FormulaTV
Conectar
Audiencias 'Lo de Évole' triunfa en su doble entrega con Urdangarin y puede con 'GH Dúo'

AUDIENCIAS TDT 31 DE ENERO

'Pasión de Gavilanes' destaca con su amplia presencia en el ranking, pero no puede con el cine de Be Mad

'Los rebeldes de Shanghai' firma lo más visto del día con un 3,5% y 297.000 espectadores.

'Pasión de Gavilanes' destaca con su amplia presencia en el ranking, pero no puede con el cine de Be Mad
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Febrero 2026 08:27 (hace 9 horas)

Audiencias Sábado 31 de Enero de 2026

  • logoantena3

    11,6%

  • logola1

    10,4%

  • logotelecinco

    7,8%

  • logocuatro

    6,4%

  • logolasexta

    6,1%

  • logola2

    2,5%

  • logofdf

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logoneox

    2,0%

  • logo13tv

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logodiscoverymax

    1,7%

  • logonova

    1,6%

  • logodivinity

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,3%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logodkiss

    1,2%

  • logoboing

    0,9%

  • logoclan

    0,8%

  • logoten

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF y Energy se apuntan el último coliderazgo de la TDT de enero al promediar un 2,2%. Mientras que la primera coloca una entrega de 'La que se avecina' (1,9%) en la última posición del ranking, de la segunda no hay noticias en el top 10, que está coronado por Be Mad. La cadena firma lo más visto con 'Los rebeldes de Shanghai', que registra un 3,5% y 297.000 espectadores.

Por otro lado, Nova tiene una fuerte presencia en el ranking gracias a 'Pasión de Gavilanes' con cuatro episodios, aunque ninguno llega a hacer sombra a la película de Be Mad. También hay sitio para Neox, con el cine de prime time (2,4%) y 'Los Simpson' (2,3%), para el cine de la tarde de Trece (2,4%) y para 'Batalla de restaurantes' en Mega (1,9%).

Fotograma de &#39;Los rebeldes de Shangai&#39;
Fotograma de 'Los rebeldes de Shangai'
Vídeos FormulaTV

Ranking cadenas TDT Sábado, 31 de Enero de 2026

FDF 2,2%

Energy 2,2%

BEMADtv 2,1%

Neox 2,0%

TRECE 1,8%

Atreseries 1,8%

DMAX 1,7%

Nova 1,6%

Divinity 1,5%

Canal 24 Horas 1,3%

Mega (España) 1,3%

DKiss 1,2%

Boing 0,9%

Clan TVE 0,8%

Ten 0,7%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Los rebeldes de Shanghai
17:50
19:47
297.000
3,5%
Nova
Pasión de gavilanes
21:40
22:28
257.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
20:47
21:40
250.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
22:28
23:00
248.000
2,2%
Neox
Cine John Wick: Pacto de sangre
22:05
24:34
231.000
2,4%
Nova
Pasión de gavilanes
19:59
20:47
226.000
2,4%
TRECE
Cine El gran combate
18:26
21:13
217.000
2,4%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:31
210.000
1,9%
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
205.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
20:31
22:14
204.000
1,9%

Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
20:31
22:14
204.000
1,9%
FDF
La que se avecina Una yaya por sorpresa, una ...
18:46
20:31
201.000
2,3%
FDF
El pueblo
17:08
18:46
195.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
15:03
17:08
192.000
2,1%
FDF
Cine Atrapado en un pirado
22:20
23:57
154.000
1,5%

Ranking Energy (2,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C.S.I. Nueva York Yahrzeit
20:22
21:12
196.000
2,0%
Energy
C.S.I. Nueva York Paga
22:50
23:36
191.000
1,8%
Energy
C.S.I. Nueva York Posos de decepción
21:58
22:50
191.000
1,7%
Energy
C.S.I. Nueva York La comisión
23:36
24:27
183.000
2,2%
Energy
C.S.I. Nueva York Mal menor
21:12
21:58
183.000
1,7%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Los rebeldes de Shanghai
17:50
19:47
297.000
3,5%
BEMADtv
Cine Robin Hood, príncipe de los ladrones
22:01
24:47
188.000
2,0%
BEMADtv
Cine Waterworld
19:47
22:01
177.000
1,8%
BEMADtv
Cine Shanghai Kid: Del este al oeste
15:43
17:50
176.000
2,0%
BEMADtv
Cine Crash (Colisión)
24:47
26:29
109.000
2,9%

Ranking Neox (2,0%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine John Wick: Pacto de sangre
22:05
24:34
231.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
205.000
2,3%
Neox
Los Simpson
14:28
14:53
199.000
2,5%
Neox
Cine Fallen (1997)
17:22
19:55
193.000
2,3%
Neox
Cine El extranjero (2017)
15:20
17:22
191.000
2,1%

Ranking TRECE (1,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine El gran combate
18:26
21:13
217.000
2,4%
TRECE
Tu cine Mandíbulas
21:13
22:34
201.000
1,8%
TRECE
Cine Anaconda
22:34
24:06
172.000
1,7%
TRECE
Santo Rosario
11:41
12:02
153.000
4,7%
TRECE
Santa misa
11:00
11:41
136.000
4,4%

