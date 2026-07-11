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Especial Audiencias El pase de España a la semifinal del Mundial barre con más de 11,4 millones y un 76,5%

AUDIENCIAS VIERNES 10 DE JULIO

'Tu cara me suena' aguanta en su semifinal frente al postpartido con un 18% y más de 1,1 millones

'Camino a NY' barre en La 1 con un 35,8% y casi 3,5 millones. La 1 arrasa en el día con un 30,8% de share.

'Tu cara me suena' aguanta en su semifinal frente al postpartido con un 18% y más de 1,1 millones
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Sábado 11 Julio 2026 09:17 (hace 33 minutos)

Audiencias Viernes 10 de Julio de 2026

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Noche de absoluto dominio para La 1 gracias a la victoria de España frente a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro, disputado entre las 21:00 y poco después de las 23:00 horas, reúne a 10,1 millones de espectadores y firma un espectacular 67,7% de cuota de pantalla, dejando sin opciones al resto de cadenas durante el prime time.

Tras el final del encuentro, La 1 decidió prolongar el análisis del partido con un extenso 'Camino a NY', previsto inicialmente para menos de una hora, pero que se alargó hasta pasadas las 0:30 horas. El espacio también arrasa con 3,5 millones de espectadores y un 35,8% de share. La única oferta que consigue plantar cara es Antena 3 con la semifinal en directo de 'Tu cara me suena', que retrasó su inicio hasta después de las 23:15 horas registrando 1,1 millones de espectadores y un destacado 18%. Por el contrario, 'La revuelta' no logra aprovechar el arrastre del postpartido y se queda en 557.000 espectadores y un 10,9% de cuota.

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El resto de propuestas apenas supera el 4% de share en una noche completamente marcada por el fútbol. En Telecinco, '¡De viernes! Lo mejor' anota un 3,8%; en Cuatro, la película "Una historia de venganza" registra un 3,3%; "¿Quién puede matar a un niño?", en La 2, obtiene un 3%; mientras que 'Equipo de investigación' se conforma con un 3,5% en laSexta frente al dominio absoluto de La 1 con la Selección Española.

Mikel Merino tras marcar el gol en el minuto 87 del España - Bélgica
Mikel Merino tras marcar el gol en el minuto 87 del España - Bélgica

Prime time

La 1

FIFA World Cup 20269.414.000 65,6%

Fútbol: Copa Mundial 10.137.000 67,7%

Camino a NY3.471.000 35,8%

La 2

Trivial Pursuit421.000 3,0%

Cifras y letras524.000 3,5%

Plano general 488.000 3,1%

Historia de nuestro cine: Presentación 263.000 2,8%

Historia de nuestro cine: Película 293.000 3,0%

Antena 3

Tu cara me suena: A las puertas de la final536.000 3,5%

Tu cara me suena1.142.000 18,0%

Cuatro

First Dates195.000 1,3%

First Dates289.000 1,8%

El blockbuster 282.000 3,3%

Telecinco

¡De viernes!: Lo mejor368.000 3,8%

laSexta

laSexta columna 250.000 1,6%

Equipo de investigación 161.000 1,2%

Equipo de investigación 252.000 3,5%

Late night

La 1

La revuelta: Viernes 501.000 10,9%

Diario América 24h213.000 8,5%

La 2

Historia de nuestro cine: Coloquio 94.000 1,8%

Fortunata y Jacinta39.000 1,2%

Cuatro

Cine Cuatro 89.000 2,6%

Telecinco

Gran Madrid Show80.000 3,1%

laSexta

Equipo de investigación 190.000 4,4%

Equipo de investigación 104.000 3,9%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.443.000 15,6%

Directo al grano1.003.000 12,2%

Camino a NY989.000 13,6%

La 2

Saber y ganar549.000 6,0%

Tour de Francia 617.000 7,1%

Post Tour de Francia 494.000 6,1%

Malas lenguas528.000 7,3%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 345.000 5,0%

Jeopardy217.000 2,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.116.000 12,6%

Y ahora Sonsoles695.000 9,4%

Pasapalabra1.136.000 12,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer tem631.000 7,6%

Lo sabe, no lo sabe365.000 5,2%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!409.000 4,6%

El verano se mueve497.000 6,3%

¡De lunes a viernes!492.000 7,0%

¡Allá tú!611.000 7,4%

laSexta

Zapeando416.000 4,7%

Más vale tarde398.000 5,5%

La Sexta clave186.000 1,4%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026660.000 45,6%

La hora de La 1496.000 25,3%

Mañaneros 360562.000 18,3%

Mañaneros 3601.007.000 13,3%

La 2

Territorio salvaje 8.000 0,5%

El legado de la leoparda32.000 1,7%

De tapas por España 39.000 2,0%

El señor de los bosques 35.000 1,6%

Universo UNED20.000 0,9%

El escarabajo verde 31.000 1,3%

Las rutas dAmbrosio 57.000 2,1%

Curro Jiménez 92.000 2,6%

El cazador80.000 1,5%

El cazador181.000 2,2%

Antena 3

Espejo público verano303.000 12,0%

Cocina abierta de Joseba Arguiñano 617.000 12,9%

La ruleta de la suerte1.327.000 19,0%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2%

¡Toma salami! 17.000 1,3%

Alerta Cobra 18.000 0,9%

Alerta Cobra 25.000 1,4%

Alerta Cobra 18.000 0,8%

En boca de todos232.000 7,5%

Telecinco

La mirada crítica188.000 9,3%

Vamos a ver verano217.000 7,7%

El precio justo540.000 8,5%

laSexta

Equipo de investigación 41.000 2,3%

Aruser@s fresh158.000 7,7%

Al rojo vivo268.000 7,3%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1923.000 15,6%

Telediario 11.548.000 17,2%

Antena 3

Noticias de la mañana216.000 11,6%

Antena 3 noticias 12.075.000 22,9%

Antena 3 noticias 2625.000 4,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1590.000 8,9%

El desmarque Cuatro 1448.000 5,1%

Noticias Cuatro 2309.000 4,0%

Telecinco

El matinal66.000 9,5%

El matinal107.000 6,9%

El matinal108.000 6,1%

Informativos Telecinco 15:00729.000 8,1%

Informativos Telecinco 21:00315.000 2,4%

laSexta

laSexta noticias 14h514.000 6,6%

laSexta noticias: Jugones369.000 4,0%

laSexta noticias 20h552.000 7,1%

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