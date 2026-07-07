La victoria de España frente a Portugal arrasa con un 75,2% y más de 12,7 millones

La Selección Española vuelve a paralizar la televisión. La victoria frente a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 arrasa en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, donde suma un espectacular 75,2% de cuota de pantalla y 12.794.000 seguidores.
La 1 firma un extraordinario 65% y 11.042.000 espectadores. Por detrás se sitúan DAZN Mundial, con un 4,6% y 813.000 seguidores, y Teledeporte, que aporta un 3,7% y 617.000. Cierra el reparto La 2Cat, donde el encuentro registra un 1,9% y 322.000 espectadores.
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* En elaboración