La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 (11,1%) se reparte la noche con 'Renacer' (11,1%)

La quinta edición del Benidorm Fest ya ha recibido el primer veredicto por parte del público. El certamen musical, que en esta ocasión no servirá de acceso a Eurovisión, ha emitido su primera Semifinal en el prime time de La 1 y, por primera vez en la historia del certamen, ha firmado un dato por debajo del millón de espectadores. En concreto, la retransmisión ha enganchado a una media de 850.000 personas para anotar un share del 11,1%, que sería el tercero mejor (o peor, según se vea) si lo enfrentamos con el resto de ediciones.

Histórico de audiencias de la Semifinal 1 del Benidorm Fest

2022: 1.534.000 y 11,8%

2023: 1.044.000 y 10%

2024: 1.005.000 y 10,8%

2025: 1.215.000 y 13,1%

2026: 850.000 y 11,1%

En comparación con el precedente inmediato, la primera Semifinal de 2025, se produce una caída de -2 puntos y una fuga de casi 400.000 espectadores. En un horario similar, 'Renacer' también marca un 11,1%, aunque en su caso con 781.000 televidentes, por lo que se reparte el liderato nocturno con la propuesta de RTVE.

Por su parte, 'Universo Calleja' se resiente y firma un 9,1% con su nueva entrega, mientras que 'Código 10' desciende a un 7,4% y 'Apatrullando' a un 3,9%. En el access, 'El hormiguero' se eleva a un 14,1% para superar una vez más a 'La revuelta' (11,8%), 'First Dates' (9,5%), 'El intermedio' (6,9%) y 'Horizonte' (6,8%).

'Renacer' se refuerza en Antena 3 pese a la competencia musical

Prime time

El Benidorm Fest firma su Semifinal 1 (11,1%) menos vista en número de espectadores

'Renacer' sube +0,4 puntos a un 11,1%

'Universo Calleja' (9,1%) se deja -0,3 puntos

-1,1 puntos para 'Apatrullando' (5%)

'Código 10' pierde -0,8 puntos con su 7,4%

La 1

La revuelta Nek 1.506.000 11,8% Benidorm Fest 2026: Primera Semifinal850.000 11,1%

La 2

Cifras y letras497.000 4,0% Cifras y letras733.000 5,6% Documaster239.000 2,4% Incluye: - Palomares El día que ardió el cielo 293.000 2,5% - Palomares Mr. Plutonium 183.000 2,2%

Antena 3

El hormiguero Belén Rueda - Belén Écija 1.757.000 14,1% Renacer781.000 11,1%

Cuatro

First Dates624.000 5,1% Horizonte854.000 6,8% Código 10436.000 7,4%

Telecinco

First Dates: San Valentín1.188.000 9,5% Universo Calleja647.000 9,1%

laSexta

laSexta clave475.000 4,1% El intermedio879.000 6,9% Apatrullando La escopeta nacional 333.000 3,9%

Ana Peleteiro durante su paso por 'Universo Calleja'

Late night

Las reposiciones de 'Renacer' bajan a un 5,6% y un 4,5%

'Apatrullando' también cae en el late (3,4% y 3,8%)

'El desmarque' (3,5%) desciende -0,7 puntos

La 1

Viaje al centro de la tele Euroestrellas 183.000 6,7% La noche en 24h: Portada Antoni Cañete - José Antonio Martín Pallín 81.000 5,1%

La 2

Spanish atomic bomb69.000 1,4% Picasso, más allá de la leyenda36.000 1,5% Conciertos Radio 3 Hermana furia 8.000 0,5%

Antena 3

Renacer162.000 5,6% Renacer78.000 4,5%

Cuatro

El desmarque: Madrugada58.000 3,5%

Telecinco

GH Dúo: El diario288.000 9,2% GH Dúo: La casa en directo208.000 8,9% Gran Madrid show41.000 2,3%

laSexta

Apatrullando161.000 3,4% Apatrullando87.000 3,8%

'Valle Salvaje' mantiene su buen momento en La 1

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano950.000 10,9% Valle Salvaje933.000 11,9% La promesa1.033.000 12,8% Malas lenguas1.078.000 12,0% Aquí la Tierra1.478.000 13,9%

La 2

Saber y ganar572.000 6,1% Grandes documentales378.000 4,4% Incluye: - Defender a la familia381.000 4,3% - Mindful Earth Descansar 372.000 4,5% Malas lenguas495.000 6,2% Incluye: - Entrevista Óscar López 449.000 5,6% La gran aventura en tren de Nick Knowles México 158.000 1,8% Grandes diseños Sur de Hereforshire 206.000 1,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.269.000 14,0% Y ahora, Sonsoles777.000 9,5% Pasapalabra2.023.000 19,4%

Cuatro

Todo es mentira551.000 6,4% Lo sabe, no lo sabe452.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo745.000 8,8% El diario de Jorge730.000 9,0% ¡Allá tú!771.000 7,6%

laSexta

Zapeando465.000 5,2% Más vale tarde455.000 5,6%

'La ruleta de la suerte' sigue arrollando en la mañana de Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1357.000 17,6% Mañaneros 360520.000 15,5% Mañaneros 3601.000 0,0% Mañaneros 3601.034.000 12,0%

La 2

Pueblo de Dios Karuna battanbang dignidad a flote 7.000 0,7% Arqueomania Los señores del valle(2parte) 15.000 1,1% Dehesabana: Dos lugares, una vida salvaje18.000 1,0% Agrosfera22.000 1,1% Aquí hay trabajo11.000 0,5% La aventura del saber22.000 0,9% Espacios increibles35.000 1,4% Zoom tendencias29.000 1,1% El western de La 2 Clint el solitario 97.000 2,8% El cazador104.000 1,6% El cazador168.000 1,8%

Antena 3

Espejo público349.000 12,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Batido de manzana, zanahoria y apio 932.000 17,7% La ruleta de la suerte1.613.000 20,9%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! ¿Dónde estabas en 2002? 6.000 0,4% Alerta cobra Un largo camino 11.000 0,6% Alerta cobra La conjura 32.000 1,5% Alerta cobra Supersónico 61.000 2,7% En boca de todos293.000 8,7%

Telecinco

La mirada crítica149.000 8,3% El programa de Ana Rosa310.000 12,9% Vamos a ver392.000 9,8% El precio justo687.000 9,2%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler11.000 1,4% Aruser@s el humorning197.000 13,2% Aruser@s339.000 14,9% Al rojo vivo331.000 8,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' se sitúa como lo más visto de la jornada con sus 2,479 millones de espectadores y un 25,3% de share, por lo que supera ostensiblemente a 'Telediario 1' (14,5%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,5%). Por la noche, el telediario de Antena 3 alcanza un 19,3% lidera frente al de la pública (13,8%) y el del dial azul de Mediaset España (7,4%).

La 1

Telediario matinal139.000 16,2% Telediario 11.425.000 14,5% Telediario 21.665.000 13,8%

Antena 3

Noticias de la mañana192.000 15,4% Antena 3 Noticias 12.479.000 25,3% Antena 3 Noticias 22.334.000 19,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1565.000 7,4% El desmarque Cuatro 1369.000 3,8% Noticias Cuatro 2509.000 5,2%

Telecinco

El matinal58.000 7,3% El matinal120.000 9,5% Informativos Telecinco 15:001.028.000 10,5% Informativos Telecinco 21:00885.000 7,4%

laSexta

laSexta Noticias 14h849.000 9,7% laSexta Noticias: Jugones470.000 4,7% laSexta Noticias 20h734.000 7,4%

