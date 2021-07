La noche del miércoles 28 vivió uno de los cara a cara más esperado de la temporada veraniega. Tras más de 3 meses en Honduras, Olga Moreno se sentaba en un plató para responder a Rocío Carrasco en la entrevista especial 'Ahora, Olga'. Antena 3, por su parte, celebraba el esperado final de 'Mujer', la ficción turca convertida en un auténtico fenómeno. El duelo se saldó con la victoria de la opción de Telecinco, que arrasó con un espectacular 26%. Sin embargo, la serie de Antena 3 logró mantener un gran dato pese a la dura competencia, anotando un gran 18,6%.

Los resultados de las opciones del resto de cadenas no brillaron, en parte debido al destacado duelo principal de la noche. 'Comando actualidad' anotaba un escueto 6,9%, aunque lograba mejorar sus datos en +0,7 con respecto a la semana anterior. El cine de laSexta se quedaba en un 4,4%, el mismo y discreto dato de la semana pasada. La opción cinematográfica de Cuatro, mientras tanto, anotaba un aceptable 5,7%, subiendo +1 punto con "Malditos bastardos".

