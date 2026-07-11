Por Redacción |

Noche de absoluto dominio para La 1 gracias a la victoria de España frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado entre las 21:00 y poco después de las 23:00 horas, reúne a 10,1 millones de espectadores y firma un espectacular 67,7% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de cadenas durante el prime time.

Tras el final del encuentro, La 1 decidió prolongar el análisis del partido con un extenso 'Camino a NY', previsto inicialmente para menos de una hora, pero que se alargó hasta pasadas las 0:30 horas. El espacio también arrasa con 3,5 millones de espectadores y un 35,8% de share. La única oferta que consigue plantar cara es Antena 3 con la semifinal en directo de 'Tu cara me suena', que retrasó su inicio hasta después de las 23:15 horas registrando 1,1 millones de espectadores y un destacado 18%. Por el contrario, 'La revuelta' no logra aprovechar el arrastre del postpartido y se queda en 557.000 espectadores y un 10,9% de cuota.

El resto de propuestas apenas supera el 4% de share en una noche completamente marcada por el fútbol. En Telecinco, '¡De viernes! Lo mejor' anota un 3,8%; en Cuatro, la película "Una historia de venganza" registra un 3,3%; "¿Quién puede matar a un niño?", en La 2, obtiene un 3%; mientras que 'Equipo de investigación' se conforma con un 3,5% en laSexta frente al dominio absoluto de La 1 con la Selección Española.

Mikel Merino tras marcar el gol en el minuto 87 del España - Bélgica

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20269.414.000 65,6% Fútbol: Copa Mundial España-Bélgica: 1/4 10.137.000 67,7% Camino a NY3.471.000 35,8%

La 2

Trivial Pursuit421.000 3,0% Cifras y letras524.000 3,5% Plano general Luis del Val 488.000 3,1% Historia de nuestro cine: Presentación ¿Quién puede matar a un niño? 263.000 2,8% Historia de nuestro cine: Película ¿Quién puede matar a un niño? 293.000 3,0%

Antena 3

Tu cara me suena: A las puertas de la final536.000 3,5% Tu cara me suena1.142.000 18,0%

Cuatro

First Dates195.000 1,3% First Dates289.000 1,8% El blockbuster Una historia de venganza 282.000 3,3%

Telecinco

¡De viernes!: Lo mejor368.000 3,8%

laSexta

laSexta columna El Patronato: Las miles de esclavas de Carmen Polo 250.000 1,6% Equipo de investigación Turismofobia 161.000 1,2% Equipo de investigación Turismo salvaje 252.000 3,5%

Late night

La 1

La revuelta: Viernes Adriana Torrebejano 501.000 10,9% Diario América 24h213.000 8,5%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio ¿Quién puede matar a un niño? 94.000 1,8% Fortunata y Jacinta39.000 1,2%

Cuatro

Cine Cuatro Reglas de compromiso 89.000 2,6%

Telecinco

Gran Madrid Show80.000 3,1%

laSexta

Equipo de investigación Turistificación 190.000 4,4% Equipo de investigación Las Kellys: Las que limpian los hoteles 104.000 3,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.443.000 15,6% Directo al grano1.003.000 12,2% Camino a NY989.000 13,6%

La 2

Saber y ganar549.000 6,0% Tour de Francia Hagetmau-Burdeos 617.000 7,1% Post Tour de Francia Hagetmau-Burdeos 494.000 6,1% Malas lenguas528.000 7,3% Diario de un nómada: Ruta del ámbar Austria, destino los Alpes 345.000 5,0% Jeopardy217.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.116.000 12,6% Y ahora Sonsoles695.000 9,4% Pasapalabra1.136.000 12,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem631.000 7,6% Lo sabe, no lo sabe365.000 5,2%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!409.000 4,6% El verano se mueve497.000 6,3% ¡De lunes a viernes!492.000 7,0% ¡Allá tú!611.000 7,4%

laSexta

Zapeando416.000 4,7% Más vale tarde398.000 5,5% La Sexta clave186.000 1,4%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026660.000 45,6% La hora de La 1496.000 25,3% Mañaneros 360562.000 18,3% Mañaneros 3601.007.000 13,3%

La 2

Territorio salvaje El territorio del lobo ibérico 8.000 0,5% El legado de la leoparda32.000 1,7% De tapas por España Lugo: Descubre la belleza del verde paisaje gallego 39.000 2,0% El señor de los bosques La Acebeda 35.000 1,6% Universo UNED20.000 0,9% El escarabajo verde El mensajero invisible 31.000 1,3% Las rutas dAmbrosio Marina Alta 57.000 2,1% Curro Jiménez Los rehenes 92.000 2,6% El cazador80.000 1,5% El cazador181.000 2,2%

Antena 3

Espejo público verano303.000 12,0% Cocina abierta de Joseba Arguiñano Chipirones Pelayo con falso arroz negro 617.000 12,9% La ruleta de la suerte1.327.000 19,0%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami! A tope de amor 17.000 1,3% Alerta Cobra Muerte sin previo aviso 18.000 0,9% Alerta Cobra Fantasmas del pasado 25.000 1,4% Alerta Cobra El precio de la amistad 18.000 0,8% En boca de todos232.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica188.000 9,3% Vamos a ver verano217.000 7,7% El precio justo540.000 8,5%

laSexta

Equipo de investigación La plaga 41.000 2,3% Aruser@s fresh158.000 7,7% Al rojo vivo268.000 7,3%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1923.000 15,6% Telediario 11.548.000 17,2%

Antena 3

Noticias de la mañana216.000 11,6% Antena 3 noticias 12.075.000 22,9% Antena 3 noticias 2625.000 4,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1590.000 8,9% El desmarque Cuatro 1448.000 5,1% Noticias Cuatro 2309.000 4,0%

Telecinco

El matinal66.000 9,5% El matinal107.000 6,9% El matinal108.000 6,1% Informativos Telecinco 15:00729.000 8,1% Informativos Telecinco 21:00315.000 2,4%

laSexta

laSexta noticias 14h514.000 6,6% laSexta noticias: Jugones369.000 4,0% laSexta noticias 20h552.000 7,1%

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