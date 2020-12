'MasterChef Celebrity 5' (25,1%) celebra su final con máximo y deja a 'La casa fuerte 2' en un discreto 12%

'MasterChef Celebrity' puso el punto y final a su quinta edición otorgándole el premio a Raquel Meroño. La final cautivó a un impresionante 25,1%, lo que supone máximo de temporada. En relación a la semana pasada, crece +5,5 puntos, pero si lo comparamos con la edición anterior, tan solo cede -0,7 puntos. El enorme dato del talent show llevó a 'La casa fuerte: Código abierto' a conformarse con un 12%, lo que supone un descenso de -1,2 puntos en una semana.

Por otro lado, 'Mujer' aguanta el tipo y no cae ante la subida de 'MasterChef Celebrity'. Aunque pierde -1 punto al anotar un 16,1%, resiste con fuerza en su hueco en los martes. En el caso de Cuatro, "El juego del ahorcado" anota un 4,7%, mejorando +0,5 puntos en tanto al cine de la semana pasada, mientras que laSexta se deja -0,6 puntos con "Al filo del mañana" (4,8%).

'El intermedio: The very best': 1.069.000 y 5,8%

'Cine' "Al filo del mañana": 658.000 y 4,8%