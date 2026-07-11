Audiencias Viernes 10 de Julio de 2026
30,8%
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Noche de absoluto dominio para La 1 gracias a la victoria de España frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado entre las 21:00 y poco después de las 23:00 horas, reúne a 10,1 millones de espectadores y firma un espectacular 67,7% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de cadenas durante el prime time.
Tras el final del encuentro, La 1 decidió prolongar el análisis del partido con un extenso 'Camino a NY', previsto inicialmente para menos de una hora, pero que se alargó hasta pasadas las 0:30 horas. El espacio también arrasa con 3,5 millones de espectadores y un 35,8% de share. La única oferta que consigue plantar cara es Antena 3 con la semifinal en directo de 'Tu cara me suena', que retrasó su inicio hasta después de las 23:15 horas registrando 1,1 millones de espectadores y un destacado 18%. Por el contrario, 'La revuelta' no logra aprovechar el arrastre del postpartido y se queda en 557.000 espectadores y un 10,9% de cuota.
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El resto de propuestas apenas supera el 4% de share en una noche completamente marcada por el fútbol. En Telecinco, '¡De viernes! Lo mejor' anota un 3,8%; en Cuatro, la película "Una historia de venganza" registra un 3,3%; "¿Quién puede matar a un niño?", en La 2, obtiene un 3%; mientras que 'Equipo de investigación' se conforma con un 3,5% en laSexta frente al dominio absoluto de La 1 con la Selección Española.
Prime time
FIFA World Cup 20269.414.000 65,6%
Fútbol: Copa Mundial 10.137.000 67,7%
Camino a NY3.471.000 35,8%
Trivial Pursuit421.000 3,0%
Cifras y letras524.000 3,5%
Plano general 488.000 3,1%
Historia de nuestro cine: Presentación 263.000 2,8%
Historia de nuestro cine: Película 293.000 3,0%
Tu cara me suena: A las puertas de la final536.000 3,5%
Tu cara me suena1.142.000 18,0%
First Dates195.000 1,3%
First Dates289.000 1,8%
El blockbuster 282.000 3,3%
¡De viernes!: Lo mejor368.000 3,8%
laSexta columna 250.000 1,6%
Equipo de investigación 161.000 1,2%
Equipo de investigación 252.000 3,5%
Late night
La revuelta: Viernes 501.000 10,9%
Diario América 24h213.000 8,5%
Historia de nuestro cine: Coloquio 94.000 1,8%
Fortunata y Jacinta39.000 1,2%
Cine Cuatro 89.000 2,6%
Gran Madrid Show80.000 3,1%
Equipo de investigación 190.000 4,4%
Equipo de investigación 104.000 3,9%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.443.000 15,6%
Directo al grano1.003.000 12,2%
Camino a NY989.000 13,6%
Saber y ganar549.000 6,0%
Tour de Francia 617.000 7,1%
Post Tour de Francia 494.000 6,1%
Malas lenguas528.000 7,3%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 345.000 5,0%
Jeopardy217.000 2,5%
Sueños de libertad1.116.000 12,6%
Y ahora Sonsoles695.000 9,4%
Pasapalabra1.136.000 12,8%
Todo es mentira: Summer tem631.000 7,6%
Lo sabe, no lo sabe365.000 5,2%
Amor... ¡o lo que surja!409.000 4,6%
El verano se mueve497.000 6,3%
¡De lunes a viernes!492.000 7,0%
¡Allá tú!611.000 7,4%
Zapeando416.000 4,7%
Más vale tarde398.000 5,5%
La Sexta clave186.000 1,4%
Mañana
Vive San Fermín 2026660.000 45,6%
La hora de La 1496.000 25,3%
Mañaneros 360562.000 18,3%
Mañaneros 3601.007.000 13,3%
Territorio salvaje 8.000 0,5%
El legado de la leoparda32.000 1,7%
De tapas por España 39.000 2,0%
El señor de los bosques 35.000 1,6%
Universo UNED20.000 0,9%
El escarabajo verde 31.000 1,3%
Las rutas dAmbrosio 57.000 2,1%
Curro Jiménez 92.000 2,6%
El cazador80.000 1,5%
El cazador181.000 2,2%
Espejo público verano303.000 12,0%
Cocina abierta de Joseba Arguiñano 617.000 12,9%
La ruleta de la suerte1.327.000 19,0%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami! 17.000 1,3%
Alerta Cobra 18.000 0,9%
Alerta Cobra 25.000 1,4%
Alerta Cobra 18.000 0,8%
En boca de todos232.000 7,5%
La mirada crítica188.000 9,3%
Vamos a ver verano217.000 7,7%
El precio justo540.000 8,5%
Equipo de investigación 41.000 2,3%
Aruser@s fresh158.000 7,7%
Al rojo vivo268.000 7,3%
Informativos
Informativo territorial 1923.000 15,6%
Telediario 11.548.000 17,2%
Noticias de la mañana216.000 11,6%
Antena 3 noticias 12.075.000 22,9%
Antena 3 noticias 2625.000 4,6%
Noticias Cuatro 1590.000 8,9%
El desmarque Cuatro 1448.000 5,1%
Noticias Cuatro 2309.000 4,0%
El matinal66.000 9,5%
El matinal107.000 6,9%
El matinal108.000 6,1%
Informativos Telecinco 15:00729.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:00315.000 2,4%
laSexta noticias 14h514.000 6,6%
laSexta noticias: Jugones369.000 4,0%
laSexta noticias 20h552.000 7,1%