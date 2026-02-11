Trece encabeza el top 10 con su western y Nova lo acapara con cinco series diferentes

Trece ha conseguido ocupar la primera plaza del top 10 de emisiones más vistas de las cadenas temáticas con el western 'Aquellos duros años', que congrega a una media de 326.000 espectadores por la tarde. Además, el canal azul también logra otras dos representaciones en una lista que está poblada principalmente por ficciones de Nova, que cuela cinco contenidos, siendo el más visto 'Vino el amor' con 284.000 televidentes. De hecho, Nova es el canal más popular de la jornada junto a FDF, ya ambos amasan un 2,2%.
Ranking cadenas TDT Martes, 10 de Febrero de 2026
Ranking programas TDT Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Aquellos duros años
18:52
20:53
326.000
3,6%
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
21:01
22:55
302.000
2,4%
Vino el amor
19:26
20:02
284.000
3,3%
Emanet
14:59
16:35
284.000
3,0%
Tu cine Canadian Pacific
20:53
22:10
281.000
2,3%
El amor invencible
20:02
21:30
274.000
2,5%
Leyla
21:30
23:13
270.000
2,2%
Sesión doble El valle de la violencia
16:53
18:49
265.000
3,3%
Cuando seas mía
16:35
18:00
261.000
3,1%
Bright Minds Los yoqueis también mueren
22:00
23:01
253.000
2,0%
Ranking FDF (2,2%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
21:01
22:55
302.000
2,4%
La que se avecina Un chino, un ruso y un ...
15:50
17:39
216.000
2,4%
Cine Desaparecida sin rastro
22:55
24:41
192.000
2,3%
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
19:18
21:01
172.000
1,8%
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
17:39
19:18
159.000
2,0%
Ranking Nova (2,2%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
19:26
20:02
284.000
3,3%
Emanet
14:59
16:35
284.000
3,0%
El amor invencible
20:02
21:30
274.000
2,5%
Leyla
21:30
23:13
270.000
2,2%
Cuando seas mía
16:35
18:00
261.000
3,1%
Ranking Energy (2,1%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:20
26:08
198.000
2,3%
CSI Golpe de gracia
16:40
17:38
189.000
2,2%
CSI Helados
17:38
18:39
158.000
2,0%
CSI Estafas laborales
15:41
16:40
138.000
1,5%
CSI Peligro sepulcral
18:39
19:26
123.000
1,5%
Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Aquellos duros años
18:52
20:53
326.000
3,6%
Tu cine Canadian Pacific
20:53
22:10
281.000
2,3%
Sesión doble El valle de la violencia
16:53
18:49
265.000
3,3%
El cascabel
22:10
24:31
183.000
1,8%
Sesión doble El bárbaro y la geisha
14:50
16:53
119.000
1,3%
Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Los yoqueis también mueren
22:00
23:01
253.000
2,0%
Bright Minds Irezumi
23:01
24:02
203.000
2,2%
Hudson y Rex
16:50
17:45
185.000
2,2%
Bright Minds El bautismo de los muertos
20:57
22:00
183.000
1,5%
Hudson y Rex
20:00
20:57
182.000
1,8%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La venganza del conde de Montecristo
15:20
17:51
213.000
2,4%
Cine El curioso caso de Benjamin Button
22:40
25:37
193.000
2,7%
Cine Corazón de tinta
17:51
19:29
178.000
2,2%
Cine ¿Conoces a Joe Black?
19:29
22:40
141.000
1,3%
Cine Z, la ciudad perdida
12:47
15:20
74.000
1,1%
Ranking Neox (1,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:31
14:57
211.000
2,4%
Los Simpson
14:57
15:22
207.000
2,1%
The Big Bang Theory
16:57
17:24
206.000
2,4%
Chicago P.D. El bien común
22:15
23:05
201.000
1,6%
The Big Bang Theory
16:39
16:57
198.000
2,2%
Ranking Teledeporte (1,5%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico Individual
21:11
22:46
216.000
1,7%
JJOO patinaje artístico Individual
19:23
20:57
183.000
1,9%
JJOO patinaje artístico Individual
18:29
19:10
164.000
2,0%
Milano Cortina en Juegos
22:46
23:38
138.000
1,3%
JJOO biathlon (d) 20 km individual
17:56
18:29
124.000
1,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:08
24:33
192.000
2,4%
La noche en 24h: Portada Antoni Cañete - José ...
22:04
23:08
173.000
1,4%
Telediario 1
14:57
15:35
126.000
1,3%
Informativo 24h
15:46
16:29
106.000
1,1%
Informativo 24h
21:44
22:04
102.000
0,8%
Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los mayores descubrimientos con Dan Snow El ...
22:35
23:55
154.000
1,5%
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
151.000
1,2%
¿Cómo lo hacen?
22:05
22:28
145.000
1,1%
Joyas sobre ruedas: Francia
20:37
21:29
125.000
1,1%
La fiebre del oro
16:04
16:59
124.000
1,4%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,5%
Vida bajo cero: El deshielo Nuevos ...
18:13
19:05
120.000
1,5%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
119.000
3,1%
Forjado a fuego La flissa cabilia
21:12
21:59
117.000
0,9%
Forjado a fuego La bisarma
21:59
22:48
116.000
0,9%
Ranking Ten (1,1%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
16:09
17:10
137.000
1,5%
Caso cerrado
17:10
18:10
114.000
1,4%
Caso cerrado
15:08
16:09
108.000
1,1%
Caso cerrado
18:10
19:03
105.000
1,3%
Caso cerrado
19:03
19:58
94.000
1,1%
Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Elementary Trampa de arena
23:51
24:37
142.000
2,1%
Elementary Compañeros de abstinencia
23:00
23:51
128.000
1,3%
Elementary Nadie vive para siempre
24:37
25:22
105.000
2,4%
Divinity the home channel
09:13
23:00
55.000
0,7%
Elementary La aventura de la copia de ...
25:22
26:04
52.000
2,1%
Ranking Boing (0,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:02
08:23
88.000
5,3%
La casa de los retos
18:05
18:35
38.000
0,5%
Cartoon Network classics
22:34
23:46
23.000
0,2%
Doraemon, el gato cósmico
07:16
07:39
23.000
2,0%
Dragon Ball Super
23:48
24:08
14.000
0,2%
Ranking DKiss (0,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Reformas en pareja Sorpresa navideña
21:06
22:02
92.000
0,7%
Mi casa está embrujada
23:01
23:59
83.000
0,9%
Pecados mortales
18:23
19:13
80.000
1,0%
Pecados mortales
19:13
20:10
77.000
0,9%
Asesinos de América
16:29
17:26
77.000
0,9%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:37
23:48
80.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Vivir
23:48
25:14
67.000
1,2%
La tarde Clan
16:30
20:03
62.000
0,8%
Cuéntame cómo pasó Siempre amanece
25:14
26:29
53.000
2,3%
La noche Clan
20:04
22:35
38.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Blood Out. Máxima venganza
21:39
23:10
103.000
0,8%
Cine El legado de las mentiras
23:10
24:58
102.000
1,4%
Cine La esfinge de cristal
15:36
17:32
57.000
0,6%
Real Madrid conecta
19:35
21:30
33.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:40
19:22
33.000
0,4%
