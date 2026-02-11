La Semifinal 1 del Benidorm Fest 2026 (11,1%) se reparte la noche con 'Renacer' (11,1%)

Audiencias Martes 10 de Febrero de 2026
La quinta edición del Benidorm Fest ya ha recibido el primer veredicto por parte del público. El certamen musical, que en esta ocasión no servirá de acceso a Eurovisión, ha emitido su primera Semifinal en el prime time de La 1 y, por primera vez en la historia del certamen, ha firmado un dato por debajo del millón de espectadores. En concreto, la retransmisión ha enganchado a una media de 850.000 personas para anotar un share del 11,1%, que sería el tercero mejor (o peor, según se vea) si lo enfrentamos con el resto de ediciones.
Histórico de audiencias de la Semifinal 1 del Benidorm Fest
- 2022: 1.534.000 y 11,8%
- 2023: 1.044.000 y 10%
- 2024: 1.005.000 y 10,8%
- 2025: 1.215.000 y 13,1%
- 2026: 850.000 y 11,1%
En comparación con el precedente inmediato, la primera Semifinal de 2025, se produce una caída de -2 puntos y una fuga de casi 400.000 espectadores. En un horario similar, 'Renacer' también marca un 11,1%, aunque en su caso con 781.000 televidentes, por lo que se reparte el liderato nocturno con la propuesta de RTVE.
Por su parte, 'Universo Calleja' se resiente y firma un 9,1% con su nueva entrega, mientras que 'Código 10' desciende a un 7,4% y 'Apatrullando' a un 3,9%. En el access, 'El hormiguero' se eleva a un 14,1% para superar una vez más a 'La revuelta' (11,8%), 'First Dates' (9,5%), 'El intermedio' (6,9%) y 'Horizonte' (6,8%).
'Renacer' se refuerza en Antena 3 pese a la competencia musical
Prime time
- El Benidorm Fest firma su Semifinal 1 (11,1%) menos vista en número de espectadores
- 'Renacer' sube +0,4 puntos a un 11,1%
- 'Universo Calleja' (9,1%) se deja -0,3 puntos
- -1,1 puntos para 'Apatrullando' (5%)
- 'Código 10' pierde -0,8 puntos con su 7,4%
La revuelta 1.506.000 11,8%
Benidorm Fest 2026: Primera Semifinal850.000 11,1%
Cifras y letras497.000 4,0%
Cifras y letras733.000 5,6%
Documaster239.000 2,4%
Incluye:
- Palomares 293.000 2,5%
- Palomares 183.000 2,2%
El hormiguero 1.757.000 14,1%
Renacer781.000 11,1%
First Dates624.000 5,1%
Horizonte854.000 6,8%
Código 10436.000 7,4%
First Dates: San Valentín1.188.000 9,5%
Universo Calleja647.000 9,1%
laSexta clave475.000 4,1%
El intermedio879.000 6,9%
Apatrullando 333.000 3,9%
Ana Peleteiro durante su paso por 'Universo Calleja'
Late night
- Las reposiciones de 'Renacer' bajan a un 5,6% y un 4,5%
- 'Apatrullando' también cae en el late (3,4% y 3,8%)
- 'El desmarque' (3,5%) desciende -0,7 puntos
Viaje al centro de la tele 183.000 6,7%
La noche en 24h: Portada 81.000 5,1%
Spanish atomic bomb69.000 1,4%
Picasso, más allá de la leyenda36.000 1,5%
Conciertos Radio 3 8.000 0,5%
Renacer162.000 5,6%
Renacer78.000 4,5%
El desmarque: Madrugada58.000 3,5%
GH Dúo: El diario288.000 9,2%
GH Dúo: La casa en directo208.000 8,9%
Gran Madrid show41.000 2,3%
Apatrullando161.000 3,4%
Apatrullando87.000 3,8%
'Valle Salvaje' mantiene su buen momento en La 1
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' (10,9%) pierde -1,1 puntos en una semana
