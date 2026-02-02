FDF y Energy se apuntan el último coliderazgo de la TDT de enero al promediar un 2,2%. Mientras que la primera coloca una entrega de ' La que se avecina' (1,9%) en la última posición del ranking, de la segunda no hay noticias en el top 10, que está coronado por Be Mad. La cadena firma lo más visto con 'Los rebeldes de Shanghai', que registra un 3,5% y 297.000 espectadores.
Por otro lado,
Nova tiene una fuerte presencia en el ranking gracias a ', aunque ninguno llega a hacer sombra a la película de Be Mad. También hay sitio para Neox, con el cine de prime time (2,4%) y ' Pasión de Gavilanes' con cuatro episodios Los Simpson' (2,3%), para el cine de la tarde de Trece (2,4%) y para ' Batalla de restaurantes' en Mega (1,9%).
Fotograma de 'Los rebeldes de Shangai'
Ranking cadenas TDT Sábado, 31 de Enero de 2026
2,2%
2,2%
2,1%
2,0%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3%
1,3%
1,2%
0,9%
0,8%
0,7%
0,6%
0,5% Ranking programas TDT Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Los rebeldes de Shanghai
17:50
19:47
297.000
3,5%
Pasión de gavilanes
21:40
22:28
257.000
2,3%
Pasión de gavilanes
20:47
21:40
250.000
2,3%
Pasión de gavilanes
22:28
23:00
248.000
2,2%
Cine
John Wick: Pacto de sangre
22:05
24:34
231.000
2,4%
Pasión de gavilanes
19:59
20:47
226.000
2,4%
Cine
El gran combate
18:26
21:13
217.000
2,4%
Batalla de restaurantes
21:10
22:31
210.000
1,9%
Los Simpson
14:53
15:20
205.000
2,3%
La que se avecina
Una tanqueta, una eminencia ...
20:31
22:14
204.000
1,9%
Ranking FDF (
2,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Una tanqueta, una eminencia ...
20:31
22:14
204.000
1,9%
La que se avecina
Una yaya por sorpresa, una ...
18:46
20:31
201.000
2,3%
El pueblo
17:08
18:46
195.000
2,3%
La que se avecina
Una maldición gitana, un ...
15:03
17:08
192.000
2,1%
Cine
Atrapado en un pirado
22:20
23:57
154.000
1,5%
Ranking Energy (
2,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C.S.I. Nueva York
Yahrzeit
20:22
21:12
196.000
2,0%
C.S.I. Nueva York
Paga
22:50
23:36
191.000
1,8%
C.S.I. Nueva York
Posos de decepción
21:58
22:50
191.000
1,7%
C.S.I. Nueva York
La comisión
23:36
24:27
183.000
2,2%
C.S.I. Nueva York
Mal menor
21:12
21:58
183.000
1,7%
Ranking BEMADtv (
2,1%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Los rebeldes de Shanghai
17:50
19:47
297.000
3,5%
Cine
Robin Hood, príncipe de los ladrones
22:01
24:47
188.000
2,0%
Cine
Waterworld
19:47
22:01
177.000
1,8%
Cine
Shanghai Kid: Del este al oeste
15:43
17:50
176.000
2,0%
Cine
Crash (Colisión)
24:47
26:29
109.000
2,9%
Ranking Neox (
2,0%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
John Wick: Pacto de sangre
22:05
24:34
231.000
2,4%
Los Simpson
14:53
15:20
205.000
2,3%
Los Simpson
14:28
14:53
199.000
2,5%
Cine
Fallen (1997)
17:22
19:55
193.000
2,3%
Cine
El extranjero (2017)
15:20
17:22
191.000
2,1%
Ranking TRECE (
1,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El gran combate
18:26
21:13
217.000
2,4%
Tu cine
Mandíbulas
21:13
22:34
201.000
1,8%
Cine
Anaconda
22:34
24:06
172.000
1,7%
Santo Rosario
11:41
12:02
153.000
4,7%
Santa misa
11:00
11:41
136.000
4,4%
Ranking Atreseries (
1,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico
Chateauboeuf
22:09
23:11
188.000
1,7%
Crimen en el trópico
Plage n 6
23:11
24:22
169.000
1,9%
Crimen en el paraíso
10:08
22:09
123.000
1,7%
Crimen en el trópico
Case-Pilote
24:22
25:14
121.000
2,1%
Crimen en el trópico
Les trois ilets
25:14
26:14
89.000
2,5%
Ranking DMAX (
1,7%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Seprona en acción
20:02
20:24
185.000
2,0%
091 Alerta policía
21:00
21:53
168.000
1,6%
Tesoros perdidos de Egipto
Los secretos de las ...
