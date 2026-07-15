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Especial Audiencias El pase de España a la final del Mundial frente a Francia arrasa con un 81,3% y 14,6 millones

AUDIENCIAS MARTES 14 DE JULIO

El Francia - España y los Sanfermines llevan a La 1 a su mejor jornada del año con un 35,1%

A primera hora, los encierros anotan un 43,1%. Tan solo 'Directo al grano' se queda por debajo del 10% en la jornada del martes.

El Francia - España y los Sanfermines llevan a La 1 a su mejor jornada del año con un 35,1%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Miércoles 15 Julio 2026 09:18 (hace 1 hora)

Audiencias Martes 14 de Julio de 2026

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    35,1%

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Noche de auténtico arrase para La 1 gracias a la clasificación de la Selección Española a la final del Mundial 2026 tras imponerse a Francia. El encuentro pulveriza a la competencia con más de 12,8 millones de espectadores y un espectacular 71,2% de cuota de pantalla. La euforia por la clasificación también dispara el especial 'Camino a NY', que supera los 3,5 millones y firma un 40,6% durante sus más de dos horas de emisión, prolongándose hasta pasadas las 1:30 horas de la madrugada.

Entre el resto de ofertas, destaca la resistencia de 'En tierra lejana' en Antena 3, que conserva cerca de 800.000 espectadores y registra un 6,7%. Aunque pierde únicamente 55.000 seguidores respecto a la semana anterior, el dominio del Mundial provoca un descenso de casi cinco puntos de cuota. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 5,1% y reúne a algo más de 400.000 televidentes, mientras que 'Código 10', en Cuatro, anota un 4,5% con cerca de 350.000 personas, cediendo 5,2 puntos en una semana. Completa la oferta de la noche la película "La comunidad" en laSexta, con un 3,1%, mientras que 'Versión española', con "María (y los demás)", firma un 2,3% en La 2.

Vídeos FormulaTV

Escena de "La Comunidad" de Álex de la Iglesia
Escena de "La Comunidad" de Álex de la Iglesia

Prime time

La 1

FIFA World Cup 202612.052.000 69,7%

Fútbol: Copa Mundial 12.835.000 71,2%

Camino a NY3.537.000 40,6%

La 2

Trivial Pursuit533.000 3,0%

Cifras y letras623.000 3,4%

Versión española 335.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos 330.000 1,8%

En tierra lejana773.000 6,7%

Cuatro

First Dates183.000 1,0%

Viajeros Cuatro 170.000 0,9%

Código 10346.000 4,5%

Telecinco

First Dates276.000 1,5%

First Dates: Summer406.000 5,1%

laSexta

El intermedio: The very best104.000 0,6%

El taquillazo 250.000 3,1%

Gorka Otxoa y Sabrina Garciarena en "Pagafantas"
Gorka Otxoa y Sabrina Garciarena en "Pagafantas"

Late night

La 2

Cine 137.000 2,9%

Conciertos Radio 3 48.000 2,5%

Antena 3

En tierra lejana196.000 5,2%

Sportium Game Show54.000 2,9%

Cuatro

En el punto de mira 101.000 5,0%

Telecinco

First Dates: Summer Resort154.000 5,6%

Gran Madrid Show48.000 2,4%

laSexta

Cine 54.000 2,1%

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'
Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.377.000 14,5%

Tour de Francia 1.145.000 12,8%

Directo al grano739.000 9,6%

Camino a NY1.424.000 18,0%

La 2

Saber y ganar602.000 6,4%

Grandes documentales358.000 4,2%

Australia indómita346.000 4,0%

Lugares extraordinarios del mundo 380.000 4,8%

Malas lenguas443.000 5,9%

Premios Princesa de Girona179.000 2,4%

Jeopardy292.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.366.000 15,1%

Y ahora Sonsoles860.000 11,3%

Pasapalabra1.120.000 10,6%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem651.000 7,7%

Lo sabe, no lo sabe489.000 6,7%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!482.000 5,3%

El verano se mueve569.000 7,2%

¡De lunes a viernes!588.000 8,0%

¡Allá tú!612.000 6,4%

laSexta

Zapeando564.000 6,3%

Más vale tarde502.000 6,7%

La Sexta clave184.000 1,2%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026609.000 43,1%

La hora de La 1426.000 23,2%

Mañaneros 360538.000 17,1%

Mañaneros 360991.000 12,6%

La 2

Zoom tendencias16.000 2,5%

Pueblo de Dios 20.000 2,1%

Arqueomanía 24.000 1,4%

Gigantes y salvajes 23.000 1,4%

Agrosfera38.000 2,2%

El señor de los bosques 44.000 2,2%

El señor de los bosques 46.000 2,2%

Hogares increíbles con Dermot Bannon 27.000 1,2%

Las rutas dAmbrosio 81.000 3,0%

Curro Jiménez 154.000 4,2%

El cazador152.000 2,5%

El cazador247.000 2,8%

Antena 3

Espejo público verano309.000 12,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 862.000 17,3%

La ruleta de la suerte1.554.000 21,3%

Cuatro

¡Toma salami! 19.000 1,4%

Alerta Cobra 25.000 1,5%

Alerta Cobra 22.000 1,3%

Alerta Cobra 34.000 1,7%

En boca de todos247.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica204.000 10,7%

Vamos a ver verano291.000 10,1%

El precio justo539.000 8,0%

laSexta

Equipo de investigación 32.000 1,9%

Aruser@s Fresh137.000 7,0%

Al rojo vivo238.000 6,3%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1810.000 12,8%

Telediario 11.350.000 14,9%

Informativo 24h414.000 14,9%

Informativo 24h261.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana196.000 11,7%

Antena 3 noticias 12.048.000 22,3%

Antena 3 noticias 2564.000 3,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1578.000 8,2%

El desmarque Cuatro 1501.000 5,6%

Noticias Cuatro 2448.000 5,0%

Telecinco

El matinal42.000 5,8%

El matinal112.000 7,4%

El matinal113.000 7,2%

Informativos Telecinco 15:00740.000 8,1%

Informativos Telecinco 21:00260.000 1,6%

laSexta

laSexta noticias 14h567.000 7,0%

laSexta noticias: Jugones467.000 5,0%

laSexta noticias 20h569.000 6,3%

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