El Mundial 2026 impulsa a La 1 hasta el 14,3% y rompe 22 meses de liderazgo de Antena 3

Por Redacción |

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Tras 22 meses de liderazgo ininterrumpido de Antena 3, La 1 recupera la primera posición del ranking de cadenas gracias al impulso del Mundial de fútbol. La cadena pública cierra junio con un 14,3% de cuota de pantalla y firma su mejor mes de junio desde 2011, según los datos ofrecidos por Dos30' a partir de Fifty5Blue.

Antena 3 resiste el empuje del fútbol en la competencia y se mantiene como la segunda cadena más vista del país con un 12,5%, bajando solo cuatro décimas respecto al mes anterior.

Telecinco conserva la tercera posición con unobteniendo el peor mes de junio de su historia, mientras que, por el contrario, alcanza su mejor mes de junio desdeal registrar unde share.

Por su parte, La 2 también cierra el mes con un dato destacado al firmar un 3,5% de cuota, su mejor resultado en un mes de junio desde 2009.

En el grupo de las cadenas temáticas de TDT, FDF se mantiene como la opción más vista con un 2,1% de cuota de pantalla. Por detrás se sitúan Energy y Nova, ambas con un 1,9%, seguidas de Neox, con un 1,8%, y Atreseries, que cierra el Top 5 con un 1,7%.

Ranking de Cadenas en Abierto CUOTA % TTV · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+ · CON INVITADOS + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 Todas ↑ Suben ↓ Bajan # ▲ Cadena Jun vs May

Ranking de emisiones en abierto más vistas en junio de 2026

El Mundial 2026 ha monopolizado las audiencias durante el mes de junio hasta el punto de ocupar las 20 emisiones en abierto más vistas. El encuentro entre España y Arabia Saudí se convierte en la emisión líder del mes con casi 8 millones de espectadores, mientras que el segundo puesto corresponde al contenedor 'FIFA World Cup 2026', que engloba la retransmisión del partido. Completa el podio el choque entre España y Cabo Verde, que supera los 7,3 millones de televidentes. También destaca el enfrentamiento entre Uruguay y España, que reúne a 3,5 millones de personas y un excelente 58% de cuota de pantalla pese a disputarse de madrugada.

Los partidos sin presencia de la selección española también firman grandes registros y logran situarse entre las emisiones más vistas del mes. Además, 'Camino a NY', el espacio que acompaña las retransmisiones con la previa y el postpartido, consigue colarse en varias ocasiones dentro del Top 20 de junio gracias al arrastre del campeonato.

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Ranking de programas no deportivos más vistos en junio de 2026

En cuanto a los espacios no deportivos, el liderazgo vuelve a ser para 'Antena 3 Noticias 1', que registra una media de 2,1 millones de televidentes y un 22,7% de cuota de pantalla a lo largo de sus 21 emisiones, aunque cede ligeramente respecto al mes de mayo. La segunda posición también corresponde a los informativos de Antena 3, ya que 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' reúne a casi 1,9 millones de personas y firma un 21,5%. Completa el podio 'Antena 3 Noticias 2', presentado por Vicente Vallés, con 1,7 millones y un 17,7% de share.

La cuarta plaza es para 'El hormiguero', que promedia 1,5 millones y un 12,9%, seguido de 'La ruleta de la suerte', con 1,4 millones y un excelente 19,6% de cuota media durante el mes. En sexta posición aparece 'Telediario 2', que supera por apenas 5.000 televidentes a 'Pasapalabra', relegado al séptimo puesto con 1.424.000 personas tras verse afectado en varias jornadas por la competencia del Mundial de fútbol.

Top 10 Programas No Deportivos RANKING POR AM(000) · TTV · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+ · CON INVITADOS + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 Todos Antena 3 La 1 # ▲ Programa Cadena Emis. Share AM(000)

El Top 10 lo completan 'Telediario Fin de Semana 2', con un 14,8% de cuota media; 'Película de la semana', que logra situarse entre las emisiones no deportivas más vistas gracias a sus tres entregas de junio, con una media de 1,3 millones y un 14,3%; y 'Tu cara me suena', que cierra el ranking con 1.298.000 televidentes y un destacado 18,8% de share.

Ranking de cadenas autonómicas en junio de 2026

En el ámbito autonómico, TV3 vuelve a situarse como la cadena de FORTA más vista con un 12,9% de cuota de pantalla, seguida de Aragón TV, que firma un 11,1%.

La tercera posición es para ETB2, que continúa con su tendencia al alza al alcanzar un 9,6%, una décima más que en mayo, firmando además su mejor mes de junio desde 2021.

