'Atrapa un millón' (11,1%) desciende, pero vuelve a vencer a 'Got Talent' (9,1%)

Audiencias Sábado 31 de Enero de 2026
La última noche de enero ha contado con un nuevo duelo entre '' y 'Got Talent España'. Tras su regreso de la semana anterior, que se saldó con un 11,7% de share y más de 1,2 millones de espectadores, el concurso de Antena 3 ha liderado de nuevo, aunque lo ha hecho después de haber visto mermado parcialmente su impacto al rubricar una cuota de pantalla del 11,1% en pleno prime time.
Con esa cifra, se sitúa en una media que rebasa los 1,1 millones de televidentes, por lo que no tiene grandes problemas para mantenerse por delante del contenido de Telecinco, que se ha quedado estancado en el unidígito y también ha sido incapaz de elevarse. En su caso, 'Got Talent' marca un 9,1% de share con 844.000 espectadores, en lo que supone una merma de -0,2 puntos con respecto a su anterior entrega.
De hecho, la segunda opción de la noche es el cine de La 1, que, a diferencia de sus dos principales competidoras, sí se eleva con 'Suite francesa' y llega a ubicarse en un 9,5% al sumar casi +1 punto entero con sus 1,009 millones de espectadores. Su rival cinematográfico, 'Asesinos de élite', firma un también ascendente 7,1% en Cuatro con más de 700.000 fieles. Por su parte, 'laSexta Xplica!' se hace con un 7,7% con una media de 650.000 espectadores.
'Got Talent España' sigue sin aproximarse al doble dígito
Prime time
- 'Got Talent' (9,1%) cede -0,2 puntos en una semana
- 'Atrapa un millón' mantiene el liderazgo, pero bajando -0,6 puntos a un 11,1%
- Subida de +0,8 puntos registra 'El blockbuster' (7,1%)
- 'laSexta Xplica' alcanza un 7,7% tras mejorar +0,9 puntos
- 9,5% anota la película de La 1, que crece +0,9 puntos respecto a la de hace 7 días
Informe semanal996.000 9,0%
Plan de c1ne 1.009.000 9,5%
Plan de c1ne 2 585.000 8,8%
La vuelta al mundo en 80 likes 318.000 2,9%
Cómo nos reímos 206.000 1,9%
Cómo nos reímos 200.000 2,3%
Antena 3 presenta 904.000 8,0%
Atrapa un millón1.154.000 11,1%
First Dates592.000 5,4%
El blockbuster 724.000 7,1%
Got Talent España844.000 9,1%
Sábado clave521.000 4,8%
laSexta Xplica650.000 7,7%
'Suite francesa' mejora el rendimiento de La 1
Late night
- 'Atrapa un millón' sube en sus reposiciones: 10% (+1,5) y 8,7% (+2,1)
- 7,6% anota la reposición de 'Casados a primera vista', que baja -0,8 puntos
- La película de La 1 del late night también crece al firmar un 8,7% (+1,8)
- -2,4 puntos cae el cine de Cuatro (5,1%)
Cine 280.000 8,7%
Cómo nos reímos 114.000 2,1%
La noche temática 50.000 1,7%
Incluye:
- Juegos de guerra en el Ártico51.000 1,7%
Atrapa un millón580.000 10,0%
Atrapa un millón245.000 8,7%
Cine Cuatro 250.000 5,1%
Sportium game show39.000 1,6%
Got Talent España (Continuación)844.000 9,1%
Casados a primera vista305.000 7,6%
Gran Madrid show74.000 3,0%
laSexta Xplica (Continuación)650.000 7,7%
Equipo de investigación 151.000 5,5%
'Falso diagnóstico' firma lo más visto de la tarde
Sobremesa y tarde
- 'Falso diagnóstico' se convierte en lo más visto de la tarde con un 13,9% y 1,2 millones
- 'Sesión de tarde' (12,7%) sube +0,8 puntos en su primera sesión
- 8,7% para 'Fiesta', que se alza +0,3 puntos
- 'La Roca' se conforma con un 4,3% tras ceder -0,3 puntos
- 'Home cinema' (6,9%) pierde -1,6 puntos en su primera cita
Sesión de tarde 1.112.000 12,7%
Sesión de tarde 2 982.000 11,7%
Cine de barrio presentación 922.000 10,0%