Ranking Atreseries (1,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Chateauboeuf
22:09
23:11
188.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el trópico Plage n 6
23:11
24:22
169.000
1,9%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:08
22:09
123.000
1,7%
Atreseries
Crimen en el trópico Case-Pilote
24:22
25:14
121.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el trópico Les trois ilets
25:14
26:14
89.000
2,5%

Ranking DMAX (1,7%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Seprona en acción
20:02
20:24
185.000
2,0%
DMAX
091 Alerta policía
21:00
21:53
168.000
1,6%
DMAX
Tesoros perdidos de Egipto Los secretos de las ...
16:50
17:49
157.000
1,8%
DMAX
Seprona en acción
19:39
20:02
155.000
1,7%
DMAX
Seprona en acción
20:28
21:00
153.000
1,5%

Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Pasión de gavilanes
21:40
22:28
257.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
20:47
21:40
250.000
2,3%
Nova
Pasión de gavilanes
22:28
23:00
248.000
2,2%
Nova
Pasión de gavilanes
19:59
20:47
226.000
2,4%
Nova
Pasión de gavilanes
19:07
19:59
191.000
2,2%

Ranking Divinity (1,5%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Divinity The Home Channel
17:36
22:34
125.000
1,3%
Divinity
Medical lovers
22:34
26:29
98.000
1,5%
Divinity
Divinity The Home Channel
09:13
15:59
88.000
1,8%
Divinity
Pura sangre Tu reino por un caballo
15:59
17:36
75.000
0,9%
Divinity
Elementary Calor extremo
02:30
02:57
68.000
4,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,3%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 2
20:58
21:26
124.000
1,2%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
10:00
12:04
117.000
3,8%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
08:00
10:00
109.000
6,0%
Canal 24 Horas
Informe semanal
21:31
22:02
107.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario Fin de Semana 1
14:57
15:42
96.000
1,0%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:10
22:31
210.000
1,9%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:31
24:00
203.000
2,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:54
21:10
97.000
1,0%
Mega (España)
La casa de empeños
14:49
15:43
93.000
1,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
24:00
25:21
92.000
1,5%

Ranking DKiss (1,2%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Cómo reconocer a un psicopata
24:11
24:41
121.000
1,7%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:22
21:11
105.000
1,1%
DKiss
Prótesis increíbles
21:11
22:12
97.000
0,9%
DKiss
Demasiados kilos de más
17:30
18:27
94.000
1,1%
DKiss
Sí, quiero ese vestido (Lancashire)
16:32
17:30
93.000
1,1%

Ranking Boing (0,9%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Doraemon: En busca del escarabajo ...
21:32
23:21
111.000
1,0%
Boing
Los Thunderman Error galletal
23:24
23:45
60.000
0,6%
Boing
Cine Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso ...
15:19
17:05
60.000
0,7%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
19:54
20:15
59.000
0,6%
Boing
Los Thunderman Salva el baile del pasado
23:47
24:08
46.000
0,5%

Ranking Clan TVE (0,8%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
21:08
23:51
93.000
0,9%
Clan TVE
Mediodía Clan
10:50
13:56
63.000
1,7%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:57
16:44
51.000
0,6%
Clan TVE
Las mañanas de Clan
08:01
10:50
45.000
2,1%
Clan TVE
Águila roja
02:30
03:42
42.000
3,1%

Ranking Ten (0,7%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:55
16:00
96.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
19:19
20:07
70.000
0,8%
Ten
Enterrados La tormenta del siglo
24:30
25:26
65.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
13:42
14:55
58.000
0,8%
Ten
Enterrados El niño testigo
25:26
26:20
53.000
1,7%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Estudio estadio: Solo resumenes
23:22
24:15
131.000
1,5%
Teledeporte
Estudio estadio: El debate
24:15
25:01
89.000
1,4%
Teledeporte
Waterpolo: Campeonato de Europa femenino España ...
20:07
21:22
62.000
0,6%
Teledeporte
Estudio estadio: La previa
21:29
23:22
53.000
0,5%
Teledeporte
Baloncesto: Liga U 22 Joventut - R. Madrid
14:49
16:24
52.000
0,6%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine El hijo del zorro
15:37
17:08
61.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Los luchadores del infierno
21:39
23:52
59.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:14
21:30
39.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine El renacer de una leyenda
23:52
26:14
29.000
0,6%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
08:45
15:31
25.000
0,6%

Ranking Squirrel (0,0%) - Sábado, 31 de Enero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Stronghold, el gigante de piedra
15:25
17:08
171.000
1,9%
Squirrel
Cine El reino de dunark
17:08
18:29
168.000
2,0%
Squirrel
Cine Druidas
18:30
20:25
137.000
1,6%
Squirrel
Cine Venganza(avengement)
22:01
23:25
118.000
1,1%
Squirrel
Cine El ultimo guerrero
20:25
22:01
97.000
0,9%
Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas