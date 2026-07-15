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Especial Audiencias El pase de España a la final del Mundial frente a Francia arrasa con un 81,3% y 14,6 millones

ESPECIAL AUDIENCIAS

El pase de España a la final del Mundial frente a Francia arrasa con un 81,3% y 14,6 millones

El Francia - España de semifinales, emitido de forma simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, se convierte en lo más visto del año.

El pase de España a la final del Mundial frente a Francia arrasa con un 81,3% y 14,6 millones
Por RedacciónPublicado: Miércoles 15 Julio 2026 09:01 (hace 1 hora)

* En elaboración

La Selección Española sigue dando alegrías y vuelve a paralizar el país. La victoria frente a Francia en la semifinal del Mundial 2026 barre en su emisión simultánea en La 1, La 2Cat, Teledeporte y DAZN Mundial, donde anota un espectacular 81,3% de cuota de pantalla y 14.647.000 espectadores.

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España - Francia: Audiencia por Sexo y EdadMUNDIAL 2026 · SEMIFINAL · LA 1 · MARTES 14 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+
TargetCuota%AM(000)
Ind. 4+71,2%12.716
Sexo
Hombres74,8%6.712
Mujeres67,6%6.004
Edad
Niños (4-12)84,3%801
Jóvenes (13-24)82,0%1.274
Adultos jóvenes (25-44)80,2%2.945
Adultos (45-64)73,7%4.668
Mayores de 6556,7%3.028
En verde, targets por encima de la media (71,2%) · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue
España - Francia: Clase Social, Hábitat y Otros TargetsMUNDIAL 2026 · SEMIFINAL · LA 1 · MARTES 14 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · CUOTA%
TargetCuota%
Clase social
Alta (IA+IB)76,8%
Media (IC+ID)70,2%
Baja (IE)62,5%
Hábitat
Menos de 10.000 hab.69,4%
10.000 - 50.000 hab.69,9%
50.000 - 200.000 hab.73,4%
Más de 200.000 hab.72,0%
Otros targets
Target comercial77,9%
Usuario OTT74,3%
En verde, targets por encima de la media (71,2%) · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue
España - Francia: Cuota por ComunidadesMUNDIAL 2026 · SEMIFINAL · LA 1 · MARTES 14 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+
ÁmbitoCuota%
Navarra80,0%
Murcia80,0%
Castilla y León78,5%
C. Valenciana77,1%
Resto76,4%
Madrid76,0%
Baleares74,1%
Castilla-La Mancha73,9%
Andalucía73,8%
Canarias71,8%
España71,2%
Aragón70,9%
Asturias70,3%
Galicia66,6%
Euskadi64,3%
Cataluña56,6%
En verde, comunidades por encima de la media nacional (71,2%); en rojo, por debajo · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue
España - Francia: Curva de AudienciaMINUTO A MINUTO · MUNDIAL 2026 · SEMIFINAL · LA 1 · MARTES 14 DE JULIO · 21:00 · ESPAÑA · LINEAL · IND. 4+
Cuota%AM(000)
Pasa el cursor (o el dedo) por la gráfica para ver el dato de cada minuto · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue
España - Francia: Competencia en Franja de EmisiónCUOTA% POR TARGET Y CADENA · MUNDIAL 2026 · SEMIFINAL · MARTES 14 DE JULIO · 21:01 - 22:59 · ESPAÑA · LINEAL
TargetLa 1 ★La 2T5A3CuatrolaSexta
★ Partido en La 1 · Destacada, la cadena competidora más fuerte en cada target · Pulsa cualquier columna para ordenar · Fuente: Dos30 sobre datos de Fifty5Blue






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