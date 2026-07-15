Publicado: Miércoles 15 Julio 2026 09:01 (hace 1 hora)|
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La Selección Española sigue dando alegrías y vuelve a paralizar el país. La victoria frente a Francia en la semifinal del Mundial 2026 barre en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, donde anota un espectacular 81,3% de cuota de pantalla y 14.647.000 espectadores.
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