El Francia - España y los Sanfermines llevan a La 1 a su mejor jornada del año con un 35,1%

Audiencias Martes 14 de Julio de 2026
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Noche de auténtico arrase para La 1 gracias a la clasificación de la Selección Española a la final del Mundial 2026 tras imponerse a Francia. El encuentro pulveriza a la competencia con más de 12,8 millones de espectadores y un espectacular 71,2% de cuota de pantalla. La euforia por la clasificación también dispara el especial 'Camino a NY', que supera los 3,5 millones y firma un 40,6% durante sus más de dos horas de emisión, prolongándose hasta pasadas las 1:30 horas de la madrugada.
Entre el resto de ofertas, destaca la resistencia de 'En tierra lejana' en Antena 3, que conserva cerca de 800.000 espectadores y registra un 6,7%. Aunque pierde únicamente 55.000 seguidores respecto a la semana anterior, el dominio del Mundial provoca un descenso de casi cinco puntos de cuota. En Telecinco, 'First Dates Summer' obtiene un 5,1% y reúne a algo más de 400.000 televidentes, mientras que 'Código 10', en Cuatro, anota un 4,5% con cerca de 350.000 personas, cediendo 5,2 puntos en una semana. Completa la oferta de la noche la película "La comunidad" en laSexta, con un 3,1%, mientras que 'Versión española', con "María (y los demás)", firma un 2,3% en La 2.
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Prime time
FIFA World Cup 202612.052.000 69,7%
Fútbol: Copa Mundial 12.835.000 71,2%
Camino a NY3.537.000 40,6%
Trivial Pursuit533.000 3,0%
Cifras y letras623.000 3,4%
Versión española 335.000 2,3%
El hormiguero 20 años juntos 330.000 1,8%
En tierra lejana773.000 6,7%
First Dates183.000 1,0%
Viajeros Cuatro 170.000 0,9%
Código 10346.000 4,5%
First Dates276.000 1,5%
First Dates: Summer406.000 5,1%
El intermedio: The very best104.000 0,6%
El taquillazo 250.000 3,1%
Late night
Cine 137.000 2,9%
Conciertos Radio 3 48.000 2,5%
En tierra lejana196.000 5,2%
Sportium Game Show54.000 2,9%
En el punto de mira 101.000 5,0%
First Dates: Summer Resort154.000 5,6%
Gran Madrid Show48.000 2,4%
Cine 54.000 2,1%
Sobremesa y tarde
Teledeporte: Directo al mundial1.377.000 14,5%
Tour de Francia 1.145.000 12,8%
Directo al grano739.000 9,6%
Camino a NY1.424.000 18,0%
Saber y ganar602.000 6,4%
Grandes documentales358.000 4,2%
Australia indómita346.000 4,0%
Lugares extraordinarios del mundo 380.000 4,8%
Malas lenguas443.000 5,9%
Premios Princesa de Girona179.000 2,4%
Jeopardy292.000 2,4%
Sueños de libertad1.366.000 15,1%
Y ahora Sonsoles860.000 11,3%
Pasapalabra1.120.000 10,6%
Todo es mentira: Summer Tem651.000 7,7%
Lo sabe, no lo sabe489.000 6,7%
Amor... ¡o lo que surja!482.000 5,3%
El verano se mueve569.000 7,2%
¡De lunes a viernes!588.000 8,0%
¡Allá tú!612.000 6,4%
Zapeando564.000 6,3%
Más vale tarde502.000 6,7%
La Sexta clave184.000 1,2%
Mañana
Vive San Fermín 2026609.000 43,1%
La hora de La 1426.000 23,2%
Mañaneros 360538.000 17,1%
Mañaneros 360991.000 12,6%
Zoom tendencias16.000 2,5%
Pueblo de Dios 20.000 2,1%
Arqueomanía 24.000 1,4%
Gigantes y salvajes 23.000 1,4%
Agrosfera38.000 2,2%
El señor de los bosques 44.000 2,2%
El señor de los bosques 46.000 2,2%
Hogares increíbles con Dermot Bannon 27.000 1,2%
Las rutas dAmbrosio 81.000 3,0%
Curro Jiménez 154.000 4,2%
El cazador152.000 2,5%
El cazador247.000 2,8%
Espejo público verano309.000 12,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 862.000 17,3%
La ruleta de la suerte1.554.000 21,3%
¡Toma salami! 19.000 1,4%
Alerta Cobra 25.000 1,5%
Alerta Cobra 22.000 1,3%
Alerta Cobra 34.000 1,7%
En boca de todos247.000 7,8%
La mirada crítica204.000 10,7%
Vamos a ver verano291.000 10,1%
El precio justo539.000 8,0%
Equipo de investigación 32.000 1,9%
Aruser@s Fresh137.000 7,0%
Al rojo vivo238.000 6,3%
Informativos
Informativo territorial 1810.000 12,8%
Telediario 11.350.000 14,9%
Informativo 24h414.000 14,9%
Informativo 24h261.000 13,0%
Noticias de la mañana196.000 11,7%
Antena 3 noticias 12.048.000 22,3%
Antena 3 noticias 2564.000 3,4%
Noticias Cuatro 1578.000 8,2%
El desmarque Cuatro 1501.000 5,6%
Noticias Cuatro 2448.000 5,0%
El matinal42.000 5,8%
El matinal112.000 7,4%
El matinal113.000 7,2%
Informativos Telecinco 15:00740.000 8,1%
Informativos Telecinco 21:00260.000 1,6%
laSexta noticias 14h567.000 7,0%
laSexta noticias: Jugones467.000 5,0%
laSexta noticias 20h569.000 6,3%