Ranking de Cadenas Autonómicas CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 Todas ↑ Suben ↓ Bajan # ▲ Cadena Región Jun vs May

Completan el Top 5 Canal Sur, con un 8,9%, y TV Canaria, que registra un 8,3% y consigue su mejor dato en un mes de junio desde 2010.

Por su parte, Telemadrid protagoniza el mayor crecimiento mensual entre las cadenas de FORTA al subir cuatro décimas respecto a mayo y alcanzar un 5,9% de cuota de pantalla.

Top 20 Programas Autonómicos RANKING POR CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 Todas TVCAN TV3 Aragón TV # ▲ Programa Cadena Inicio Fin Emis. Cuota AM(000)

El acontecimiento informativo del mes en las cadenas autonómicas ha sido la visita del papa León XIV a España. Los dos especiales emitidos por TV Canaria lideran el ranking de emisiones de junio con un excelente 39,4% y 114.000 televidentes en su tramo principal, además de un 32,4% y 106.000 personas en la edición previa.

La tercera posición también corresponde a TV Canaria gracias a 'Telenoticias', que alcanza un 30,1% de cuota y 131.000 espectadores. A continuación aparecen 'Aragón Noticias 1', con un 28,4%, y 'El tiempo', también en Aragón TV, que firma un 26,5%.

Entre las emisiones más destacadas del mes también figuran 'La Torre del Cel: La Celebració', en TV3, que registra un 26,2% y reúne a 545.000 televidentes, siendo la emisión autonómica con mayor audiencia media del mes; 'Telenotícies Migdia' (25,6%), 'Atrápame si puedes' en Aragón TV (24,6%) y 'Teleberri 1' en ETB2 (23,4%).

Ranking de cadenas de pago en junio de 2026

El Mundial 2026 también impulsa las audiencias de la televisión de pago. El canal DAZN Mundial, estrenado con motivo del campeonato, se sitúa como el más visto del mes al firmar un 10,7% de cuota de pantalla y liderar con claridad el ranking de canales de pago.

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Entre las cadenas de entretenimiento, Warner TV se mantiene como la opción más vista con un 2,4% de share, mejorando en dos décimas el resultado registrado en junio del año pasado.

La emisión más seguida del universo de pago corresponde al encuentro entre España y Arabia Saudí, ofrecido por DAZN Mundial, que alcanza un espectacular 57,4% de cuota de pantalla y reúne a una media de 900.000 televidentes.

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¿Quién lidera por grupos en junio de 2026?

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Liderazgo por targets en junio de 2026

La 1 se convierte en la cadena líder entre los hombres con un 15,4% de cuota de pantalla y también encabeza el ranking entre los espectadores de 4 a 64 años. Además, domina el target comercial al alcanzar un 16,4% de share.

Por su parte, Antena 3 mantiene el liderazgo entre las mujeres con un 14,9% de cuota y continúa siendo la cadena más vista entre los mayores de 65 años, donde firma un 15,5%.

Qué Cadenas Lideran por Targets CADENA LÍDER POR CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 La 1 Antena 3 Empate

Qué Cadenas Lideran por Franjas y Días CADENA LÍDER POR CUOTA % · TTV · ESPAÑA · LINEAL · TSD · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 La 1 Antena 3 Empate Por Franjas Horarias Por Días de la Semana

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Liderazgo por Comunidad Autónoma CADENA LÍDER POR CUOTA % · ÁMBITO DE EMISIÓN · LINEAL · IND. 4+ (INV) + 2ªS RESIDENCIAS · JUNIO 2026 La 1 Antena 3 Telecinco TV3 Detalle por comunidad

Consumo televisivo en junio de 2026

La televisión lineal mantiene prácticamente intacto su alcance respecto a junio de 2025. Durante el último mes, 43.667.000 personas conectaron en algún momento con algún canal de televisión, lo que representa al 91,8% de la población española.

En cuanto al consumo, la televisión continúa mostrando una gran fortaleza al registrar una media de 157 minutos diarios por persona, sumando la emisión lineal y el visionado en diferido.

El prime time vuelve a consolidarse como la franja de mayor seguimiento. A lo largo del mes de junio, 41.700.000 espectadores sintonizaron la televisión durante el horario de máxima audiencia.

Además, los datos reflejan que la televisión sigue teniendo una importante penetración entre los más jóvenes. La cobertura alcanza al 92,8% de los niños de 4 a 12 años, mientras que entre los jóvenes de 13 a 24 años se sitúa en un destacado 85,3% de la población.