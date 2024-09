'El hormiguero' (23,3%) recupera el liderazgo con Lamine Yamal y 'La revuelta' (19,2%) demuestra su fortaleza

La guerra por el access prime time está más reñida que nunca. Después de 10 años de liderazgo consecutivo, Pablo Motos está viendo peligrar su trono en la franja de mayor consumo y de mayor competencia con la llegada de David Broncano. Pero, tras dos victorias consecutivas de 'La revuelta', 'El hormiguero' recupera su habitual posición con la primera entrevista televisiva a Lamine Yamal.

El jugador del Barcelona, que acaba de cumplir 17 años, ayuda a que el programa de Antena 3 arrase con un impresionante 23,2% de cuota de pantalla y reúna a 3.107.000 espectadores. Un maravilloso resultado que le lleva a ser el espacio más visto del día, durante la jornada del jueves 12 de septiembre, y registrar su mejor dato desde junio de 2023. Eso sí, vuelve a prescindir de las pausas publicitarias para intentar frenar el éxito de su contrincante.

A pesar de esta excelente audiencia, 'La revuelta' demuestra su fortaleza en el access prime time con tan solo cuatro días de vida. El show de Broncano firma un fantástico 19,2% de share y reúne a 2.601.000 espectadores en La 1, sumando fieles respecto al miércoles con récord de espectadores. Si observamos la franja de estricta coincidencia entre ambos formatos, 'El hormiguero' anota un 22,5% de cuota de pantalla frente al 19,4% de 'La revuelta', lo que supone una diferencia de 3,1 puntos entre ambos espacios.

Aunque el sobresaliente debut de 'La revuelta' podría denotar síntomas de desgaste de 'El hormiguero', lo cierto es que el programa de Antena 3 cierra la mejor semana de su historia con una media del 20,5% de share. Mientras que si nos fijamos en la media semanal en estricta coincidencia, Motos firma un 19,6% de media y Broncano un 18,8% de cuota. Un espectacular dato para ambos que promedian entre los dos casi 5 millones de espectadores, demostrando que la pequeña pantalla sigue viva. De hecho, este jueves el 57,9% de la población conectó en algún momento con alguna cadena.

