Audiencias La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 se reparte la noche con 'Renacer'

AUDIENCIAS TDT 10 DE FEBRERO

Trece encabeza el top 10 con su western y Nova lo acapara con cinco series diferentes

FDF y Nova comparten el liderato al empatar con sendos 2,2% de cuota de pantalla.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 11 Febrero 2026 09:27 (hace 3 horas)

Audiencias Martes 10 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    14,0%

  • logola1

    12,5%

  • logotelecinco

    8,9%

  • logolasexta

    6,2%

  • logocuatro

    5,9%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,2%

  • logonova

    2,2%

  • logoenergy

    2,1%

  • logo13tv

    2,0%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,6%

  • logoteledeporte

    1,5%

  • logocanal24horas

    1,4%

  • logodiscoverymax

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoten

    1,1%

  • logodivinity

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logodkiss

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Trece ha conseguido ocupar la primera plaza del top 10 de emisiones más vistas de las cadenas temáticas con el western 'Aquellos duros años', que congrega a una media de 326.000 espectadores por la tarde. Además, el canal azul también logra otras dos representaciones en una lista que está poblada principalmente por ficciones de Nova, que cuela cinco contenidos, siendo el más visto 'Vino el amor' con 284.000 televidentes. De hecho, Nova es el canal más popular de la jornada junto a FDF, ya ambos amasan un 2,2%.

'Vino el amor' destaca en la tarde de Nova

Ranking cadenas TDT Martes, 10 de Febrero de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,2%

Energy 2,1%

TRECE 2,0%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,6%

Teledeporte 1,5%

Canal 24 Horas 1,4%

DMAX 1,4%

Mega (España) 1,3%

Ten 1,1%

Divinity 1,0%

Boing 0,8%

DKiss 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Aquellos duros años
18:52
20:53
326.000
3,6%
FDF
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
21:01
22:55
302.000
2,4%
Nova
Vino el amor
19:26
20:02
284.000
3,3%
Nova
Emanet
14:59
16:35
284.000
3,0%
TRECE
Tu cine Canadian Pacific
20:53
22:10
281.000
2,3%
Nova
El amor invencible
20:02
21:30
274.000
2,5%
Nova
Leyla
21:30
23:13
270.000
2,2%
TRECE
Sesión doble El valle de la violencia
16:53
18:49
265.000
3,3%
Nova
Cuando seas mía
16:35
18:00
261.000
3,1%
Atreseries
Bright Minds Los yoqueis también mueren
22:00
23:01
253.000
2,0%

Ranking FDF (2,2%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un aerofóbico, un mayorista ...
21:01
22:55
302.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un chino, un ruso y un ...
15:50
17:39
216.000
2,4%
FDF
Cine Desaparecida sin rastro
22:55
24:41
192.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una presidenta capacitista, un ...
19:18
21:01
172.000
1,8%
FDF
La que se avecina Setenta y cinco primaveras, un ...
17:39
19:18
159.000
2,0%

Ranking Nova (2,2%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
19:26
20:02
284.000
3,3%
Nova
Emanet
14:59
16:35
284.000
3,0%
Nova
El amor invencible
20:02
21:30
274.000
2,5%
Nova
Leyla
21:30
23:13
270.000
2,2%
Nova
Cuando seas mía
16:35
18:00
261.000
3,1%

Ranking Energy (2,1%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:20
26:08
198.000
2,3%
Energy
CSI Golpe de gracia
16:40
17:38
189.000
2,2%
Energy
CSI Helados
17:38
18:39
158.000
2,0%
Energy
CSI Estafas laborales
15:41
16:40
138.000
1,5%
Energy
CSI Peligro sepulcral
18:39
19:26
123.000
1,5%

Ranking TRECE (2,0%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Aquellos duros años
18:52
20:53
326.000
3,6%
TRECE
Tu cine Canadian Pacific
20:53
22:10
281.000
2,3%
TRECE
Sesión doble El valle de la violencia
16:53
18:49
265.000
3,3%
TRECE
El cascabel
22:10
24:31
183.000
1,8%
TRECE
Sesión doble El bárbaro y la geisha
14:50
16:53
119.000
1,3%

Ranking Atreseries (1,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Los yoqueis también mueren
22:00
23:01
253.000
2,0%
Atreseries
Bright Minds Irezumi
23:01
24:02
203.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
16:50
17:45
185.000
2,2%
Atreseries
Bright Minds El bautismo de los muertos
20:57
22:00
183.000
1,5%
Atreseries
Hudson y Rex
20:00
20:57
182.000
1,8%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La venganza del conde de Montecristo
15:20
17:51
213.000
2,4%
BEMADtv
Cine El curioso caso de Benjamin Button
22:40
25:37
193.000
2,7%
BEMADtv
Cine Corazón de tinta
17:51
19:29
178.000
2,2%
BEMADtv
Cine ¿Conoces a Joe Black?
19:29
22:40
141.000
1,3%
BEMADtv
Cine Z, la ciudad perdida
12:47
15:20
74.000
1,1%