- 'Pasapalabra' marca un gran 19,4% pese a bajar -2,7 puntos
- '¡Allá tú!' escala +0,5 puntos a un 7,6%
- 'Todo es mentira' (6,4%) cae -0,6 puntos
- -0,5 puntos para 'Zapeando' (5,2%)
Directo al grano950.000 10,9%
Valle Salvaje933.000 11,9%
La promesa1.033.000 12,8%
Malas lenguas1.078.000 12,0%
Aquí la Tierra1.478.000 13,9%
Saber y ganar572.000 6,1%
Grandes documentales378.000 4,4%
Incluye:
- Defender a la familia381.000 4,3%
- Mindful Earth 372.000 4,5%
Malas lenguas495.000 6,2%
Incluye:
- Entrevista 449.000 5,6%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 158.000 1,8%
Grandes diseños 206.000 1,9%
Sueños de libertad1.269.000 14,0%
Y ahora, Sonsoles777.000 9,5%
Pasapalabra2.023.000 19,4%
Todo es mentira551.000 6,4%
Lo sabe, no lo sabe452.000 5,5%
El tiempo justo745.000 8,8%
El diario de Jorge730.000 9,0%
¡Allá tú!771.000 7,6%
Zapeando465.000 5,2%
Más vale tarde455.000 5,6%
'La ruleta de la suerte' sigue arrollando en la mañana de Antena 3
Mañana
- 'La hora de La 1' destaca de nuevo con un 17,6% (-0,3 puntos)
- +0,8 puntos para 'La ruleta de la suerte' (20,9%)
- 'El precio justo' (9,2%) suma +0,6 puntos
- 'En boca de todos' avanza a buen ritmo con su 8,7% (+0,8 puntos)
- 'Aruser@s' se eleva +1,6 puntos a un 14,9%
La hora de La 1357.000 17,6%
Mañaneros 360520.000 15,5%
Mañaneros 3601.000 0,0%
Mañaneros 3601.034.000 12,0%
Pueblo de Dios 7.000 0,7%
Arqueomania 15.000 1,1%
Dehesabana: Dos lugares, una vida salvaje18.000 1,0%
Agrosfera22.000 1,1%
Aquí hay trabajo11.000 0,5%
La aventura del saber22.000 0,9%
Espacios increibles35.000 1,4%
Zoom tendencias29.000 1,1%
El western de La 2 97.000 2,8%
El cazador104.000 1,6%
El cazador168.000 1,8%
Espejo público349.000 12,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 932.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.613.000 20,9%
Love shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 6.000 0,4%
Alerta cobra 11.000 0,6%
Alerta cobra 32.000 1,5%
Alerta cobra 61.000 2,7%
En boca de todos293.000 8,7%
La mirada crítica149.000 8,3%
El programa de Ana Rosa310.000 12,9%
Vamos a ver392.000 9,8%
El precio justo687.000 9,2%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler11.000 1,4%
Aruser@s el humorning197.000 13,2%
Aruser@s339.000 14,9%
Al rojo vivo331.000 8,3%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' se sitúa como lo más visto de la jornada con sus 2,479 millones de espectadores y un 25,3% de share, por lo que supera ostensiblemente a 'Telediario 1' (14,5%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (10,5%). Por la noche, el telediario de Antena 3 alcanza un 19,3% lidera frente al de la pública (13,8%) y el del dial azul de Mediaset España (7,4%).
Telediario matinal139.000 16,2%
Telediario 11.425.000 14,5%
Telediario 21.665.000 13,8%
Noticias de la mañana192.000 15,4%
Antena 3 Noticias 12.479.000 25,3%
Antena 3 Noticias 22.334.000 19,3%
Noticias Cuatro 1565.000 7,4%
El desmarque Cuatro 1369.000 3,8%
Noticias Cuatro 2509.000 5,2%
El matinal58.000 7,3%
El matinal120.000 9,5%
Informativos Telecinco 15:001.028.000 10,5%
Informativos Telecinco 21:00885.000 7,4%
laSexta Noticias 14h849.000 9,7%
laSexta Noticias: Jugones470.000 4,7%
laSexta Noticias 20h734.000 7,4%