'El pueblo' (9,7%) eleva a Telecinco, pero no puede con 'Bake Off' (10,5%) y 'Hermanos' (13,5%)

La retirada de 'La mejor generación', que venía cavando unas cifras de audiencia cada vez más escuetas, ha dado alas a Telecinco, aunque todavía le queda camino por delante para recortar distancias con respecto a la competencia. Por lo menos, el estreno de la cuarta y última temporada de 'El pueblo' ha permitido aspirar al doble dígito con un 9,7%, que ya supone una subida de +5 puntos con respecto al concurso de Lara Álvarez y un acercamiento al millón de espectadores de media.

Sin embargo, con ese desempeño no consigue resentir en exceso a sus dos grandes rivales, 'Bake Off: Famosos al horno' y 'Hermanos', que descienden -0,3 puntos y -0,2 puntos, respectivamente, pero mantienen sus puestos. El reality culinario del ente público rubrica un 10,5% con su extensa emisión, mientras que la ficción turca de Atresmedia domina con un 13,5% de cuota. Por su parte, Cuatro sí siente el crecimiento de su cadena hermana y desciende a un 8,1% con 'Planeta Calleja', aunque no peligra su predominancia sobre el cine de laSexta (5,6%).

La 1

4 estrellas1.171.000 8,4% Bake Off: Famosos al horno862.000 10,5%

La 2

Grandes diseños: La casa del año284.000 2,2% Cifras y letras438.000 3,1% Días de cine clásico: Presentación El hombre que mató a Liberty Valance 455.000 3,8% Incluye: - Días de cine clásico: Película El hombre que mató a Liberty Valance 460.000 3,9%

Antena 3

El hormiguero Goyo Jiménez 2.280.000 16,4% Hermanos Tengo tanta felicidad que no cabe en mi sonrisa... 1.194.000 13,5%

Cuatro

First Dates869.000 6,3% First Dates1.352.000 9,7% Planeta Calleja Pepe Rodríguez 782.000 8,1%

Telecinco

¡Allá tú!969.000 6,9% El pueblo995.000 9,7%

laSexta

El intermedio1.175.000 8,3% El taquillazo I Feel Good, la historia de James Brown 476.000 5,6%

La 1

Comerse el mundo con Peña Seúl 223.000 8,1%

La 2

Late xou con Marc Giró108.000 1,7% Apocalipsis de la antigüedad La ciudad perdida de Hélike 48.000 1,4% Conciertos Radio 3 Eskorzo 12.000 0,5%

Antena 3

Hermanos No me importan las distancias, porque seguimos mirando el mismo cielo 200.000 5,8%

Cuatro

Planeta Calleja Jordi Cruz 321.000 7,6% El desmarque: Madrugada109.000 5,3%

Telecinco

El debate de las tentaciones417.000 9,1% Casino gran Madrid online show140.000 6,8%

laSexta

Cine Combustión 94.000 3,4%

La 1

La Moderna824.000 8,9% La promesa1.046.000 12,6% El cazador813.000 9,6% El cazador1.140.000 11,2% Aquí la Tierra1.476.000 12%

La 2

Saber y ganar767.000 7,6% Grandes documentales302.000 3,4% Incluye: - Mares supremos Océanos 324.000 3,4% - Luchadores salvajes La lucha por el poder 281.000 3,3% Documenta2212.000 2,6% Incluye: - Bora-Bora, el laboratorio del futuro212.000 2,6% - Bora-Bora, el laboratorio del futuro197.000 2,4% El libro de cocina mediterránea de Ainsley Cerdeña 178.000 2% Grandes diseños:la casa del año158.000 1,4%

Antena 3

Amar es para siempre1.219.000 12,5% Pecado original988.000 11,4% Y ahora, Sonsoles1.089.000 12,5% Pasapalabra2.243.000 19,1%