Ranking Neox (1,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
14:31
14:57
211.000
2,4%
Neox
Los Simpson
14:57
15:22
207.000
2,1%
Neox
The Big Bang Theory
16:57
17:24
206.000
2,4%
Neox
Chicago P.D. El bien común
22:15
23:05
201.000
1,6%
Neox
The Big Bang Theory
16:39
16:57
198.000
2,2%

Ranking Teledeporte (1,5%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Individual
21:11
22:46
216.000
1,7%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Individual
19:23
20:57
183.000
1,9%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Individual
18:29
19:10
164.000
2,0%
Teledeporte
Milano Cortina en Juegos
22:46
23:38
138.000
1,3%
Teledeporte
JJOO biathlon (d) 20 km individual
17:56
18:29
124.000
1,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:08
24:33
192.000
2,4%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Antoni Cañete - José ...
22:04
23:08
173.000
1,4%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
126.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
15:46
16:29
106.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:04
102.000
0,8%

Ranking DMAX (1,4%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Los mayores descubrimientos con Dan Snow El ...
22:35
23:55
154.000
1,5%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
21:59
151.000
1,2%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
22:05
22:28
145.000
1,1%
DMAX
Joyas sobre ruedas: Francia
20:37
21:29
125.000
1,1%
DMAX
La fiebre del oro
16:04
16:59
124.000
1,4%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
125.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo Nuevos ...
18:13
19:05
120.000
1,5%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
119.000
3,1%
Mega (España)
Forjado a fuego La flissa cabilia
21:12
21:59
117.000
0,9%
Mega (España)
Forjado a fuego La bisarma
21:59
22:48
116.000
0,9%

Ranking Ten (1,1%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
16:09
17:10
137.000
1,5%
Ten
Caso cerrado
17:10
18:10
114.000
1,4%
Ten
Caso cerrado
15:08
16:09
108.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
18:10
19:03
105.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
19:03
19:58
94.000
1,1%

Ranking Divinity (1,0%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Elementary Trampa de arena
23:51
24:37
142.000
2,1%
Divinity
Elementary Compañeros de abstinencia
23:00
23:51
128.000
1,3%
Divinity
Elementary Nadie vive para siempre
24:37
25:22
105.000
2,4%
Divinity
Divinity the home channel
09:13
23:00
55.000
0,7%
Divinity
Elementary La aventura de la copia de ...
25:22
26:04
52.000
2,1%

Ranking Boing (0,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:02
08:23
88.000
5,3%
Boing
La casa de los retos
18:05
18:35
38.000
0,5%
Boing
Cartoon Network classics
22:34
23:46
23.000
0,2%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:16
07:39
23.000
2,0%
Boing
Dragon Ball Super
23:48
24:08
14.000
0,2%

Ranking DKiss (0,8%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Reformas en pareja Sorpresa navideña
21:06
22:02
92.000
0,7%
DKiss
Mi casa está embrujada
23:01
23:59
83.000
0,9%
DKiss
Pecados mortales
18:23
19:13
80.000
1,0%
DKiss
Pecados mortales
19:13
20:10
77.000
0,9%
DKiss
Asesinos de América
16:29
17:26
77.000
0,9%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del paciente ...
22:37
23:48
80.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Vivir
23:48
25:14
67.000
1,2%
Clan TVE
La tarde Clan
16:30
20:03
62.000
0,8%
Clan TVE
Cuéntame cómo pasó Siempre amanece
25:14
26:29
53.000
2,3%
Clan TVE
La noche Clan
20:04
22:35
38.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Blood Out. Máxima venganza
21:39
23:10
103.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine El legado de las mentiras
23:10
24:58
102.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine La esfinge de cristal
15:36
17:32
57.000
0,6%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:30
33.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:40
19:22
33.000
0,4%

Ranking Squirrel (0,0%) - Martes, 10 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Drive
22:03
23:35
146.000
1,2%
Squirrel
Cine Brigada de mujeres
19:11
20:30
98.000
1,1%
Squirrel
Cine Jack Hunter y la estrella celestial
20:30
22:03
95.000
0,8%
Squirrel
Cine En busca del tesoro del Amazonas
16:26
17:56
94.000
1,1%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Calores de agosto
13:34
14:49
71.000
1,0%