Incluye:
- Cine de barrio 978.000 10,4%
Saber y ganar: Fin de semana468.000 5,1%
Grandes documentales280.000 3,3%
Incluye:
- Del amanecer al crepúsculo 285.000 3,2%
- Las caras salvajes 235.000 2,8%
- Fauna letal 274.000 3,3%
- Fauna letal 276.000 3,3%
Días de cine149.000 1,7%
Dioses de Egipto 132.000 1,4%
La vuelta al mundo en 80 likes 205.000 1,9%
Multicine 1.216.000 13,9%
Multicine 2 943.000 11,2%
Multicine 3 829.000 8,8%
Home cinema 612.000 6,9%
Home cinema 2 521.000 6,1%
Fiesta769.000 8,7%
La Roca370.000 4,3%
Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en 'D Corazón'
Mañana
- 'D Corazón' se recupera del bajón de la semana pasada al marcar un 10% y +1,1 puntos
- 7,4% anota '¡Vaya fama!', que sube +0,6 puntos
- La reposición de 'La ruleta de la suerte' se muestra imbatible con un 19,8% (+0,2)
RTVE responde82.000 10,6%
Audiencia abierta275.000 9,7%
Viaje al centro de la tele 278.000 7,8%
D Corazón598.000 10,0%
Del amanecer al crepúsculo 24.000 3,9%
RTVE responde26.000 3,3%
Los conciertos de La 2 32.000 2,1%
Objetivo igualdad30.000 1,2%
En lengua de signos29.000 1,1%
Agrosfera98.000 3,3%
Arqueomanía 77.000 2,6%
Arqueomanía 95.000 2,9%
Hundidos 77.000 2,3%
Pagina2 60.000 1,6%
Tendido cero93.000 2,0%
¡Qué animal! 59.000 1,0%
¡Qué animal! 79.000 1,1%
Saber y ganar: Fin de semana154.000 1,7%
Pelopicopata25.000 3,2%
Los más...56.000 2,9%
Incluye:
- Lo mejor de cada casa56.000 2,9%
El desafío159.000 5,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 342.000 8,6%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 615.000 12,8%
La ruleta de la suerte1.422.000 19,8%
Minutos musicales5.000 0,9%
Love shopping tv5.000 0,7%
¡Toma salami! 16.000 2,2%
¡Toma salami!' "Dj's"33.000 3,7%
¡Toma salami! 68.000 5,3%
Volando voy 152.000 7,2%
Volando voy 273.000 9,4%
Viajeros Cuatro 319.000 9,6%
Viajeros Cuatro 394.000 9,1%
Minutos musicales2.000 0,4%
Miramimusica10.000 1,3%
Enphorma19.000 2,2%
Love shopping tv27.000 2,2%
El rey del mando 68.000 3,5%
La noche del gran show148.000 5,3%
Más que coches150.000 4,7%
El precio justo275.000 7,4%
¡Vaya fama!487.000 7,4%
Equipo de investigación 25.000 4,3%
Equipo de investigación 78.000 9,3%
Crea lectura: Leer más es vivir más72.000 5,9%
Aruser@s weekend239.000 10,5%
Equipo de investigación 226.000 7,3%
Equipo de investigación 253.000 7,3%
Equipo de investigación 263.000 5,9%
Informativos
El apartado informativo tiene un líder claro: 'Antena 3 noticias fin de semana'. En la primera edición, el telediario de la cadena naranja arrasa con un 23,5% de share y más de 2,1 millones de televidentes. De este modo, aventaja a las propuestas de La 1 (12,5%) y Telecinco (8%). Por la noche, vuelve a liderar con un 13,9%, mientras que el informativo de la pública marca un 10,6% y el de la cadena de Mediaset, un 7,9%.
Fin de semana 24h90.000 13,8%
Fin de semana 24h242.000 13,4%
Fin de semana 24h272.000 8,7%
Telediario Fin de Semana 11.155.000 12,5%
Telediario Fin de Semana 21.126.000 10,6%
Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.165.000 23,5%
Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.495.000 13,9%
Noticias Cuatro 1504.000 7,2%
El Desmarque Cuatro 1379.000 4,2%
Noticias Cuatro 2712.000 7,4%
Informativos Telecinco 15:00739.000 8,0%
Informativos Telecinco 21:00844.000 7,9%
laSexta Noticias 14h489.000 7,1%
laSexta Deportes 1428.000 4,8%
laSexta Noticias 20h705.000 7,4%
laSexta Deportes 2481.000 4,6%