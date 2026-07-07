'De lunes a viernes' se estrena en Telecinco con un 9%

Audiencias Lunes 6 de Julio de 2026
29,2%
9,8%
5,9%
4,9%
4,2%
3,5%
2,9%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,3%
0,0%
0,0%
Prime time
Fútbol: Copa Mundial 11.042.000 65,0%
Camino a NY7.054.000 50,6%
La Revuelta 1.350.000 17,0%
Trivial Pursuit500.000 3,1%
Cifras y letras657.000 3,8%
Cine Clásico 415.000 3,4%
El Hormiguero 20 años juntos 462.000 2,6%
En tierra lejana736.000 8,5%
First Dates230.000 1,4%
Viajeros Cuatro 213.000 1,2%
Horizonte593.000 6,7%
First Dates: Summer Resort425.000 2,5%
Universo Calleja492.000 6,5%
La Sexta Clave263.000 1,8%
El Intermedio: The Very Best178.000 1,0%
El Taquillazo 212.000 2,6%
Late night
La Revuelta (R)271.000 8,0%
Estudio Estadio: Mundial163.000 7,8%
Cine 76.000 2,3%
En tierra lejana198.000 6,7%
Sportium Game Show76.000 3,9%
En guardia 176.000 5,9%
Sportium Game Show76.000 3,6%
Planeta Calleja 228.000 8,3%
Gran Madrid Show87.000 4,2%
Cine 102.000 4,0%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al Mundial1.317.000 13,6%
Tour de Francia 981.000 10,6%
Directo al grano837.000 10,2%
Camino a NY1.127.000 13,9%
FIFA World Cup 20269.732.000 61,2%
Saber y ganar571.000 6,0%
Grandes documentales334.000 3,8%
Gigantes y salvajes 307.000 3,4%
Territorio salvaje 394.000 4,7%
Malas lenguas512.000 6,5%
Diario de un nómada: Ruta del ámbar 302.000 3,8%
Jeopardy270.000 2,7%
Sueños de libertad1.290.000 13,8%
Y ahora Sonsoles798.000 10,0%
Pasapalabra1.305.000 12,8%
Todo es mentira: Summer Tem682.000 7,7%
Lo sabe, no lo sabe467.000 6,0%
Amor... ¡o lo que surja!556.000 5,9%
El verano se mueve605.000 7,2%
¡De lunes a viernes!695.000 9,0%
¡Allá tú!586.000 6,2%
Zapeando581.000 6,3%
Más vale tarde501.000 6,3%
Mañana
La hora de La 1346.000 20,9%
Entrevista 304.000 22,2%
Mañaneros 360413.000 17,6%
Vive Chupinazo 2026742.000 24,3%
Mañaneros 360698.000 15,8%
Entrevista 794.000 15,2%
Mañaneros 360937.000 11,4%
Jardines con historia 28.000 3,1%
Luchadores del mundo13.000 1,1%
En la naturaleza: India 21.000 1,4%
El viajero 30.000 1,8%
El señor de los bosques 33.000 1,7%
El señor de los bosques 47.000 2,2%
El señor de los bosques 59.000 2,6%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 32.000 1,3%
Escapadas extraordinarias45.000 1,4%
Curro Jiménez 132.000 3,3%
El cazador105.000 1,6%
El cazador258.000 2,8%
Espejo Público Verano292.000 11,1%
Entrevista 318.000 14,5%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 795.000 15,4%
La ruleta de la suerte1.537.000 20,2%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma Salami! 7.000 0,7%
Alerta Cobra 15.000 1,2%
Alerta Cobra 7.000 0,5%
Alerta Cobra 21.000 1,0%
En boca de todos257.000 7,7%
La mirada crítica246.000 12,9%
Vamos a ver verano264.000 8,6%
El precio justo596.000 8,6%
Equipo de investigación 36.000 4,3%
Equipo de investigación 55.000 4,2%
Aruser@s Fresh173.000 8,8%
Al rojo vivo257.000 6,4%
Informativos
Informativo territorial 1856.000 12,9%
Telediario 11.308.000 14,0%
Noticias de la mañana207.000 15,9%
Antena 3 Noticias 12.100.000 22,3%
Antena 3 Noticias 2736.000 4,7%
Noticias Cuatro 1557.000 7,5%
El desmarque Cuatro 1435.000 4,7%
Noticias Cuatro 2427.000 4,8%
El matinal51.000 7,6%
El matinal112.000 11,1%
El matinal178.000 12,4%
Informativos Telecinco 15:00754.000 8,0%
Informativos Telecinco 21:00273.000 1,8%
laSexta Noticias 14h627.000 7,5%
laSexta Noticias: Jugones510.000 5,3%
laSexta Noticias 20h680.000 7,5%