
2,7%
Cine
Constantine
22:02
24:26
171.000
1,8%
Ranking Divinity (
2,0%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños
Jim y Gaby
21:26
22:23
251.000
2,0%
Chicago Fire
22:23
23:07
248.000
2,2%
Chicago Fire
23:07
23:59
232.000
2,6%
La casa de mis sueños
Julie y Adam
20:27
21:26
211.000
1,8%
La casa de mis sueños
Kristen y ben
19:46
20:27
160.000
1,5%
Ranking Boing (
1,9%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda
20:06
21:41
260.000
2,2%
Cine
Gru 2: Mi villano favorito
14:33
16:32
214.000
2,4%
Cine
Gru 3. Mi villano favorito
16:40
18:14
205.000
2,3%
Cine
Shrek: Felices para siempre
18:24
19:57
190.000
2,0%
Cine
Gru, mi villano favorito
12:31
14:26
146.000
2,9%
Ranking DMAX (
1,8%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
20:07
20:29
291.000
2,7%
Control de carreteras
21:03
21:25
276.000
2,2%
Control de carreteras
20:34
21:03
247.000
2,1%
Seprona en acción
21:30
21:53
203.000
1,6%
Control de carreteras
19:45
20:07
197.000
1,9%
Ranking Atreseries (
1,4%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
Canal Cocotte
21:57
22:47
174.000
1,4%
Crimen en el trópico
Coeur Bouliki
22:59
24:01
158.000
1,7%
Crimen en el paraíso
Más allá del brillante ...
17:45
21:57
138.000
1,3%
Crimen en el trópico
Figuier Maudit
24:01
25:05
93.000
1,8%
Crimen en el paraíso
Más allá del brillante ...
16:36
17:45
81.000
0,9%
Ranking Nova (
1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
20:11
21:05
200.000
1,8%
Pasión de gavilanes
21:05
22:00
199.000
1,6%
Pasión de gavilanes
19:24
20:11
157.000
1,5%
Vera
Voces silenciosas
16:08
18:00
144.000
1,6%
Pasión de gavilanes
18:28
19:24
132.000
1,4%
Ranking Paramount Network (
1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
La sombra del faraón
18:39
20:09
184.000
1,9%
Cine
De repente en la oscuridad
14:45
16:37
157.000
1,7%
Cine
Madre oscura
20:09
22:05
142.000
1,2%
Cine
Jeepers Creepers 2
16:37
18:39
120.000
1,3%
Top cine
Vampiros de John Carpenter
22:06
24:27
92.000
1,0%
Ranking Mega (España) (
1,3%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
20:53
22:15
203.000
1,6%
Batalla de restaurantes
22:15
23:45
184.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
19:31
20:51
165.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
140.000
3,9%
Pesadilla en la cocina
18:09
19:31
107.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (
1,2%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 2
21:00
21:48
134.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
133.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:30
23:00
115.000
1,0%
Fin de semana 24h
09:54
14:57
100.000
2,3%
Fin de semana 24h
08:00
09:54
88.000
5,6%
Ranking DKiss (
1,1%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
23:11
24:07
115.000
1,3%
Los gemelos reforman dos veces: Edición Celebrity ...
22:16
23:11
102.000
0,9%
La doctora Lee: Los mejores momentos
16:09
16:59
98.000
1,1%
La doctora Lee: Los mejores momentos
16:59
17:49
87.000
1,0%
Mi casa soñada
14:06
14:32
85.000
1,2%
Ranking Clan TVE (
0,9%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tarde clan
16:24
21:58
109.000
1,1%
MasterChef Celebrity
21:59
24:59
50.000
0,6%
La sobremesa clan
14:32
16:23
41.000
0,5%
Cine
Late night
24:59
26:29
41.000
1,6%
Ana y los 7
El primer round
02:30
03:10
28.000
1,7%
Ranking Teledeporte (
0,8%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española resumen
Jornada
19:29
19:52
106.000
1,1%
Atletismo: Maratón de Nueva York
14:27
17:29
103.000
1,2%
Estudio estadio: Solo resúmenes
23:01
23:57
95.000
1,0%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17 ...
20:00
22:03
78.000
0,7%
Fútbol: Campeonato del mundo femenino sub 17(d) ...
17:32
19:14
74.000
0,8%
Ranking Real Madrid TV (
0,6%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Amenazados
21:35
23:11
90.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
17:18
21:31
45.000
0,4%
Ciudad Real Madrid
09:45
15:30
44.000
0,9%
Cine
La cruz de hierro
23:11
25:36
38.000
0,6%
Cine
La fuga de Maze
15:36
17:11
36.000
0,4%
Ranking Ten (
0,5%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
20:58
22:00
95.000
0,8%
Caso cerrado
19:58
20:58
81.000
0,7%
Caso cerrado
19:03
19:58
68.000
0,7%
Caso cerrado
15:09
15:55
61.000
0,7%
Directo Gol
22:56
24:01
43.000
0,5%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Domingo, 2 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Hickok, el pistolero
22:00
23:28
157.000
1,4%
Cine
Air rage
20:21
22:00
128.000
1,1%
Cine
Quicksand juego sucio
18:48
20:20
96.000
1,0%
Cine
Cartas a Julieta
15:17
17:00
71.000
0,8%
Cine
La verdad oculta (The whistleblower)
17:00
18:48
68.000
0,7%