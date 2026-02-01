'Atrapa un millón' (11,1%) desciende, pero vuelve a vencer a 'Got Talent' (9,1%)

Por Redacción | |

La última noche de enero ha contado con un nuevo duelo entre '' y 'Got Talent España'. Tras su regreso de la semana anterior, que se saldó con un 11,7% de share y más de 1,2 millones de espectadores, el concurso de Antena 3 ha liderado de nuevo, aunque lo ha hecho después de haber visto mermado parcialmente su impacto al rubricar una cuota de pantalla del 11,1% en pleno prime time.

Con esa cifra, se sitúa en una media que rebasa los 1,1 millones de televidentes, por lo que no tiene grandes problemas para mantenerse por delante del contenido de Telecinco, que se ha quedado estancado en el unidígito y también ha sido incapaz de elevarse. En su caso, 'Got Talent' marca un 9,1% de share con 844.000 espectadores, en lo que supone una merma de -0,2 puntos con respecto a su anterior entrega.

De hecho, la segunda opción de la noche es el cine de La 1, que, a diferencia de sus dos principales competidoras, sí se eleva con 'Suite francesa' y llega a ubicarse en un 9,5% al sumar casi +1 punto entero con sus 1,009 millones de espectadores. Su rival cinematográfico, 'Asesinos de élite', firma un también ascendente 7,1% en Cuatro con más de 700.000 fieles. Por su parte, 'laSexta Xplica!' se hace con un 7,7% con una media de 650.000 espectadores.

La 1

Informe semanal996.000 9,0% Plan de c1ne Suite francesa 1.009.000 9,5% Plan de c1ne 2 La sombra de un secuestro 585.000 8,8%

La 2

La vuelta al mundo en 80 likes Ámsterdam, Países Bajos 318.000 2,9% Cómo nos reímos Fistrología 206.000 1,9% Cómo nos reímos La cara B de Eugenio 200.000 2,3%

Antena 3

Antena 3 presenta Atrapa un millón 904.000 8,0% Atrapa un millón1.154.000 11,1%

Cuatro

First Dates592.000 5,4% El blockbuster Asesinos de élite 724.000 7,1%

Telecinco

Got Talent España844.000 9,1%

laSexta

Sábado clave521.000 4,8% laSexta Xplica650.000 7,7%

'Suite francesa' mejora el rendimiento de La 1

Late night

'Atrapa un millón' sube en sus reposiciones: 10% (+1,5) y 8,7% (+2,1)

7,6% anota la reposición de 'Casados a primera vista', que baja -0,8 puntos

La película de La 1 del late night también crece al firmar un 8,7% (+1,8)

-2,4 puntos cae el cine de Cuatro (5,1%)

La 1

Cine La desaparición (2024) 280.000 8,7%

La 2

Cómo nos reímos Alta fidelidad 114.000 2,1% La noche temática Ártico y Pacífico: Alerta roja 50.000 1,7% Incluye: - Juegos de guerra en el Ártico51.000 1,7%

Antena 3

Atrapa un millón580.000 10,0% Atrapa un millón245.000 8,7%

Cuatro

Cine Cuatro Death Race (La carrera de la muerte) 250.000 5,1% Sportium game show39.000 1,6%

Telecinco

Got Talent España (Continuación)844.000 9,1% Casados a primera vista305.000 7,6% Gran Madrid show74.000 3,0%

laSexta

laSexta Xplica (Continuación)650.000 7,7% Equipo de investigación El castillo que no debió abrir 151.000 5,5%

'Falso diagnóstico' firma lo más visto de la tarde

Sobremesa y tarde

'Falso diagnóstico' se convierte en lo más visto de la tarde con un 13,9% y 1,2 millones

'Sesión de tarde' (12,7%) sube +0,8 puntos en su primera sesión

8,7% para 'Fiesta', que se alza +0,3 puntos

'La Roca' se conforma con un 4,3% tras ceder -0,3 puntos

'Home cinema' (6,9%) pierde -1,6 puntos en su primera cita

La 1

Sesión de tarde Sígueme el rollo 1.112.000 12,7% Sesión de tarde 2 La gran boda 982.000 11,7% Cine de barrio presentación El abuelo tiene un plan 922.000 10,0% Incluye: - Cine de barrio El abuelo tiene un plan 978.000 10,4%

La 2

Saber y ganar: Fin de semana468.000 5,1% Grandes documentales280.000 3,3% Incluye: - Del amanecer al crepúsculo Madagascar: Lagartos y lemures 285.000 3,2% - Las caras salvajes Riada y rivales 235.000 2,8% - Fauna letal Nepal 274.000 3,3% - Fauna letal Sudamérica 276.000 3,3% Días de cine149.000 1,7% Dioses de Egipto Amor y muerte 132.000 1,4% La vuelta al mundo en 80 likes Nápoles, Italia 205.000 1,9%

