Miki, molesto tras perder seis puntos en Eurovisión: "Si nos piden profesionalidad, que se refleje al votar"

La final del Festival de Eurovisión 2019 dejaba a España en el puesto número 22, tan solo uno más que el año anterior con Alfred y Amaia. Si la posición no suponía ya de por sí una decepción, un nuevo eurodrama sacudía los cimientos del concurso musical más importante de Europa; España perdía los 6 puntos del jurado de Bielorrusia tras un fallo en las votaciones, algo que Miki Núñez no ha podido dejar pasar.

Miki Núñez en 'La mañana'

El representante español en Tel Aviv conectaba el pasado 24 de mayo con el programa presentado por María Casado, 'La mañana', para repasar su experiencia. Ante las preguntas sobre el reciente cambio en las votaciones, Núñez lo tiene bastante claro: "Ya que a todos nos piden tanta profesionalidad, que a la hora de votar también se vea reflejada esa profesionalidad".

Tras las contundentes palabras dirigidas hacía el jurado bielorruso, el extriunfito, visiblemente contenido, declaraba: "Es el concurso más importante de la música, o al menos uno de los concursos más importantes. Esos errores y esas cosas que han dicho sobre no ser justos...". Palabras que dejan clara la postura del catalán, quien no ve "explicación" al lugar que acabó ocupando en la clasificación: "Hay dos mundos paralelos: el de todas las personas que siguen Eurovisión en las redes sociales y en todas partes, que decían que la canción era increíble y que lo pasaban genial; y luego el jurado, para el que parece que no fue tan maravillosa".

La lista definitiva

Fue el pasado lunes 20 de mayo cuando la UER daba a conocer el incidente: la organización había detectado la utilización de un algoritmo a la hora de repartir los votos bielorrusos. Tras el grave fallo, se publicaba la clasificación reordenada con la correcta repartición de los votos. El nuevo ranking supuso el ascenso y descenso de varios países, aunque en general no tuvo apenas impacto en el cálculo de los puntos derivados de la televisión ni en el ganador, ni en el top 4 del ranking. Tampoco en nuestro representante, ya que Miki se mantuvo en el puesto 22 a pesar de la pérdida de esos seis votos.