16:50
17:49
157.000
1,8%
Seprona en acción
19:39
20:02
155.000
1,7%
Seprona en acción
20:28
21:00
153.000
1,5%
Ranking Nova (
1,6%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Pasión de gavilanes
21:40
22:28
257.000
2,3%
Pasión de gavilanes
20:47
21:40
250.000
2,3%
Pasión de gavilanes
22:28
23:00
248.000
2,2%
Pasión de gavilanes
19:59
20:47
226.000
2,4%
Pasión de gavilanes
19:07
19:59
191.000
2,2%
Ranking Divinity (
1,5%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity The Home Channel
17:36
22:34
125.000
1,3%
Medical lovers
22:34
26:29
98.000
1,5%
Divinity The Home Channel
09:13
15:59
88.000
1,8%
Pura sangre
Tu reino por un caballo
15:59
17:36
75.000
0,9%
Elementary
Calor extremo
02:30
02:57
68.000
4,1%
Ranking Canal 24 Horas (
1,3%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Telediario Fin de Semana 2
20:58
21:26
124.000
1,2%
Fin de semana 24h
10:00
12:04
117.000
3,8%
Fin de semana 24h
08:00
10:00
109.000
6,0%
Informe semanal
21:31
22:02
107.000
1,0%
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:42
96.000
1,0%
Ranking Mega (España) (
1,3%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:10
22:31
210.000
1,9%
Batalla de restaurantes
22:31
24:00
203.000
2,0%
Pesadilla en la cocina
19:54
21:10
97.000
1,0%
La casa de empeños
14:49
15:43
93.000
1,0%
Pesadilla en la cocina
24:00
25:21
92.000
1,5%
Ranking DKiss (
1,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cómo reconocer a un psicopata
24:11
24:41
121.000
1,7%
Mi vida con 300 kilos
La historia de ...
19:22
21:11
105.000
1,1%
Prótesis increíbles
21:11
22:12
97.000
0,9%
Demasiados kilos de más
17:30
18:27
94.000
1,1%
Sí, quiero ese vestido (Lancashire)
16:32
17:30
93.000
1,1%
Ranking Boing (
0,9%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Doraemon: En busca del escarabajo ...
21:32
23:21
111.000
1,0%
Los Thunderman
Error galletal
23:24
23:45
60.000
0,6%
Cine
Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso ...
15:19
17:05
60.000
0,7%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
19:54
20:15
59.000
0,6%
Los Thunderman
Salva el baile del pasado
23:47
24:08
46.000
0,5%
Ranking Clan TVE (
0,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
21:08
23:51
93.000
0,9%
Mediodía Clan
10:50
13:56
63.000
1,7%
La sobremesa Clan
13:57
16:44
51.000
0,6%
Las mañanas de Clan
08:01
10:50
45.000
2,1%
Águila roja
02:30
03:42
42.000
3,1%
Ranking Ten (
0,7%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:55
16:00
96.000
1,1%
Caso cerrado
19:19
20:07
70.000
0,8%
Enterrados
La tormenta del siglo
24:30
25:26
65.000
1,2%
Caso cerrado
13:42
14:55
58.000
0,8%
Enterrados
El niño testigo
25:26
26:20
53.000
1,7%
Ranking Teledeporte (
0,6%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Estudio estadio: Solo resumenes
23:22
24:15
131.000
1,5%
Estudio estadio: El debate
24:15
25:01
89.000
1,4%
Waterpolo: Campeonato de Europa femenino
España ...
20:07
21:22
62.000
0,6%
Estudio estadio: La previa
21:29
23:22
53.000
0,5%
Baloncesto: Liga U 22
Joventut - R. Madrid
14:49
16:24
52.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (
0,5%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
El hijo del zorro
15:37
17:08
61.000
0,7%
Cine
Los luchadores del infierno
21:39
23:52
59.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
17:14
21:30
39.000
0,4%
Cine
El renacer de una leyenda
23:52
26:14
29.000
0,6%
Ciudad Real Madrid
08:45
15:31
25.000
0,6%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Sábado, 31 de Enero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Stronghold, el gigante de piedra
15:25
17:08
171.000
1,9%
Cine
El reino de dunark
17:08
18:29
168.000
2,0%
Cine
Druidas
18:30
20:25
137.000
1,6%
Cine
Venganza(avengement)
22:01
23:25
118.000
1,1%
Cine
El ultimo guerrero
20:25
22:01
97.000
0,9%