Antena 3

Multicine Falso diagnóstico 1.216.000 13,9% Multicine 2 Intercambio mortal (2021) 943.000 11,2% Multicine 3 La encrucijada (2015) 829.000 8,8%

Cuatro

Home cinema Caza mayor 612.000 6,9% Home cinema 2 Náufrago 521.000 6,1%

Telecinco

Fiesta769.000 8,7%

laSexta

La Roca370.000 4,3%

Anne Igartiburu y Javier de Hoyos en 'D Corazón'

Mañana

'D Corazón' se recupera del bajón de la semana pasada al marcar un 10% y +1,1 puntos

7,4% anota '¡Vaya fama!', que sube +0,6 puntos

La reposición de 'La ruleta de la suerte' se muestra imbatible con un 19,8% (+0,2)

La 1

RTVE responde82.000 10,6% Audiencia abierta275.000 9,7% Viaje al centro de la tele 70 y pop 278.000 7,8% D Corazón598.000 10,0%

La 2

Del amanecer al crepúsculo Islas del Pacífico: Conmoción en el océano 24.000 3,9% RTVE responde26.000 3,3% Los conciertos de La 2 Orquesta sinfónica y Coro de RTVE 32.000 2,1% Objetivo igualdad30.000 1,2% En lengua de signos29.000 1,1% Agrosfera98.000 3,3% Arqueomanía Atapuerca en la trinchera 77.000 2,6% Arqueomanía Los señores del valle 95.000 2,9% Hundidos Cardenal Cisneros 77.000 2,3% Pagina2 Luis Landero 60.000 1,6% Tendido cero93.000 2,0% ¡Qué animal! Gestantes 59.000 1,0% ¡Qué animal! Juego 79.000 1,1% Saber y ganar: Fin de semana154.000 1,7%

Antena 3

Pelopicopata25.000 3,2% Los más...56.000 2,9% Incluye: - Lo mejor de cada casa56.000 2,9% El desafío159.000 5,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Sopa de patata y puerro de Julia Child 342.000 8,6% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Garbanzos con pollo y calabaza 615.000 12,8% La ruleta de la suerte1.422.000 19,8%

Cuatro

Minutos musicales5.000 0,9% Love shopping tv5.000 0,7% ¡Toma salami! Coletillas 16.000 2,2% ¡Toma salami!' "Dj's"33.000 3,7% ¡Toma salami! Jesús Calleja 68.000 5,3% Volando voy Valle de Laciana (León) 152.000 7,2% Volando voy Sierra de Gredos 273.000 9,4% Viajeros Cuatro Segovia 319.000 9,6% Viajeros Cuatro Islas jónicas 394.000 9,1%

Telecinco

Minutos musicales2.000 0,4% Miramimusica10.000 1,3% Enphorma19.000 2,2% Love shopping tv27.000 2,2% El rey del mando Risas y algun que otro llanto 68.000 3,5% La noche del gran show148.000 5,3% Más que coches150.000 4,7% El precio justo275.000 7,4% ¡Vaya fama!487.000 7,4%

laSexta

Equipo de investigación El precio de las devoluciones 25.000 4,3% Equipo de investigación Lucha de gigantes 78.000 9,3% Crea lectura: Leer más es vivir más72.000 5,9% Aruser@s weekend239.000 10,5% Equipo de investigación El poder de las gangas 226.000 7,3% Equipo de investigación La trastienda del Black Friday 253.000 7,3% Equipo de investigación Rebajas bajo sospecha 263.000 5,9%

Informativos

El apartado informativo tiene un líder claro: 'Antena 3 noticias fin de semana'. En la primera edición, el telediario de la cadena naranja arrasa con un 23,5% de share y más de 2,1 millones de televidentes. De este modo, aventaja a las propuestas de La 1 (12,5%) y Telecinco (8%). Por la noche, vuelve a liderar con un 13,9%, mientras que el informativo de la pública marca un 10,6% y el de la cadena de Mediaset, un 7,9%.

La 1

Fin de semana 24h90.000 13,8% Fin de semana 24h242.000 13,4% Fin de semana 24h272.000 8,7% Telediario Fin de Semana 11.155.000 12,5% Telediario Fin de Semana 21.126.000 10,6%

Antena 3

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana2.165.000 23,5% Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana1.495.000 13,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1504.000 7,2% El Desmarque Cuatro 1379.000 4,2% Noticias Cuatro 2712.000 7,4%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00739.000 8,0% Informativos Telecinco 21:00844.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h489.000 7,1% laSexta Deportes 1428.000 4,8% laSexta Noticias 20h705.000 7,4% laSexta Deportes 2481.000 4,6%

