El Francia - España y los Sanfermines llevan a La 1 a su mejor jornada del año con un 35,1%

Por Redacción |

Noche de auténtico arrase para La 1 gracias a la clasificación de la Selección Española a la final del Mundial 2026 tras imponerse a Francia. El encuentro pulveriza a la competencia con más de 12,8 millones de espectadores y un espectacular 71,2% de cuota de pantalla. La euforia por la clasificación también dispara el especial 'Camino a NY', que supera los 3,5 millones y firma un 40,6% durante sus más de dos horas de emisión, prolongándose hasta pasadas las 1:30 horas de la madrugada.

Entre el resto de ofertas, destaca la resistencia de 'En tierra lejana' en Antena 3, que conserva cerca de 800.000 espectadores y registra un 6,7%. Aunque pierde únicamente 55.000 seguidores respecto a la semana anterior, el dominio del Mundial provoca un descenso de casi cinco puntos de cuota. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 5,1% y reúne a algo más de 400.000 televidentes, mientras que 'Código 10', en Cuatro, anota un 4,5% con cerca de 350.000 personas, cediendo 5,2 puntos en una semana. Completa la oferta de la noche la película "La comunidad" en laSexta, con un 3,1%, mientras que 'Versión española', con "María (y los demás)", firma un 2,3% en La 2.

Escena de "La Comunidad" de Álex de la Iglesia

Prime time

La 1

FIFA World Cup 202612.052.000 69,7% Fútbol: Copa Mundial Francia-España: SF 12.835.000 71,2% Camino a NY3.537.000 40,6%

La 2

Trivial Pursuit533.000 3,0% Cifras y letras623.000 3,4% Versión española María (y los demás) 335.000 2,3%

Antena 3

El hormiguero 20 años juntos Marc Márquez 330.000 1,8% En tierra lejana773.000 6,7%

Cuatro

First Dates183.000 1,0% Viajeros Cuatro Beirut 170.000 0,9% Código 10346.000 4,5%

Telecinco

First Dates276.000 1,5% First Dates: Summer406.000 5,1%

laSexta

El intermedio: The very best104.000 0,6% El taquillazo La comunidad 250.000 3,1%

Gorka Otxoa y Sabrina Garciarena en "Pagafantas"

Late night

La 2

Cine Erin Brockovich 137.000 2,9% Conciertos Radio 3 Carrera blanca 48.000 2,5%

Antena 3

En tierra lejana196.000 5,2% Sportium Game Show54.000 2,9%

Cuatro

En el punto de mira El negocio de la marihuana 101.000 5,0%

Telecinco

First Dates: Summer Resort154.000 5,6% Gran Madrid Show48.000 2,4%

laSexta

Cine Pagafantas 54.000 2,1%

Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano'

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: Directo al mundial1.377.000 14,5% Tour de Francia Aurillac-Le Lioran 1.145.000 12,8% Directo al grano739.000 9,6% Camino a NY1.424.000 18,0%

La 2

Saber y ganar602.000 6,4% Grandes documentales358.000 4,2% Australia indómita346.000 4,0% Lugares extraordinarios del mundo La cordillera de los Vosgos franceses 380.000 4,8% Malas lenguas443.000 5,9% Premios Princesa de Girona179.000 2,4% Jeopardy292.000 2,4%

Antena 3

Sueños de libertad1.366.000 15,1% Y ahora Sonsoles860.000 11,3% Pasapalabra1.120.000 10,6%

Cuatro

Todo es mentira: Summer Tem651.000 7,7% Lo sabe, no lo sabe489.000 6,7%

Telecinco

Amor... ¡o lo que surja!482.000 5,3% El verano se mueve569.000 7,2% ¡De lunes a viernes!588.000 8,0% ¡Allá tú!612.000 6,4%

laSexta

Zapeando564.000 6,3% Más vale tarde502.000 6,7% La Sexta clave184.000 1,2%

Mañana

La 1

Vive San Fermín 2026609.000 43,1% La hora de La 1426.000 23,2% Mañaneros 360538.000 17,1% Mañaneros 360991.000 12,6%

La 2

Zoom tendencias16.000 2,5% Pueblo de Dios Tanguieta: puerta abierta a la misericordia 20.000 2,1% Arqueomanía Hermano neandertal (2 parte) 24.000 1,4% Gigantes y salvajes Gigantes en tierras sedientas 23.000 1,4% Agrosfera38.000 2,2% El señor de los bosques El bosque de Moal 44.000 2,2% El señor de los bosques Sierra de Cebollera, La Rioja 46.000 2,2% Hogares increíbles con Dermot Bannon Escocia 27.000 1,2% Las rutas dAmbrosio Oscos Eo 81.000 3,0% Curro Jiménez En la loca fortuna 154.000 4,2% El cazador152.000 2,5% El cazador247.000 2,8%

Antena 3

Espejo público verano309.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Coliflor gratinada con salsa aurora 862.000 17,3% La ruleta de la suerte1.554.000 21,3%

Cuatro

¡Toma salami! Lloricas 19.000 1,4% Alerta Cobra Alerta Semir 25.000 1,5% Alerta Cobra Padres infiltrados 22.000 1,3% Alerta Cobra Viaje por carretera 34.000 1,7% En boca de todos247.000 7,8%

Telecinco

La mirada crítica204.000 10,7% Vamos a ver verano291.000 10,1% El precio justo539.000 8,0%

laSexta

Equipo de investigación Clavadas 32.000 1,9% Aruser@s Fresh137.000 7,0% Al rojo vivo238.000 6,3%

Informativos

La 1

Informativo territorial 1810.000 12,8% Telediario 11.350.000 14,9% Informativo 24h414.000 14,9% Informativo 24h261.000 13,0%

Antena 3

Noticias de la mañana196.000 11,7% Antena 3 noticias 12.048.000 22,3% Antena 3 noticias 2564.000 3,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1578.000 8,2% El desmarque Cuatro 1501.000 5,6% Noticias Cuatro 2448.000 5,0%

Telecinco

El matinal42.000 5,8% El matinal112.000 7,4% El matinal113.000 7,2% Informativos Telecinco 15:00740.000 8,1% Informativos Telecinco 21:00260.000 1,6%

laSexta

laSexta noticias 14h567.000 7,0% laSexta noticias: Jugones467.000 5,0% laSexta noticias 20h569.000 6,3%

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