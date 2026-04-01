'Antena 3 noticias' encadena 75 meses consecutivos de liderazgo y firma una media del 19,2% en marzo

'Antena 3 Noticias', con una media del 19,2% y más de 2 millones de espectadores, encadena, con esta nueva victoria en marzo, 75 meses consecutivos de liderazgo. Lidera ininterrumpidamente desde enero de 2020, y además crece y firma su mejor marzo en 4 años. Donde más arrasa es entre semana, distanciándose de sus rivales, aunque el liderazgo tampoco lo suelta en los fines de semana.
De media, 'Telediario' de La 1 cuenta con 1.440.000 espectadores y apunta un 13,9% en marzo, lo que supone una importante mejora de +2,7 puntos respecto al mismo mes en 2025. Por su parte, 'Informativos Telecinco' no pasa del 8,7%, 10,6 puntos por debajo de los de Antena 3, y cede -1,1 puntos en comparación al mes de marzo del año pasado. Ninguna de sus ediciones logra el doble dígito ni supera el millón de espectadores y además, con ese 8,7%, solo supera por dos décimas a laSexta (8,5%).
De lunes a viernes, en la sobremesa
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'Antena 3 noticias 1' (23,6% y 2.226.000) arrasa y suma 98 meses de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) con su mejor marzo en 29 años (desde 1997). En un segundo puesto queda 'Telediario 1' con un 15,4% de media y 1451.000 espectadores, mientras que 'Informativos Telecinco 15:00' se queda algo más distanciada con un 9,5% y 896.000.
De lunes a viernes, por la noche
Antena 3 noticias 2' también triunfa en esta edición donde promedia en marzo un 18,1% con 2.154.000 espectadores (desde agosto de 2020), siendo su mejor marzo en 3 años. 'Telediario 2' tiene la medalla de plata con un 13,1% y 1.542.000 espectadores, siendo esta la edición más vista de los de La 1; e 'Informativos Telecinco 21:00' sigue tercera con un 8,2% y 958.000 espectadores.
Los fines de semana
Los sábados y domingos no cambia el orden de liderazgos, con 'Antena 3 noticias fin de semana (16,6% y 1.708.000) a la cabeza, sumando 68 meses líder; es su mejor dato marzo desde 2009. La primera edición promedia un 21,9% y 1.960.000, mientras que la segunda registra un 13,1% y 1.493.000.
Por su parte, Telediario fin de semana' firma un 14% y 1.260.000 espectadores en la sobremesa, mientras que por la noche promedia un 12,3% pero sube su número de espectadores a 1.418.000. Por último, 'Informativos Telecinco Fin de Semana' también sigue tercera en las dos ediciones de los sábados y domingos, tanto en la sobremesa (8,3% y 742.000) como por la noche (8,6% y 962.000).
laSexta y Cuatro
laSexta logra imponerse a Cuatro en todas las ediciones. Si arrancamos con la sobremesa de lunes a viernes, 'laSexta noticias 14h' (9,3% 769.000) supera a 'Noticias Cuatro 1' (8% 568.000), al igual que por la noche, con 'laSexta noticias 20h' (7,9% 730.000) por encima de 'Noticias Cuatro 2' (5,5% 510.000). Los fines de semana se recorta la distancia, pues 'laSexta noticias fin de semana' (8,6% 589.000) solo saca cuatro décimas a 'Noticias Cuatro fin de semana' (8,2% 561.000), mientras que por la noche las de laSexta (8,5% 825.000) cogen de nuevo algo ventaja sobre las de Cuatro (6,9% 663.000).