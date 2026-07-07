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Especial audiencias La victoria de España frente a Portugal arrasa con un 75,2% y más de 12,7 millones

AUDIENCIAS LUNES 6 DE JULIO

'De lunes a viernes' se estrena en Telecinco con un 9%

Se convierte en el mejor estreno de la batería de programas de verano de la cadena de Mediaset. La 1 lidera con un 29,2% gracias al Portugal - España.

'De lunes a viernes' se estrena en Telecinco con un 9%
©Luis Miguel González
Por RedacciónPublicado: Martes 7 Julio 2026 09:11 (hace 8 minutos)

Audiencias Lunes 6 de Julio de 2026

  • logola1

    29,2%

  • logoantena3

    9,8%

  • logotelecinco

    5,9%

  • logocuatro

    4,9%

  • logolasexta

    4,2%

  • logola2

    3,5%

  • logoteledeporte

    2,9%

  • logonova

    1,7%

  • logofdf

    1,5%

  • logoenergy

    1,5%

  • logoneox

    1,3%

  • logo13tv

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logoatreseries

    1,2%

  • logobemadtv

    1,1%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logocanal24horas

    0,8%

  • logoveo7

    0,8%

  • logoboing

    0,7%

  • logodivinity

    0,7%

  • logoten

    0,7%

  • logoclan

    0,5%

  • logoreal-madrid-tv

    0,3%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Prime time

La 1

Fútbol: Copa Mundial 11.042.000 65,0%

Camino a NY7.054.000 50,6%

La Revuelta 1.350.000 17,0%

La 2

Trivial Pursuit500.000 3,1%

Cifras y letras657.000 3,8%

Cine Clásico 415.000 3,4%

Antena 3

El Hormiguero 20 años juntos 462.000 2,6%

En tierra lejana736.000 8,5%

Cuatro

First Dates230.000 1,4%

Viajeros Cuatro 213.000 1,2%

Horizonte593.000 6,7%

Telecinco

First Dates: Summer Resort425.000 2,5%

Universo Calleja492.000 6,5%

laSexta

La Sexta Clave263.000 1,8%

El Intermedio: The Very Best178.000 1,0%

El Taquillazo 212.000 2,6%

Late night

La 1

La Revuelta (R)271.000 8,0%

Estudio Estadio: Mundial163.000 7,8%

La 2

Cine 76.000 2,3%

Antena 3

En tierra lejana198.000 6,7%

Sportium Game Show76.000 3,9%

Cuatro

En guardia 176.000 5,9%

Sportium Game Show76.000 3,6%

Telecinco

Planeta Calleja 228.000 8,3%

Gran Madrid Show87.000 4,2%

laSexta

Cine 102.000 4,0%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al Mundial1.317.000 13,6%

Tour de Francia 981.000 10,6%

Directo al grano837.000 10,2%

Camino a NY1.127.000 13,9%

FIFA World Cup 20269.732.000 61,2%

La 2

Saber y ganar571.000 6,0%

Grandes documentales334.000 3,8%

Gigantes y salvajes 307.000 3,4%

Territorio salvaje 394.000 4,7%

Malas lenguas512.000 6,5%

Diario de un nómada: Ruta del ámbar 302.000 3,8%

Jeopardy270.000 2,7%

Antena 3

Sueños de libertad1.290.000 13,8%

Y ahora Sonsoles798.000 10,0%

Pasapalabra1.305.000 12,8%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem682.000 7,7%

Lo sabe, no lo sabe467.000 6,0%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!556.000 5,9%

El verano se mueve605.000 7,2%

¡De lunes a viernes!695.000 9,0%

¡Allá tú!586.000 6,2%

laSexta

Zapeando581.000 6,3%

Más vale tarde501.000 6,3%

Mañana

La 1

La hora de La 1346.000 20,9%

Entrevista 304.000 22,2%

Mañaneros 360413.000 17,6%

Vive Chupinazo 2026742.000 24,3%

Mañaneros 360698.000 15,8%

Entrevista 794.000 15,2%

Mañaneros 360937.000 11,4%

La 2

Jardines con historia 28.000 3,1%

Luchadores del mundo13.000 1,1%

En la naturaleza: India 21.000 1,4%

El viajero 30.000 1,8%

El señor de los bosques 33.000 1,7%

El señor de los bosques 47.000 2,2%

El señor de los bosques 59.000 2,6%

Hogares increíbles con Dermot Bannon 32.000 1,3%

Escapadas extraordinarias45.000 1,4%

Curro Jiménez 132.000 3,3%

El cazador105.000 1,6%

El cazador258.000 2,8%

Antena 3

Espejo Público Verano292.000 11,1%

Entrevista 318.000 14,5%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 795.000 15,4%

La ruleta de la suerte1.537.000 20,2%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2%

¡Toma Salami! 7.000 0,7%

Alerta Cobra 15.000 1,2%

Alerta Cobra 7.000 0,5%

Alerta Cobra 21.000 1,0%

En boca de todos257.000 7,7%

Telecinco

La mirada crítica246.000 12,9%

Vamos a ver verano264.000 8,6%

El precio justo596.000 8,6%

laSexta

Equipo de investigación 36.000 4,3%

Equipo de investigación 55.000 4,2%

Aruser@s Fresh173.000 8,8%

Al rojo vivo257.000 6,4%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1856.000 12,9%

Telediario 11.308.000 14,0%

Antena 3

Noticias de la mañana207.000 15,9%

Antena 3 Noticias 12.100.000 22,3%

Antena 3 Noticias 2736.000 4,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1557.000 7,5%

El desmarque Cuatro 1435.000 4,7%

Noticias Cuatro 2427.000 4,8%

Telecinco

El matinal51.000 7,6%

El matinal112.000 11,1%

El matinal178.000 12,4%

Informativos Telecinco 15:00754.000 8,0%

Informativos Telecinco 21:00273.000 1,8%

laSexta

laSexta Noticias 14h627.000 7,5%

laSexta Noticias: Jugones510.000 5,3%

laSexta Noticias 20h680.000 7,5%

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