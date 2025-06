'La noche del gran show' se estrena con un 9,9% tras el Mundial de Clubes (11,3%) y 'Renacer' (11,2%) lidera

De la batería de estrenos de esta semana en Telecinco, 'La noche del gran show' ha debutado con un 9,9% y 716.000 espectadores. El programa presentado por Dani Martínez se queda como segunda opción de su franja detrás de Antena 3 (11,3%), al igual que el Mundial de Clubes, que anota un 11,3% con 1,2 millones de espectadores, pero la cadena principal de Atresmedia registra un 16,5% en coincidencia con el fútbol.

De esta manera, Antena 3 se lleva el gato al agua tanto en el access prime time con 'El hormiguero' (15,2%) como con 'Renacer', su serie turca, con la que consigue un 11,2% y 788.000 espectadores. En Cuatro, 'Código 10' vive un buen momento con una gran subida de +4,1 puntos en comparación al martes pasado. Por su parte, 'Tor, una historia de Carles Porta' cede -2 puntos en una semana y registra un 3,6%.

En La 1, 'La revuelta' recibe a Trueno, el artista que les cedió la canción de su cabecera, y marcan un 10,3%, mientras que el nuevo programa de 'That's my jam' registra un 9,7% con 787.000 espectadores. Por su parte, La 2, 'Cifras y letras' anota un 6,1% de share con 647.000 espectadores que siguen el concurso presentado por Aitor Albizua.

La 1

La Revuelta José María Martín Olalla - Trueno 1.145.000 10,3%

That's My Jam que el ritmo no pare787.000 9,7%