Cuatro

Todo es mentira585.000 6,2% Cuatro al día321.000 3,7%

Telecinco

Así es la vida896.000 9,2% TardeAR937.000 10,9% Reacción en cadena1.231.000 10,7%

laSexta

Zapeando679.000 7% Más vale tarde650.000 7,5%

La 1

La hora de La 1213.000 10,4% Mañaneros265.000 8,2% Ahora o nunca564.000 6,6%

La 2

That's English14.000 2% Inglés en TVE14.000 1,7% Página26.000 0,4% Grandes diseños: La casa del año23.000 1,2% El escarabajo verde La receta de Almócita 38.000 2% Aquí hay trabajo31.000 1,4% La aventura del saber33.000 1,5% Documenta235.000 1,4% Incluye: - La ciencia de las emociones La reconciliación con las emociones 35.000 1,4% Culturas 233.000 1,2% Luchadores salvajes La lucha por la vida 79.000 2,4% Mañanas de cine Las pistolas cantaron a muerte 258.000 4,2% La Francia secreta de Rick Stein La provença 262.000 2,6%

Antena 3

Espejo público366.000 14% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Tortilla francesa con cebolla caramelizada 948.000 18,8% La ruleta de la suerte1.710.000 21,9%

Cuatro

Minutos musicales2.000 0,3% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 2002? 2.000 0,3% Mejor llama a Kiko2.000 0,2% Alerta Cobra Fin del trayecto 14.000 0,8% Alerta Cobra El dinero gobierna el mundo 43.000 2,2% Alerta Cobra Nosotros solos 80.000 3,6% Alerta Cobra El cliente 86.000 3,6% En boca de todos178.000 4,9%

Telecinco

Reacción en cadena16.000 2,5% La mirada crítica247.000 11,7% Vamos a ver451.000 15,5% Vamos a ver más867.000 12,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,2% Aruser@s el humorning224.000 15,1% Aruser@s442.000 20,4% Al rojo vivo456.000 11,1%

'Antena 3 noticias' reina con sus dos ediciones que, además, son lo más visto de toda la jornada en la televisión patria. A la hora de la comida, 'Antena 3 noticias 1' convence a 2,298 millones de espectadores para promediar un 22,2% de share, mientras que 'Telediario 1' e 'Informativos Telecinco 15:00' viven un reñido enfrentamiento que se resuelve con un 11,6% y un 11,5%, respectivamente. En el siguiente horario, el telediario principal de Atresmedia cosecha un 19,6% de share con sus 2,673 millones de televidentes, frente al 10,6% de La 1 y el 9,6% de Telecinco. Por su parte, 'Noticias Cuatro' regresa con un 4,8% en su primera edición y un 5,3% en la segunda.

La 1

Telediario matinal131.000 15,6% Informativo territorial 1461.000 7,2% Telediario 11.204.000 11,6% Informativo territorial 21.022.000 10% Informativo 24h3.000 0% El tiempo 1919.000 9,2% Telediario 21.469.000 10,6%

Antena 3

Noticias de la mañana160.000 12,9% Antena 3 noticias 12.298.000 22,2% Antena 3 noticias 22.673.000 19,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1359.000 4,8% El desmarque Cuatro 1218.000 2,2% Noticias Cuatro 2578.000 5,3%

Telecinco

Informativos Telecinco Matinal53.000 6,5% Informativos Telecinco Matinal78.000 6,4% Informativos Telecinco Matinal157.000 7,9% Informativos Telecinco 15:001.194.000 11,5% Informativos Telecinco 21:001.306.000 9,6%

laSexta

laSexta noticias 14h921.000 9,5% laSexta noticias: Jugones717.000 6,8% laSexta noticias 20h825.000 7,4% laSexta clave742.000 5,6%

Antena 3 consigue liderar por quinto día consecutivo y arrancar la semana con buen pie al anotar un 14,7% de media a lo largo de la jornada. De este modo, se distancia notablemente tanto de Telecinco (9,9%) como de La 1 (9,9%). Después nos encontramos con laSexta (7,7%), que adelanta a Cuatro (5,7%) sin problemas, y con una ascendente La 2 (3%). En cuanto a la TDT, las cadenas más destacadas son FDF (2,7%), Energy (2,3%), Nova (2,1%) y Mega (2%).