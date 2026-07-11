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Especial Audiencias El pase de España a la semifinal del Mundial barre con más de 11,4 millones y un 76,5%

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El pase de España a la semifinal del Mundial barre con más de 11,4 millones y un 76,5%

El España - Bélgica de cuartos de final, emitido de forma simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, baja ligeramente en espectadores pero aumenta en share.

El pase de España a la semifinal del Mundial barre con más de 11,4 millones y un 76,5%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Sábado 11 Julio 2026 09:06 (hace 45 minutos)

* En elaboración

La Selección Española vuelve a paralizar la televisión. La victoria frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 arrasa en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, donde suma un espectacular 76,5% de cuota de pantalla y 11.454.000 seguidores, aunque ligeramente por debajo del Portugal - España del lunes, debido a disputarse en viernes.

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La 1 firma un extraordinario 67,7% y 10.137.000 espectadores. Por detrás se sitúan DAZN Mundial, con un 4,2% y 634.000 seguidores, y Teledeporte, que aporta un 2,6% y 389.000. Cierra el reparto La 2Cat, donde el encuentro registra un 2% y 294.000 espectadores con la narración en catalán.

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